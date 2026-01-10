來稿｜撥開民粹迷霧　解構新中關係

來稿作者：陳文坪



長期以來，新加坡與美國的關係向來友好，兩國之間無論在貿易投資、軍事合作其互信度都處於良好狀態。因而在外界眼中，新加坡與美國走得很「親近」。



關係再好也不盲從

如果按外界標示的「親近」關係，新加坡應是支持美國的任何行動，也不會持反對意見的。其實不然。就如針對美國1月3日突襲委內瑞拉的行動，與國際社會一樣，新加坡也是反對美國的軍事行動。

新加坡外交部1月4日就委內瑞拉局勢發布文告表明，新國堅定維護國際法，堅守《聯合國憲章》保障所有國家獨立、主權和領土完整的原則，尤其是小國。新加坡嚴重關切，反對任何違反國際法的行動，包括對任何國家發動軍事幹預。

可見，新加坡雖與美國友好，但並沒有維護美國的霸權主義，而是公開反對任何違反國際法的行動，不以「友好關係」來輕描淡寫。換句話說，該批判還是批判，該譴責還是加以譴責。不像一些國家，面對霸權、霸道，總是以自身利益為前提。

新中合作成果豐碩

早前，一些媒體、公眾號用嘩眾取寵的手法撰文說新加坡與中國的外交關係，不僅比不了俄羅斯、朝鮮，甚至連同處東南亞的印度尼西亞、馬來西亞、泰國、柬埔寨、老撾等國家。一些網民更是信以為真，大肆作出詆毀的言論。

新中關係真的比不上俄羅斯、東南亞其它國家？如果有人這樣認為，可說是「見樹不見林」。新中建交雖只有35年，但在交流、交往、交匯、互信、互惠、互聯卻比起一些建交更長時間的國家更深遠、更深層、更廣泛、更全方位。遠的不說，看看近年來新中關係穩定發展，各領域合作取得豐碩的成果，就可說明。

在美國保護主義加劇下，去年前11個月新中貿易額接近同比增長了8.8%，彰顯兩國經貿合作的活力和韌性。其次，蘇州工業園區30年來的開發建設，已成為中新建交35周年的生動合作樣板；天津生態城着力打造國家綠色發展示範區；重慶互聯互通項目重點領域的合作成效顯著；廣州知識城成為開放合作的新高地。這些都是看得到、也「摸得着」的合作項目，成績斐然。

人文交流更加活躍

還有，新中互免簽證，讓人文交流更加活躍，目前兩國人員往來和航班數量均超過了疫情前的水平。2023年新中兩國將雙邊關係，提升為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」。

去年6月，新加坡總理黃循財受邀訪問北京並會晤中國國家主席、中共總書記習近平。習主席在開場中說，黃總理將中國作為就任後首個亞細安以外的出訪國家，「體現了對中新關係的高度重視」。面對當前變亂交織的國際形勢，中國願同新加坡加強戰略溝通，拉緊合作紐帶，攜手應對挑戰，為兩國人民帶來更多福祉。

去年10月，中國總理李強也應邀對新加坡正式訪問，有五位正部級高官陪同李強訪新。還有，每年舉行的新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）會議去年已是第21次。在此次會上達成27項成果，在兩國副總理級別進行；而兩國部長級會議在不同省市召開更是不計其數。

全面理解涉日言論

誠然，新中關係、合作互利、政治互信、高層不疑。建交35年，創建不少工業園、匯集國際資源、共同促進園區發展、成了引資建設的榜樣。可見，新中高層間保持高度互信與緊密聯系，不但在私誼上密切，而且在制度層面也「密不可分」。除了新加坡外，世界上哪個國家能有如此全方位合作呢？

有媒體、公眾號在黃循財於去年11月19日出席彭博創新經濟論壇時，回答主持人提問對於日本首相高市早苗的「台灣有事，就是日本有事」發表的看法，說是在支持日本、為日本辯護。這種詮釋是片面的、也是偏頗的。

黃循財是這樣回答的，「各方都希望亞洲保持穩定，也自然希望中日找到辦法為當前爭議降溫。中日之間的關係非常複雜，......我們希望這兩國能找到解決這些複雜問題的方法，並向前看。在歷史問題上，東南亞國家做到了這一點......我們將歷史擱置，向前邁進。」

民粹或損外交大局

但是，一些特定媒體、公眾號將黃循財的話刪減，說他支持日本，對中國不友善等雲雲。因此，許多非理性的言論在網上瘋傳，有損新中關係。

讓我們回顧2014年中國國家主席習近平在紀念二戰時的發言。他說，舉行公祭儀式「不是要延續仇恨」，「中日兩國人民應該世代友好下去」。他也說：「我們不應因一個民族中有少數軍國主義分子發起侵略戰爭就仇視這個民族，戰爭的罪責在少數軍國主義分子而不在人民，但人們任何時候都不應忘記侵略者所犯下的嚴重罪行。」

黃循財的「將歷史擱置，向前邁進」與習主席「不是要延續仇恨，中日人民應該世代友好下去」的話語，是「異曲同工」的說法。

一以貫之行穩致遠

但一些媒體、公眾號為蹭流量，用煽情、民粹、誇張手法來「剪接」，再利用互聯網推波助瀾；一部分網民，只看到誇大其詞的標題，就不分青紅皂白跟着起哄。令人遺憾！

新加坡對中國的外交是一如既往、行穩致遠的，更是始終堅持「一個中國」的原則。不但如此，新加坡對其它建交國也友好、尊重的，對世界各地發生的事件也是基於國際法、《聯合國憲章》，一以貫之的發聲。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



