醫善同行｜習慣用口呼吸　隨時影響臉形及口腔健康

醫善同行｜黃凌旻牙醫

睡覺時有留意自己是用鼻抑或用口呼吸嗎？用口呼吸這個看似平常的習慣，其實正悄悄改變我們的臉形及口腔健康。長期用口呼吸會加劇患上蛀牙、牙齦炎、牙周病及口臭風險；仍在發育的兒童更可導致「腺樣體臉容」，易有暴牙、下巴後縮、鼻子扁平之類的長臉形特徵。如何得知自己睡覺時用口呼吸？問題可解決嗎？



作者黃凌旻是「醫善同行」醫學顧問、註冊牙醫。

為什麼部份人睡覺時習慣用口呼吸？這情況通常是上呼吸道阻塞，包括患有腺樣體及扁桃體肥大的兒童，因為鼻咽阻塞形成長期鼻塞，便習慣用口呼吸。而有鼻敏感、鼻瘜肉、鼻竇炎或睡眠窒息症患者，亦會傾向用口呼吸。

對仍發育中的兒童來說，睡覺時用口呼吸危害較大。長期用口呼吸，意味舌頭無法貼在上顎，令上顎失去向外擴張的壓力，形成上顎狹窄、高拱，繼而有長臉症候群特徵，亦即「腺樣體臉容」。這種臉形的特徵是嘴唇厚而外翻、下巴後縮、下頜骨向下後旋轉、鼻子扁平、鼻孔朝上，甚至有暴牙、咬合不正。由於嘴巴習慣性張開，令平時臉容顯得呆滯無神。

兒童骨骼還在快速塑形期，用口呼吸的影響屬於結構性改變，改變幅度大且很難逆轉。對於成年人來說，骨骼基本定型，用口呼吸也有機會對臉部外觀產生一定程度的影響，只是改變速度比兒童及青少年慢得多，而且幅度通常也較小。

用口呼吸不但影響外觀，亦影響口腔健康。睡覺時用口呼吸會令唾液減少，細菌大量繁殖，對口腔保護力大降，一系列的口腔問題隨之出現。包括最常見的口臭、蛀牙；亦加劇牙齦炎、牙周病、咬合問題，以及因為常伴隨磨牙情況，牙齒容易脆裂。

要得知自己睡覺時是否用口呼吸，可留意睡醒時有否口乾、喉嚨痛，夜間有否鼻鼾。至於小朋友，家長可觀察他們睡覺時嘴巴是否張開、流口水沾濕枕頭。用口呼吸通常亦影響睡眠品質，令日間精神不振。

要解決用口呼吸問題先要對症下藥。若是鼻道問題，包括鼻炎、過敏等引起，可以用鼻噴劑、生理食鹽水沖洗紓緩情況，嚴重者則要考慮手術。我們亦可以進行口腔肌功能訓練（MFT），透過強化舌頭、嘴唇及喉部肌肉，讓舌頭自然貼在上顎，嘴唇閉合。

常見MFT訓練包括舌頭頂上顎、鼓氣抿唇、舌頭滑動及發音練習，需要頻繁練習，每日10至15分鐘，養成用鼻呼吸習慣，可一併改善鼻鼾問題。日常亦要養成良好生活習慣，例如少低頭，運動時強逼以鼻呼吸，以及多側睡，避免舌頭後墜。

牙科治療無法完全逆轉已定型的骨骼，但能大幅改善用口呼吸的根源、穩定習慣、防止惡化。例如針對暴牙個案，矯齒後嘴唇可自然閉合，用口呼吸自然減少。對於上顎狹窄情況，可適度擴寬上顎、增加鼻腔空間，舌頭更容易頂到上顎。我們亦可用功能性矯正器，例如下顎牙套，將下顎向前推，矯正舌頭位置來擴大呼吸道，糾正用口呼吸，並同時改善鼻鼾及睡眠呼吸中止情況。

