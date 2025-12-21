范寧｜社會處方如何「治未病」?——香港基層醫療的善用與深化

來稿作者：范寧醫生



香港，一個高樓林立的國際大都會，繁華背後隱藏着約22萬居住在劏房中的基層市民。着力推動劏房健康的香港中文大學研究助理教授、健康籽創辦人陳盈的研究團隊從劏房住戶切入，揭示了一個關鍵的公共衞生議題：健康並非僅僅是「無病」，它深受社會和環境因素的影響，社會處方則透過及早改善有關因素，達到「治未病」。



陳盈教授早前在「社會處方在香港發展的未來可能：他山之石和本地經驗的啟示」研討會上分享研究。（醫護行者提供）

陳盈教授早前在「社會處方在香港發展的未來可能：他山之石和本地經驗的啟示」研討會上分享研究，指出居住在狹小、擠迫劏房空間的居民，其糖尿病、「三高」等長期病患的風險更高，精神健康疾病也更為常見。這不僅是因為生活習慣不良，更是由於環境限制——缺乏活動空間、「自煮」空間、面對長期的居住壓力等。

健康受社會環境影響

被傳統醫療體系忽視

事實上，這類問題不僅限於劏房住戶，也廣泛存在於其他基層勞動者中。例如，清潔工和職業司機因工作環境限制，難以定時飲水或上廁所，長遠影響泌尿系統和腸胃健康。這些社會環境決定的健康因素，如住房、工作環境、社會支援、貧窮等，在傳統的醫療體系中往往被忽視或無法處理。

傳統的「有病才求醫」的醫學模式只專注於疾病本身，開藥、做手術或單純的健康教育。然而，面對因社會環境而生的健康問題，單純的藥物或篩查是治標不治本的。這正是推動社區處方和預防醫學的關鍵所在。

非醫療「處方」包羅萬有

運動、藝術治療、住屋支援

社會處方（Social Prescribing）是一種基於社會模式的基層醫療方法，它承認健康由社會因素決定。醫生或其他醫護人員在診斷後，除了藥物，還會將病患「處方」轉介到社區的非醫療服務，如運動班、藝術治療、社交活動、義工服務、住屋支援等，由連結員（Link Worker）跟進。

陳盈教授團隊在劏房家庭的實踐中，透過營養師、護士和社工團隊進行關於長期病的管理工作，鼓勵家庭改善飲食。她分享案例，一位過重的太太因膝痛難以做運動，其丈夫患有糖尿病，但拒絕參與計劃。他們受住屋環境狹窄，難有活動空間。在營養師指導下改變飲食習慣，多在家自己煮食和多吃有營養食物，減少外出用餐，結果間接令患糖尿病的丈夫病情改善，減少了用藥。這證明了生活方式和環境的改變，對長期病管理有實質效果。

社健工作者擔當連結角色

成本低成效媲美專業醫護

研究團隊更進一步，3年前開始培訓受助者成為社區健康工作者（Community Care Worker），讓他們擔當連結工作者的角色，負責一些原先是醫護人員需跟進的工作，留意街坊的社會需要，包括：健康教育（Health Education）， 以街坊能理解的方式傳遞健康知識；篩查與監察（Screening and Monitoring），進行簡單的健康和情緒狀況追蹤；個案協調（Care Coordination），協助街坊連結所需的社區資源，例如得知街坊面對家暴危險、遷移的壓力，或需要關愛探訪的長者。

這些社區工作者都是有薪工作，即使聘請成本較醫護人員低，也能有效提升長期病患管理成效，成效更可媲美專業醫護人員。過去三年，計劃維持到87%的街坊人手。節省成本方面，比聘用一般醫護人員節省六成，平均一個醫護人員的成本可請到三個工作者。在減重和糖尿病控制方面，社區健康工作者所花的時間亦與醫護人員相若，證明在改善健康和生活環境質素方面，社區健康工作者可說是另一選擇。

現有基層醫療模式受限

現時本港政府在各區設立的地區康健中心或康健站，是基層醫療的重要一環，但其服務模式仍有局限性。

第一，側重醫學模式：現時康健站的服務重點多放在糖尿病、高血壓等長期病的篩查和管理上，仍然是從「病」出發，未能涵蓋心理健康、社交孤立、環境壓力等更廣泛的社會健康需要。

第二，缺乏深度「連結」：康健站雖有轉介服務，但社會處方的核心在於連結員的深度參與，他們需要時間建立信任，深入了解個案背後的社會脈絡，例如家庭關係、經濟狀況、住屋困難，然後針對性地將服務「處方」給病患，不過現時的康健站難以提供這種個人化、跨專業和高信任度的連結。

要有效推動社區處方，必須整合政府、醫療、社福和商界的力量，尤其需要社福界和基金會擔當「協調人」和的角色。以香港青年協會為例，青協等大型社福機構具有強大的地區基建，如青年中心、營地、中西醫服務等，可以擔當社會處方內容的供應者。青協在服務中整合中西醫、專職醫療人員和社工，將中醫的體質養生、環境養生等知識，通過簡單易學的方式，如穴位按摩，教給社區人士和連結工作者，形成一套有本土特色的社會處方，提供跨專業協作。

「社會處方」正是藥引

社會處方雖然長期能降低醫療成本，但初期需要資源投入來建立系統和培訓人才。星展基金會副總裁陸樺在研討會上分享，支持機構推動社會處方的原因，認為在人口老化的大趨勢下，應將思維從「事後介入」轉變為「預防投資」，對支援個別群體變為全方位支援，即使壽命延長，亦可過着有質素的生活，社會處方正是一個方法滿足此需要；基金會也在促成跨機構合作社會處方的相關研究和成效評估當中，發揮關鍵角色。

香港的基層醫療正處於關鍵性發展階段，社會處方是實現真正醫社合作的關鍵橋樑，為基層醫療擴大覆蓋面與深化社會效益。社會處方既能充分發揮社會服務界貼近社區、深入家庭的強項，也讓社福機構成為基層醫療服務中更主動的參與者。面對體制與專業範疇的限制，家庭醫生往往難以直接處理患者的社會及生活因素，例如情緒壓力、社交孤立、住屋環境等。社會處方提供有效的連結機制，確保這些需求被轉介至相應的社福機構，實現連續性的整體照護。這也解釋了為何需要多個社福機構和專業領域共同協作：因為不同社群在各自的生活處境和工作環境中，面對着獨特的健康挑戰，因此社會處方需要更靈活地實踐。

筆者樂見本港更多機構及持份者之間交流和合作，共同推動「社會處方」，為本地經驗注入更多實務知識。醫護行者希望繼續發揮在公共衞生和醫療領域的專業角色，與不同社福機構協助構思及提供各種非醫療服務，進一步深化醫社之間的協作與信任。

作者范寧醫生是「醫護行者」創辦人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

