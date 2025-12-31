來稿｜回顧2025的硝煙變局，尋找2026的穩健足跡

來稿作者：陳文坪



轉眼又是新一年，你我又跨前了一步，祈望迎向更美好的明天。然而，回首2025，面對天災，可以飛天潛海的人類，頓時變得渺小、變得微不足道，甚至變得無助，更是無語問蒼天。可見，保護大自然，保護生態環境、與大自然和諧相處，是永恒不變的定律，不因科技的發展而改變。



極端氣候席捲

過去一年，亞洲許多地區災難連連，風災、水災從5月開始至12月，接二連三地發生，一波比一波大。中國南部、台灣、菲律賓、日本、越南、斯里蘭卡、巴基斯坦、印度等都受到嚴重侵襲。導致成千上百萬居民流離失所，財產損失不計其數。而來到歲末，洪災、火災、震災發生在近鄰國家、地區，讓2025年更加的「負面」。

受極端氣候影響，亞洲多國受嚴重洪災。尤其是印尼蘇門答臘、亞齊、斯里蘭卡、泰國南部和馬來西亞北部，都經歷了致命洪水、泥石流、山體滑坡等事故，這一波洪災造成千餘人死亡，災黎無數。

還有，一場災難讓素有「東方之珠」美譽的香港，也陷入惘然。11月26日，大埔宏福苑發生五級火災，在維修中的7座大廈相繼失火。火災已造成161人死亡，數千人居家被燒毀，財產損失不計其數。這場火災，是不可抗拒？還是人為原因？抑或監管不力？各方都在等待獨立調查結果能早日出爐。

12月8日，日本地震北海道青森縣也發生7.5級地震，並發布海嘯警報，當局下令疏散10萬居民，面對寒冷的冬季，影響範圍甚廣。

地緣硝煙未散

2025年已走入歷史，回顧過去，國際局勢、地緣政治瞬息萬變。去年一月，隨美國總統特朗普再度上台執政而施行的「美國優先」政策，國際局勢就不斷演變，貿易糾紛、對等關稅，更是衝擊世界各大經濟體，也影響全球的正常貿易，國際局勢變化多端。

俄烏戰事進入第四個年頭，俄羅斯總統普京不但繼續對烏克蘭狂轟濫炸，還覬覦烏克蘭的領土。這既踐踏聯合國憲章，也謂弱肉強食的叢林法則。而中東以哈戰事雖停火，但以色列對加沙地帶無差別的轟炸、襲擊，阻擾國際人道組織為災黎提供援助，歷史是難以磨滅的。

12月14日，澳洲悉尼著名景點邦迪海灘發生一起恐怖槍擊事件，造成16人死亡、40多人受傷，包括兩名警員。這也提醒人們，在慶祝節日時，必須提高防範意識。而政府管控無力，造成槍支泛濫也是悲劇的一大因素。

東北亞風雲突變

今年亞太經合論壇（APEC）於10月底在東北亞的韓國舉行，對亞洲區是一大國際盛事。

然而，風雲瞬間突變，硝煙籠罩亞洲、東北亞區域。11月7日，日本首相高市早苗在國會答問時稱，如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成「存亡危機事態」，自衛隊將可以行使集體自衛權。高市早苗的言論引發軒然大波，不但惹來朝野非議，也招致中方的嚴正交涉和強烈抗議。

中方不但對高市言論口誅筆伐，還進一步採取實際行動，首先叫停國民到日本旅遊、留學，民間交流也隨之中斷；其次，停止進口日本水產品；再者，致信聯合國駁斥高市的言論；第四，派遣遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練。

不過，日方也在聯合國提出反訴求，也派戰機到中方訓練海域上空進行監視，甚至發生中日戰機相互進行雷達照射。局勢一旦失控，亞洲的東北亞將成另一個「不穩定區域」。

睦鄰合作有典範

東南亞的泰國、柬埔寨去年12月再次發生軍事沖突，造成近百人傷亡，兩國也疏散邊境數十萬平民，影響之大，令人不安。對東盟組織的信譽、團結、合作都造成消極影響。

回顧2025年，若論鄰居之間關係的發展，要數新加坡和馬來西亞兩國最為密切。雙方不但在多方面合作讓兩國人民受惠外，也增強兩地人民福祉。如柔佛——新加坡經濟特區的開發進展順利，也引入55億新元的投資承諾。兩國領導人的務實精神，讓兩地的商貿往來、人員交流、外交合作、打擊罪案等領域都獲得充分提升。

放眼2026，農曆丙午年，也稱為馬年。一馬當先是人人期望、馬到功成是理想寄望，但人生經驗告訴我們，認真做事、腳踏實地才是實際的。雖然天馬行空或許可行，但才思縱橫、不拘不束的開拓思維才不會馬失前蹄；快馬加鞭是相對行得通的，也是大眾比較能達到的。如學習新技術、新技能，從而提升整體生產力、提高企業競爭力，進而增加個人或家庭收入，提升生活素質。

2026年冀望：人人都能進步，人人為保護大自然出力，願世界更加和平。祝讀者新年快樂！

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



