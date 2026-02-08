來稿｜反對黨領袖出缺　星洲民主政制「受挫」

來稿作者：陳文坪

新加坡反對黨工人黨1月21日回函黃循財總理，工人黨不會提名新人選出任國會反對黨領袖。新國總理公署發文告說已接受該黨決定，這個職務將懸空。可見，新國政府積極「培養」反對黨領袖，然而，反對黨工人黨卻自我放棄，不願承擔更大的責任。



事因新國國會前反對黨領袖、工人黨秘書長畢丹星（48歲）被控在國會特權委員會調查盛港集選區前議員辣玉莎事件時作偽證，去年2月法院裁定畢丹星罪名成立，判處罰款1.4萬元。高等法院去年12月對畢丹星的上訴案作出裁決，維持原判。換句話說，畢丹星已無法洗脫罪名。

新國國會一月份復會後，執政黨國會領袖提出動議並獲得通過，譴責畢丹星不誠實行為，質疑其誠信已失去擔任國會反對黨領袖這一重要職務。黃循財總理1月15日宣布撤除畢丹星國會反對黨領袖，並去函工人黨中委會提名新人選。

消息一出，引起坊間熱議，誰會是下一位人選？不過，一些學者卻持不同看法。說工人黨或許不會提名新人選擔任，讓國會反對黨領袖這一職位懸空，借此彰顯全黨同一陣線支持黨魁畢丹星。

2020年新加坡大選後，工人黨贏得多一個4人集選區——盛港，當選議員從過去一屆的6人增加到10人。時任總理李顯龍正式任命工人黨秘書長畢丹星為首任官方反對黨領袖，年薪也提升到38.5萬元新加坡幣，是普通議員津貼的兩倍。

除此之外，反對黨領袖的職責及權利還包括如：領導反對陣營在國會辯論政策、法案和動議時提出替代觀點；在委任反對黨議員擔任特選委員會成員事項上提供咨詢，包括公共賬目委員會等常設特委會的委任；反對黨領袖也會被要求出席正式國家活動，在國會享有優先回應權，享有與部長同等的作答時間；有權聽取政府在國家安全、對外關系，或出現全國危機時的機密報告，等等權利（力）。

可見，擔任國會反對黨領袖，不但是任何反對黨都會爭取的，而且其資源也是可觀的。不但如此，反對黨領袖在國會也擁有辦公室，也享有聘任專員研究政府各項政策，並提出替代方案；還能提升反對黨形象，讓人民知道反對黨也為人民爭取更大福祉，為國家作出貢獻，並提升人民的生活水平。

工人黨沒有提出新人選接任國會反對黨領袖顯然陷入「兩難」。如果提名新人選，等同否定現任秘書長畢丹星的領導，黨內或許會出現分裂；不提名，就是間接「認同」畢丹星的處理辣玉莎的行為，對黨也是一種傷害。

畢丹星被法庭判處罪成已是事實，被撤除反對黨領袖也無法覆職。工人黨已成立三人小組對畢丹星等人提出紀律聆訊，會否對畢丹星問責，拭目以待。

畢丹星沒有事先辭去反對黨領袖而被免職，已失去了「糾錯」的良機；工人黨不提名新人選出任反對黨領袖， 等同於失去二次機會。不過，這也讓新國政府在「培養」國會反對黨領袖的民主政制上受到「挫折」。

工人黨未能提出新人選接任國會反對黨的職務，對壯大該黨組織失去許多資源。黨內未能形成共識，推選新領導，有損工人黨在選民心中的形象。看來工人黨領導層將繼續「搖擺」，甚至直至下屆大選，才會有新的黨領袖。這也使新國政府在促進「一個可信賴且負責任的反對黨，在保障新加坡及新加坡人的福祉方面，扮演着不可或缺的角色」須要更長的時間、走更長的坡道。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



