來稿｜發展樂齡科技及銀髮經濟的兩點建議

來稿作者：唐靖鈞、劉健宇



早前，國家民政部及國家標準化管理委員會印發《養老服務標準系統建設指南 （2025版）》，標誌着國家護老服務的高質量發展。環觀全球，不少國家正邁入「長壽社會」（又稱人口老化、高齡化等），而銀髮經濟、樂齡科技的發展更日益受到重視。香港《行政長官2025年施政報告》亦宣布成立由政務司副司長領導的「社會高齡化對策工作組」，並聯同香港工業總會制訂「銀色Q嘜」（Gerontechnology Q-Mark）及研究「大灣區標準」，反映當局對發展銀髮經濟、樂齡科技的信心。然而，現時香港的銀髮經濟、樂齡科技市場，主要仍依賴政府資助。如何統籌行業發展，並善用公帑，值得各界關注。



框架協議完善樂齡科技產品採購

國家「十四五」規劃，早已提出「促進復健服務市場化發展，提升復健輔助器具適配率，提升復健服務品」。近年香港的長者及其照顧者，亦積極添置如功能性電動輪椅、高端助聽器等的輔助科技（Assistive Technology, AT）產品，這些產品對長者的醫護及生活質素提升有密切關係。港府於2018年設立了樂齡及康復創科應用基金，供私營／自負盈虧安老院／殘疾人士院舍（安老及康復服務單位）向社會福利署申請購置、租用和試用科技產品。安老及康復服務單位可以單一或聯合名義，選擇購置、租用及借用適合的科技產品；而合資格的服務使用者則可將產品從服務單位借回家中使用。

「長者社區照顧服務券」（服務券）則於2013年起推行，讓合資格的65歲或以上長者可因應個人需要，自由選擇合適的社區照顧服務，支援他們居家安老。政府會按長者的負擔能力，每月資助60%至95%費用不等。服務券的使用者可向認可服務單位支付輔助科技產品的租用服務。此外，綜援計劃獲批的長者申請人，亦可申請特別津貼（醫療及康復津貼）中的「醫療、康復、外科及衞生用品的費用津貼」，用於購買費用較低的科技產品。

雖然現在的樂齡科技產品日新月異，但對於使用場景相近的產品，不少地區均會採用「框架協議」（Framework Agreement）的方式增加採購效益。以英國為例，英國國民保健署（NHS）在採購輔助科技時，便通過「國家採購框架協議」（National Framework Agreement）的方式，由署方集中招標、統一議價，並以遠低於零售的「批發價」鎖定產品和服務，再供參與框架的機構使用。中國內地的《殘疾軍人康復輔助器具配置辦法》，亦通過「公開招標、框架協議」的方式處理。

反觀香港，現時不少樂齡科技產品的資助計劃，便是由申請人自行獲取零售報價及「價低者得」處理：根據《樂齡及康復創科應用基金手冊》的規定，安老及康復服務單位須要邀請所需數量的供應商提交書面報價；而綜援計劃的特別津貼亦使用邀請報價的形式。「框架協議」除了可以節省公帑，當局更可通過為一些新型產品提供試驗機會。例如如一間科技公司獲得若干數量的安老及康復服務單位支持，並通過面試的話，即可在協議有限期內「包銷」該公司的指定產品，通過真實市場的力量，為不同具潛力的產品提供孵化期。

確立灣區標準暢通貢獻中國方案

另外，國務院於2016年印發《國務院關於加速發展康復輔助器具產業的若干意見》，為康復輔助器具產業的加速發展指明方向。為了促進產業發展，1986年成立的中國康復輔助器具協會，聯同全國殘疾人康復和專用設備標準化技術委員會，制定了超過100項國家標準和多項業界標準。同時民政部亦有定期更新《中國康復輔助器具目錄》。香港方面，《行政長官2025年施政報告》提出制訂「銀色Q嘜」及研究「大灣區標準」，為本地銀髮經濟、樂齡科技產業融入國家發展大局部署。

值得注意的是，粵港澳三地政府一直致力為不同產品和服務訂立「灣區標準」，以促進三地互聯互通和融合發展。目前已公布的「灣區標準」共有215項，與養老有關的服務業亦已列入為研制「灣區標準」的重點領域，當中包括老年居家護理服務規範、養老機構探訪管理等——其中，近期由香港社會服務聯會（社聯）和香港中華廠商聯合會（廠商會）合辦的「照護食」灣區標準已告面世。

未來，香港應該積極爭取參與國內外與殘疾人康復和專用設備、社會福利服務相關的標準制訂，發揮香港「國際交往合作」的功能。2025年11月廣東省標準化創新發展會議上便總結了廣東省養老服務標準化技術委員的成果，例如早於2023年發布首批4項民政養老服務領域灣區標準：《養老機構認知症老人生活照顧指南》、《旅居養老服務總則》、《旅居養老基地設施建設與營運管理指南》及《養老機構探訪管理規範》等。

2025年，廣東再出台《養老機構出入院管理規範》、《養老機構新入住長者適應服務規範》、《居家養老老年人委託代辦服務規範》及《居家養老老年人健康管理服務規範》等標準，被納入「灣區標準」。養老服務「灣區標準」推出，對促進大灣區養老服務標準規範、共同培育養老服務市場機制，有效增強三地標準互通、成果轉化、資源整合。未來，香港更應在樂齡科技及銀髮經濟方面，對外推廣「灣區標準」，為全球「長壽社會」貢獻中國方案。

作者唐靖鈞是註冊職業治療師、香港中文大學理學碩士；劉健宇是政策研究員、香港大學碩士。



