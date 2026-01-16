來稿｜如何重塑香港物流樞紐地位？

來稿作者：于承忠博士



香港運輸物流學會（CILTHK）早前於香港理工大學成功舉辦「現代物流高峰會2025 - 大灣區」。是次峰會雲集業界領袖與專家，並獲得理大商學院及航運研究中心的支持。我們非常榮幸邀請到本會會長周文生教授工程師、運輸及物流局副秘書長陳婉雯女士、立法會（航運交通界）林銘峰議員，以及上屆議員易志明先生蒞臨主禮。



面對全球供應鏈的重組與科技變革，香港物流業正站在轉型的十字路口。香港特區政府運輸及物流局於2023年10月發佈「現代物流發展行動綱領」，制定策略和行動措施，以滿足物流業界的短、中和長期發展需要，推動香港物流業的可持續及高質量發展。兩年過去了，現在是時候回顧及討論如何讓香港物流業朝現代物流的方向去發展。

是次峰會的六位演講嘉賓，分別從ESG（環境、社會及管治）、智慧科技應用及高增值物流政策三大範疇，為香港在大灣區的定位提供了寶貴的經驗分享。以下是我對是次峰會重點的總結與觀察。

綠色航空與ESG：大灣區的新增長點

航空業的減碳進程是全球焦點。國泰航空氣候行動主管刑子恆先生在會上分享了國泰的「共創可持續未來」願景。他指出，國泰承諾於2050年實現淨零碳排放，並定下2030年將可持續航空燃油（SAF）使用量提升至10%的目標。最令人鼓舞的是，他強調大灣區具備發展成「先進SAF生態系統」的潛力。憑藉區內強大的能源化工基礎及機場群優勢，配合國家政策支持，香港應積極與大灣區城市合作，建立自主可控的SAF產業鏈，這不僅是環保責任，更是未來的經濟增長引擎。

而在空運貨運方面，香港空運貨站（Hactl）風險管理及可持續發展經理馮偉翔先生展示了「綠色貨站」的實踐成果。Hactl不僅是香港機場首家制定科學基礎減碳目標（SBTi）的企業，在去年已投入5,500萬港元於可持續發展項目，包括透過引入可再生柴油（HVO）、塑膠廢物循環再造、購置由再生能能源的裝置，以及鼓勵租戶節能減排等。另外一個有趣的例子是，Hactl與國外機構合作把舊制服以科技轉化為水杯，使廢物獲得重生的機會。這些實際例子證明，香港物流企業已從「喊口號」走向「深耕細作」的ESG階段。

智慧物流基建：港口社區系統與低空經濟

數字化是提升效率的關鍵。物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）特別項目總監倫婉霞博士工程師介紹了備受矚目的「港口社區系統」（PCS）。這個預計於今年一月正式推出的平台，利用區塊鏈技術，將可實現海運、空運及跨境運輸的實時貨物追蹤及數據互通。PCS推動的海運提單「一單多報」及無紙化，將大幅降低業界的行政成本，並加強香港與大灣區其他港口的互聯互通，是鞏固香港國際航運中心地位的必要基建。

此外，低空經濟（Low-Altitude Economy）作為新質生產力，正蓄勢待發。航景科技有限公司行政總裁張謙華博士工程師分享了無人機技術在物流配送及檢測的應用。他特別提到香港政府推出的「監管沙盒」項目，讓業界能在受控環境下測試創新應用。他展示了其專利的「Sentry Drone」系統，能有效偵測GNSS干擾，確保低空飛行的安全。這顯示香港在發展無人機物流時，不僅追求速度，更在安全科技上走在前沿。

高增值物流：金屬期貨與戰略物資轉運

香港作為自由港，在高增值商品物流上擁有獨特優勢。GKE Metal Logistics Pte投資發展部總經理梁金源先生分析了倫敦金屬交易所（LME）擴展至香港設立交割點的戰略意義。這將使香港成為連接中國內地龐大需求與全球金屬市場的關鍵節點。然而，他也直言香港面臨土地短缺及成本高昂的挑戰，建議政府在「北部都會區」規劃多層式物流大廈時，需考慮有色金屬高承重的儲存需求。如果香港能把握與廣西（錫的主要出產地）的物流聯繫，必定可加強香港作為大宗商品交易中心的地位。

政策倡議：拆牆鬆綁，釋放轉運潛力

作為學會物流政策委員會主席，我發布了委員會最新的研究報告。針對香港轉運角色的樽頸，我們重點探討了「戰略物品多式聯運」的限制。目前《航空轉運貨物豁免計劃》（SCTREX）僅限於空對空轉運，限制了業界靈活性。

我們建議政府推行「認可倉庫計劃」（Approved Warehouse Program），允許受管制的戰略物品在安全受控的環境下，進行海空、陸空等多式聯運轉運。這項政策修訂能在維持貿易管制的同時，大幅提升物流業界的營運彈性，吸引更多高價值貨物經香港轉運，避免流失至新加坡等競爭對手。

總括而言，本次峰會傳遞了一個清晰的訊息：香港物流業的未來，在於「綠色化」、「智慧化」與「高增值化」。從SAF的應用、PCS的落地、低空經濟的探索，到抓緊大宗商品的機遇及優化轉運政策，每一個環節都環環相扣。業界已準備就緒，我們期望政府能繼續擔當「促成者」的角色，透過拆牆鬆綁的政策及精準的資源投放，與業界攜手在大灣區的新格局中，擦亮香港國際物流樞紐的金漆招牌。

作者于承忠博士是香港運輸物流學會物流政策委員會主席。



