醫善同行｜識破心臟停頓奪命誤區　把握「瀕死呼吸」黃金拯救

醫善同行｜劉啟基醫生

爭分奪秒的急救現場，準確判斷傷者狀況非常關鍵。運動猝死個案當中，最容易誤判的徵狀之一是「瀕死呼吸」（Agonal breathing）。它不能為身體帶來氧氣，而是心臟驟停期間，腦幹因缺氧而出現的短暫神經反射動作；沒受過急救訓練的人士會被誤導，以為患者還有心跳或血液循環，因此延誤或突然停止心肺復甦術（CPR），錯失拯救性命的黃金時間。



在2025年台北馬拉松的賽道上，一名全馬跑手於14公里處突然倒地，出現心肺功能停頓（OHCA）。現場的志工團體「醫護鐵人」成員見狀，立刻展開急救及CPR。

據「醫護鐵人」於社交平台的分享，留意到傷者當時曾出現不規律、深淺不一的呼吸，口部亦有動作，現場圍觀者誤以為傷者已恢復呼吸，甚至說「可以停了」。但「醫護鐵人」解釋，其實傷者只是出現「瀕死呼吸」，心肺功能尚未回復，如果施救者沒受過專業急救訓練，也許會因此暫停施救，錯過黃金時間。最終，大會急救隊伍帶同自動心臟除顫器（AED）應召到場，成功把傷者送院救治。

「瀕死呼吸」是心臟驟停的徵狀之一，多於心跳停頓、腦部血液循環不足、缺氧、昏迷或沒有脈搏的數分鐘內出現。特點在於呼吸不規律、深淺不一，期間胸腔或口腔會隨着呼吸而輕微起伏，間或伴隨呻吟或喉鳴聲，需仔細留意才察覺異常。它通常只持續數分鐘，隨後完全停止。最重要的是，「瀕死呼吸」其實不是有效呼吸，不能維持氧氣交換，也不代表心臟恢復跳動，如果這時候停止心外壓，傷者有機會猝死。

一般來說，「瀕死呼吸」偶然發生在劇烈運動後，特別是馬拉松或三項鐵人等心臟長時間承受負荷的運動。當中，又以潛藏冠心病、心律不整、心肌病變患者及高齡長者，因運動負荷而導致心臟驟停的風險較高。此外，運動過量、脫水、心臟受到撞擊等，也有機會導致心臟驟停。

雖然「瀕死呼吸」或猝死無法預防，但定期健康檢查，包括運動心電圖與心臟超音波，有助於早期發現心律不整或結構性心臟病。而在參與馬拉松等長時間的高強度比賽前，應按部就班地進行周期性的強度、速度及長距離訓練，同時安排足夠的跑後恢復，幫助身體調整。如有需要，亦宜於受訓前作更深入的身體檢查。

辨識傷者的各種呼吸型態，是急救課程的其中一環。美國心臟學會的基本生命支援術課程(BLS-P)，香港紅十字會及聖約翰救傷隊等舉辦的急救證書課程，都有觸及。所以，當遇到昏厥情況時，一般市民應在可行情況下，盡快尋求接受過急救訓練的人員協助，及取得AED醫療儀器支援，切勿單憑個人胡亂判斷或中止施救。而運動員參賽或練習時，需時刻注意身體警號，如胸悶痛、頭暈、呼吸困難、心跳不規律或過速、不尋常冒汗等，都要停止練習及求救。即使棄賽求醫，亦是一種英勇的表現。

作者劉啟基是「醫善同行」醫學顧問，急症科專科醫生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。



