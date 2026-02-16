自在秘笈｜願你懂得愛自己——在新年學習溫柔自處

自在秘笈｜周華山

年夜飯桌上，你微笑着接過紅包，嘴裡說着謝謝，心中卻悄悄緊繃，我將被問什麼：感情、薪水、工作、未來規劃？如果你在過年時，感覺焦慮，請先相信：你不孤單。



新年可否不快樂？

農曆新年象徵團圓與希望，讓人覺得「應該開開心心」，不能愁眉苦臉、流露悲傷。紅包、賀詞與寒暄，讓大家容易比較，甚至變為年度檢視：誰結婚、誰買樓、誰離職？

傳統文化重視家庭責任與社會角色，現代社會強調個人選擇與自我實現。當「符合家人期待」與「成為自己」產生拉扯，節日的團圓和祝福，反而成為壓力來源。

允許自己不舒服，承認脆弱，是善待自己的開始。

成績單式的拜年

拜年時的問答，常像年度發表會。「結婚了嗎？加人工嗎？升職了嗎？」人生被濃縮成幾個可比較的指標，彷彿達標，才配得上祝福。新年象徵「去舊迎新」，容易引發回顧與比較，檢視自己是成功還是落後。

這份焦慮來自他人目光，也來自內在要求，而社群媒體進一步放大這種比較。人們看到的是被剪輯的幸福片段，卻誤以為那是完整人生。

長期以單一標準衡量成功，難免失衡。面對親友追問，其實可以溫和回應：「我有自己的節奏，謝謝你的關心。」

單一定義的侷限

過年的餐桌上，性別角色特別鮮明。女性被預設婚育，男性被期待展現事業成就。對LGBTQ+而言，看似關心的提問，更可能是對其真實身分的否定。

當「家庭」、「性別」、「幸福」只容納一種想像，多元生命經驗便在團圓氣氛中承受壓力。久而久之，甚至懷疑自己是否不夠好，難以呈現真實的自己。

維持體面的沉重

對不少基層市民而言，年節意味着額外開支。年夜飯、年貨、紅包、禮盒，都背負着「不能失禮」的無形壓力。當收入有限，卻必須維持體面，那份沉重往往無聲卻真實。

對獨居或移居外地的人而言，節日更感孤單；對曾在家庭中受傷的人來說，團聚可能觸動舊傷。減少參與、避免拜年，並非冷漠，而是疲憊。

當壓力、悲傷與無奈在節日裏交織，我們需要承認內在的真實需要。

允許不快樂的勇氣

或許，我們值得學習擁抱差異、多元、無常。情緒健康不只有快樂。迷惘、焦慮、疲累，都是日常生活的一部分。

允許自己不快樂，是真正的自愛；建立健康界線，不是疏離，而是讓關係更健康而長久。

給自己的過年練習

新年值得沉澱、靜心，可以對自己說：「我已經很努力了，我值得被善待。」每個人都值得創造自己獨特的節日小練習，譬如：

•到大自然沉澱過去得失

•感謝一生所有甜酸苦辣

•為身邊人送上真誠祝福

•約好朋友共享溫馨時光

•繪畫心中真正的願景圖

在祝福中看見彼此

除了「恭喜發財」，我們值得在新年彼此祝福：「願你懂得愛自己」、「願你找回內在的力量」、「願你有勇氣走自己的路」。

當一個人被祝福，世界就多一分溫暖；當我們彼此祝福，生命就多一分意義。

新年的更新，未必是外在條件改變，而是心態的提升。一起在祝福中，容納脆弱，承認差異，擁抱真實。

願你找到自身節奏，看見那顆值得被愛的心，好好愛自己。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



