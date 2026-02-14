自在秘笈｜單身情人節——奪回愛的主權，拒絕愛的表演

自在秘笈｜周華山博士

每年2月14日，城市彷彿進入高度一致的情緒狀態。花束、燭光、合照、公開示愛的行為，在社交媒體上不斷上演。這種高度儀式化的慶祝，不只是私人選擇，更是社會建構的展現。



社會學家Erving Goffman提出「戲劇理論」，指出我們在公共場合，如同站在舞台上自我呈現。社交媒體正是一個大舞台。情人節成為一場集體展現，「戀愛」成為可被觀看的表演。愛情被徹底公開化、視覺化、量化：有沒有禮物？有沒有高級餐廳？有沒有公開發文？——彷彿只要「沒有被看見」，就等於「愛情不存在」。

然而，真正的親密關係，需要舞台來證明嗎？還是我們早已習慣，把愛的價值交給觀眾？

浪漫戀愛腦

現代社會深受「浪漫戀愛」論述影響：認為每個人都有命中注定的靈魂伴侶；真愛唯一、排他、永恆；只要找對人，就會永遠幸福。

這種敘事透過電影與商業文化不斷強化。

心理學家Elaine Hatfield區分「激情之愛」與「伴侶之愛」，指出激情強烈卻短暫，長期關係需要承諾與陪伴。然而，流行文化卻將激情童話化，彷彿愛必須永遠炙熱。

當現實不如童話完美，我們容易焦慮、自責，甚至懷疑我是否失敗了。童話愈美麗，失落感愈深。

問題不是「我有沒有戀愛」，而是：我是否懂得愛自己？是否能承擔親密關係的責任？

如果戀愛讓我們更加恐懼、自私、焦慮，那可能是一種操控，而不是愛。

破除焦慮感

為什麼情人節的孤單感特別強烈？

當天的社交媒體，充滿甜蜜照片與精心準備的禮物。我們看到的，往往只是別人精心挑選的「高光片段」，而非生活的完整樣貌。這種比較機制，容易製造單身節日焦慮——彷彿幸福只降臨別人。

離婚者、喪偶者、LGBTQ+ 群體，更可能感到被忽略。當愛只被定義為異性戀的特定模式，其他親密關係便被隱性地邊緣化。

箇中涉及社會權力結構——誰有資格被視為「值得公開展示的愛」？誰被默默排除在外？

愛的商品化

情人節也是資本主義的節日。

禮物本是情感象徵，卻在商業語境中被扭曲為績效指標。沒有送禮，彷彿不夠愛；沒有公開發文，彷彿不夠重視。

浪漫戀愛，非常吸引。然而，當它被過度理想化、絕對化，便可能扭曲為壓力來源。愛不僅被商品化，也被網絡化。演算法偏好高互動內容，甜蜜被放大，平凡被隱藏。於是，情人節不只是私人親密，而是流量高峰。

等人來愛我？

主流社會常把愛想像為「等人來愛我」。

Carl Rogers提出「無條件積極關懷」，強調唯有接納自己，才能建立健康關係。若把自我價值寄託於他人肯定，愛便容易淪為依賴和操控。

成熟的愛，建立在對自身價值的持續穩定感。當我能對自己溫柔，就不必等待他人在情人節證明我的價值。

其實，愛的疆域遠比戀愛廣闊。浪漫戀愛只是其中一種形態。還有友誼、家人、社會關懷與對弱者的同理。

Erich Fromm指出，愛是一種穩定的內在能力，而非對象的好壞，因此它可以向外延伸；與己和，與人和，與天和。

愛若成熟，終將伸展為對生命與世界的大愛。

單身很自由

單身不等於缺乏愛。可以重新定義情人節，除了向伴侶示愛，我們也可以：

1. 主動關心一位正在低潮的人；

2. 向父母、家人發出摯誠訊息；

3. 真心發訊息給一位患病朋友。

真正勇敢的愛，未必是高調公開宣示，而是安靜地善待他人。

靈伴是歸宿？

愛沒有單一標準，也沒有唯一劇本。

若你此刻單身，願你成為最愛自己的那個人。

若你感情受傷，願你感受傷痕背後的真善美。

若你深感孤獨，請你相信：我是值得被愛的。

當愛不再被綁架，我們才真正自由。

願你不再透過別人，證明你值得被愛。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

