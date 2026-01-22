來稿｜公職違規零容忍　守護「廉潔香港」金字招牌

來稿作者：高松傑



特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近日在社交平台發文，指入住天津一間酒店時獲免費升級至套房；又於去年5月自曝接受噴射飛航高級管理人員安排，乘坐私人船艙由香港前往澳門。相關帖文引發社會熱議，其行為被質疑屬不正當收受利益。1月21日，特區政府政制及內地事務局火速終止鄭震生的合約，並將其涉嫌接受款待、違反《防止賄賂條例》的個案轉交執法部門跟進調查。筆者對此深表支持，此舉正是香港對公職違規行為堅持零容忍的鮮明體現，更是以實際行動守護「廉潔香港」這塊經過半世紀耕耘鑄就的金字招牌，彰顯出香港捍衛廉政根基、回應市民期待的堅定決心。



公職人員的一言一行皆繫政府公信力，一舉一動更是關乎「廉潔香港」金字招牌的成色。鄭震生身為特區政府派駐內地的公職人員，本應嚴格恪守《防止賄賂條例》與公務員行為準則，自覺遠離利益糾葛、堅決拒絕不當款待，但其行為涉嫌違反公職人員未經許可接受利益的相關規定，已然碰觸廉政紅線。更為關鍵的是，該事件引發社會各界廣泛關注，形成了不佳的公眾觀感，不僅損害了特區政府公職人員隊伍的整體形象，更讓公眾對公職人員的廉潔操守產生質疑，對「廉潔香港」的品牌形象造成了不必要的影響。

筆者堅定支持特區政府此次對鄭震生個案的果斷處置。特區政府第一時間介入調查、果斷終止合約並轉交執法部門跟進，正是以「快、準、嚴」的堅決態度，切實回應公眾關切、全力挽回社會信任，更向全體公職人員明確傳遞：無論身處何種崗位、擔任何種職務，廉潔自律都是不可逾越的底線，任何涉嫌違規違紀的行為，不僅會受到法律和制度的嚴懲，更難逃社會公眾的監督與審視，誰敢破壞廉政規則，誰就是在損害香港的廉潔根基。

行政長官李家超在《2025年施政報告》中提出建立「部門首長責任制」，核心目標就是推動完善公職人員監督問責體系，以更嚴密的制度護航「廉潔香港」金字招牌。這一制度冀能清晰銜接司局長的政治問責與公務員的行政問責，推動形成權責明晰、監管有力的政府治理體系；兩級調查機制的設立，讓一般性問題由部門首長主責整改，嚴重問題則由獨立於政府系統的常設調查小組介入調查，輔以公務員敍用委員會職能的擴大、更嚴謹公務員評核機制的研究建立，一套從源頭防範、過程監管到事後追責的全鏈條廉政管理體系愈發完善。這不僅是為了對公職違規行為「重拳出擊」，更是為了以剛性制度約束築牢公職人員的思想防線，從制度層面杜絕不當利益輸送、違規接受款待等行為，讓每一位公職人員都時刻繃緊廉潔自律之弦，以規範的言行舉止維護政府形象、用心守護「廉潔香港」的寶貴名片。

「廉潔香港」的金字招牌，是廉政公署歷經半世紀「執法、預防、教育」三管齊下的耕耘成果，更是香港從貪腐猖獗的城市蛻變為國際知名廉潔之都的核心底色。長期以來，香港廉政公署作為反貪中堅力量，以「無畏無懼」的精神嚴格執法，從葛柏案到商界政界高官貪腐案，堅決打擊任何層級的貪腐行為，更通過國際反貪局聯合會、香港國際廉政學院等平台，向世界彰顯香港的廉政成果，讓「香港勝在有你和ICAC」成為深入人心的共識。

85%以上香港市民對貪腐持零容忍態度，九成以上市民支持廉署工作，香港更在透明國際清廉指數中位列亞太地區前列，這份成績來之不易，更需要全體公職人員共同守護。公職人員手握公權力，這份權力源於人民、理當服務人民，國家領導人曾言「當官就不要發財，發財就不要當官」，這不僅是對為官者的基本要求，更是守護廉政招牌的核心要義。尤其身處對外聯絡等關鍵崗位的人員，更應以身作則、嚴於律己，以過硬的廉潔操守展現香港公職人員的良好形象，讓「心中有民、廉潔奉公」成為全體公職人員的行動自覺。

公職人員的廉潔操守，是社會公平正義的重要基石，更是守護「廉潔香港」金字招牌的關鍵所在。鄭震生涉嫌接受款待、違反《防止賄賂條例》的事件，雖是個別案例，卻為全港公職人員敲響了廉政建設的警鐘，更凸顯出社會公眾對守護廉潔招牌的高度期待與嚴格要求。特區政府此次的果斷處置，及時平息了社會質疑、有效扭轉了不佳的公眾觀感，更以實際行動有力證明，香港對公職違規行為的零容忍從不只是口號，對守護「廉潔香港」金字招牌的決心始終堅定。

民心是最大的政治，廉潔是香港最珍貴的名片。「廉潔香港」的金字招牌，是香港的核心競爭力，更是香港由治及興高質量發展的重要保障。從完善內部問責制度到深化國際反貪協作，從嚴處個案形成震懾到建章立制防範未然，香港正以全方位、多層次的舉措，持續築牢廉政防線。未來，唯有始終以嚴規肅紀守護廉潔底線，以民心所向校準施政方向，讓部門首長責任制持續發力，讓公務員監督體系不斷完善，讓全體公職人員都成為廉政招牌的守護者，才能讓「廉潔香港」的金字招牌越擦越亮，才能持續贏得廣大市民的信任與支持，為香港的長遠發展筑牢堅實的廉政根基，希望官員能透過事件引以為鑒，檢討不足。

