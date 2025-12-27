來稿｜星馬年度漢字出爐——國情的註解，時代的哀鳴

來稿作者：陳文坪



字述一年 ，2025也進入尾聲。馬來西亞、新加坡先後出爐年度代表字。前者為「稅」，後者為「蕩」。兩字看似沒有交集，其實相關性大致相近的。



新加坡選「蕩」為年度代表字。說明這一年來國際局勢動蕩，衝突不斷，既有制度或國際規則分崩蕩析，致使人心惶惶。

特別是美國總統特朗普二度「入宮」執政，更肆無忌憚推行單邊主義、保護主義、甚至霸權主義政策，顛覆二戰後建構、實行數十年的多邊主義的國際秩序；特朗普的貿易/關稅政策也觸發中美貿易戰，一段時間裏硝煙四起，相互「飆稅」，貿易戰火持續不斷；還有，特朗普推行無差別的「對等關稅」政策，將關稅戰火從美中延燒開來，讓全球經濟陷入動蕩之中。

俄烏戰事進入第四個年頭，選前誇下海口的特朗普要在上台後30天裏結束俄烏戰爭。快一年了，不但無法平息，而且還讓俄羅斯把戰事升級，發動對烏克蘭的基礎設施更大的攻擊、破壞。中東以哈戰事在各方斡旋下雖然停火，但今年來以色列對加沙地帶無休止、無差別、無人性的炮轟，聯合國安理會除了譴責外，巴勒斯坦人民的生命財產卻受到以色列不停攻擊。這種人道災難的蕩亂局面，歷史是難以磨滅的。

可見，無論是特朗普的關稅大棒，抑或是俄烏交戰、以哈沖突；或是東南亞泰國、柬埔寨過去半年來發生的軍事沖突，都是破壞性的結果，給世局帶來衝擊與不安。特別是對小經濟體、依賴國際貿易的國家如新加坡，所帶來的影響是不容小覷的。這也是今年年度漢字投選新加坡國內讀者的5萬多票中，近三分之一投給了「蕩」，共收超過1.65萬票；大中華地區和海外投票則吸引逾38萬票，「蕩」字就有14.85萬票。可以說，「動蕩連連」。

而馬來西亞的2025年度漢字代表字是「稅」。也說明「稅稅」不安。

我們很快迎來2026年，人人都祈盼歲歲平安。但回顧過去幾個月來美國推出的關稅政策，加之馬國團結政府調高銷售及服務稅（SST），都增加人民生活負擔。

特朗普總統推出的所謂對等關稅，馬國從原先的25%下調至19%，這一調整在2025年8月1日生效。雖下降6%，但19%的稅率，對多數企業的競爭力將產生影響，甚至盈利也跟著影響。這將影響馬國的產品出口，從而影響人民的收入。而馬國政府也調整與徵收SST ，物價也隨着上漲，加劇通脹，這都影響每個人的生活。

馬來西亞年度漢字工委會主席兼漢文化中心主席拿督吳恒燦表示，「稅」字在七次進入十大候選字後，終於在今年脫穎而出，成為馬來西亞2025年度漢字，並以29.69%的投票率勝出。「稅」獲得近三成的票數，代表性也是甚高。與新加坡年度漢字「蕩」所獲得的百分比平分秋色。

新國今年「字述一年」的10個候選漢字是：甲、愛、威、治、新、蕩、極、顛、信、協。而馬國今年入圍十大的漢字分別是稅、酒、援、油、詐、校、霸、旗、盟、震。

從新、馬選出的的年度漢字代表字來看，字面似乎沒有相關、甚至也無交集，但如果進一步剖析、聯想，其實相關性是很高的。因為，無論是世局動蕩而壞了經濟增長，還是賦稅支出讓錢包破洞，人們得在風雨飄搖、艱難困境中前行，這些都是對人民不利的因素，也影響人民的生活。

新馬的字述一年，也是字述國情，更是字述國際局勢。既反映區域人民的心聲，也是對即將走入歷史的2025年作「深邃」注解或詮釋，這或許就是中華文字蘊藏著精深詞義的多面性體現。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



