來稿｜打擊電信詐騙　須剷除「保護傘」

1月7日，各大媒體相繼報道，牽涉龐大電信詐騙活動的太子集團董事長陳志在柬埔寨被捕的消息。柬國內政部當晚發布通報說，根據打擊跨國犯罪合作框架，柬方應中國相關部門請求，於近日逮捕陳志等三名中國人，並依法移交中方。



過去十多年來，東南亞電信詐騙非常猖獗，各國政府出台各種手段遏制，但始終打擊不盡。原因雖有很多，其中一大因素相信詐騙集團頭目獲得當地「保護傘」有很大關聯。

一些詐騙頭目以經營企業為由，幹的卻是非法勾當。媒體雖不時報道，但執法單位卻礙於沒有足夠證據來加以取締。

緬甸、柬埔寨的電炸園區規模之大、範圍之廣，人數之多，在東南亞、甚至亞洲早已「惡」名昭彰，當地政府真的看不清嗎？一個沒有實體企業運營、沒有產品生產出口，而數千人聚集一起，夜裏燈火通明，白天保安嚴密，當地政府、警政當局真的不知道？真的同樣蒙在鼓裏被騙嗎？

早期的電信詐騙都在中國大陸，由於中方警政部門的嚴厲掃蕩，已經沒有立足之地。一些人就到東南亞金三角地區設立據點後，繼續到各地招兵買馬，進行詐騙活動。為避免國民非法出境，中國各地警方甚至派警察到邊境縣市蹲點，發現當「自家」市民出現在邊境地區，就會進行勸說、甚至圍捕。但「道高一丈、魔高一尺」，一些人還是利用各種渠道出境，最後抵達詐騙園區。

隨着詐騙手段層出不窮，而且也來越高明；人員也從單一國家慢慢來自多個國家、地區。有馬來西亞、新加坡、台灣、香港、越南、韓國、甚至西方國民都有。

美國國務院發表年度《人口販運報告》，2022年將柬埔寨降至情況最惡劣的第三級觀察名單；2023年更明確指出，內部有人為電詐集團通風報信、提供掩護、甚至給予「保護傘」。柬埔寨官員普遍與人口販運犯罪勾結，腐敗橫行已嚴重阻礙執法。事因據非政府組織指控，警察與其他官員「合謀」，讓西港等地的這些網絡詐騙運作存在；基層警察通風報信，以換取金錢賄賂。該報告並沒有得到柬國政府的重視。金邊政府表示強烈不滿，批評美方偏見。反而是太子集團陳志長期獲封內政部顧問、首相顧問。

2023年，新加坡警方取締一起轟動全球的30億新元洗錢案件，逮捕了10名涉案人。涉案資金來自電信詐騙、網絡賭博等有組織犯罪。10人都被判刑入獄，當局也沒收幾乎所有起獲資產。10名涉案人員刑滿釋放並被驅逐出境，其中8人被驅逐至柬埔寨，1人被驅逐至日本，1人被驅逐至英國。

可想而知，柬埔寨就是電信詐騙中心。但柬埔寨政府卻沒有積極采取行動，甚至還自我辯護，自圓其說。

然而，事實勝於雄辯。美國金融機構發現並掌握詐騙資金的流動。去年10月，美國司法部指控陳志進行電信詐騙和洗錢，指他經營一個龐大的詐騙帝國，並查封約150億美元（約192億新元）的資產。陳志和太子集團（Prince Group）其他相關人員也遭美國制裁。

各國也緊跟步伐，如新加坡、香港、台灣、日本、英國等隨即對陳志和太子集團進行資產凍結、制裁。

泰柬去年的軍事衝突，並非單純軍事設施，其中一點也是與柬埔寨詐騙園區相關。泰國曾宣稱對柬多處電詐區進行炮擊摧毀就是一例。

隨着涉及電信詐騙和洗錢活動的柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志被捕，並遣送中國接受調查。電詐的「保護傘」已經被燒了一大塊。中方對犯罪分子、「保護傘官員」必須加以嚴懲或通報。

東盟組織、中國警政部門必須趁熱打鐵，繼續圍剿電詐集團頭目、分子，有必要加以鏟除這一「毒瘤」，還東南亞地區一個乾淨，讓無辜百姓免受財務損失。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



