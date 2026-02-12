來稿｜以理性之光照教育之路——關於境外交流團風波的思考與呼籲

來稿作者：龍子明



近日，個別學校境外交流團發生學生違規事件，經由社交媒體傳播與網絡演算法放大，迅速從校園紀律個案，演變為一場波及學校行政管理、活動招標流程乃至教師專業操守的公眾廣泛討論與質疑。作為長期致力於國民教育與青年發展的工作者，我對此深表關注。輿論場中的各種聲音，既有對學生安全與教育品質的合理關切，也不乏情緒化的指責與缺乏證據的揣測，如將正常的交流活動組織程序與所謂「利益輸送」輕率掛鉤的言論，不僅對辛勤籌劃、盡責帶隊的教育工作者有失公允，更可能侵蝕社會對教育專業的信任基礎，最終損害的是學生開拓視野、認識國情世情的寶貴機會。



輿論場中另一股值得高度警惕的暗流，是針對交流團組織流程，特別是服務採購環節，動輒以「利益輸送」、「黑箱操作」進行標籤化的猜測與指控。這種缺乏實證、卻極具煽動性的言論，折射出部分公眾對公共機構運作機制的陌生與不信任；但更重要的是，它忽視乃至無視了香港教育體系中已然存在並嚴格執行的制度性防範措施。

我們為何要堅持組織學生赴境外進行交流與考察？因為「讀萬卷書，行萬里路」的教育哲學歷久彌新。課堂內的知識傳授固然重要，但「行走的課堂」所帶來的體驗式、沉浸式學習，具有不可替代的獨特價值。

首先，這是最生動的國情與世情教育。讓香港青年親身踏足祖國大江南北，目睹國家的飛速發展與歷史文化底蘊，與內地同齡人深入交流，其對國家認同感的建立與深化，遠比單純的課本講授來得深刻與持久。前往世界其他地區，則有助於培養跨文化理解能力與國際視野，在比較中更全面地認知香港的定位與國家的發展。

其次，這是全方位的素質拓展。學生在相對陌生的環境中，需要學習獨立生活、團隊協作、溝通應變、時間管理。行程中參訪知名學府、科研機構、企業、文化地標，能激發學習興趣，樹立遠大志向。面對行程中的突發情況或不適，也是鍛煉心理韌性與解決問題能力的契機。

再者，真實的世界從非溫室。境外交流恰提供了一個在相對可控但又不失真實複雜性的環境中，讓學生在老師引導下，學習如何應對誘惑、遵守規則、處理人際關係、承擔行為後果的「實習場」。個別學生在過程中犯錯，固然令人遺憾與痛心，但教育的重要一環正在於「挫折後的修復」與「錯誤中的學習」。若能以此為契機，進行嚴肅而不失關懷的紀律處分與深入的思想引導，幫助學生深刻自省，這份經歷反而可能轉化為其人生中關於責任、誠信與規則的寶貴一課。教育的「容錯空間」並非縱容錯誤，而是在堅持原則的同時，給予學生改正與成長的機會。

因此，我們不能因為極個別的違紀案例，就全盤否定境外交流活動的整體價值與戰略意義。這無異於因噎廢食。我們需要的是在事件後進行系統性反思，優化流程，加強教育，而不是在輿論的喧囂中簡單化地否定一項重要的教育實踐。

此次事件引發的廣泛討論，對涉事學生是一次沉重的教訓，對帶隊教師與學校管理層亦構成巨大壓力。然而，危機亦可轉化為契機。與其讓討論沉溺於情緒化的指責與對立，不如將其引導至建設性的專業對話與制度完善上來。

教育是百年樹人的偉業，充滿挑戰，亦需包容與耐心。境外交流活動作為教育的重要組成部分，其價值已在無數青年的成長軌跡中得到印證。當前的輿論風波，是一次對我們教育理念、制度信任與社會協同的壓力測試。

讓我們以理性之光，照亮前行的道路。拋開成見與情緒，基於事實與專業，共同審視不足，完善機制，加強溝通，凝聚共識。我們堅信，只要家、校、社會各界攜手同心，以培養下一代為共同目標，就一定能將每一次挑戰轉化為進步的契機，不斷優化我們的教育實踐，讓「行走的課堂」繼續安全、健康、富有成效地開展下去，為香港青年開拓更廣闊的視野，為他們成為堪當民族復興大任的時代新人，注入更多正能量。

「薪火相傳」——傳遞的不僅是知識與技能，更是責任、擔當與對家國天下的情懷。守護好教育這片淨土，需要我們共同的智慧、理性與努力。

作者龍子明是「薪火相傳」國民教育活動系列委員會執行主席。



