來稿｜張藝謀執導國安電影《驚蟄無聲》帶旺深圳啟示香港！

來稿作者：高松傑



2026年春節電影檔期檔，筆者見在眾多佳作中，由深圳市委宣傳部支持、深圳廣播電影電視集團與深圳電影製片廠聯合出品、張藝謀執導的《驚蟄無聲》 一騎絕塵，以預售破億、上映兩天票房突破三億的亮眼成績，填補當代國安題材商業大片空白，更以超高「含深量」讓深圳從電影背景板變身敘事主角，開創「電影+城市+文旅+科技」融合發展新典範。這一成功實踐，為擁有深厚電影底蘊的香港提供了寶貴借鑑；而深港電影合作的深化，更將推動「電影+文旅」模式躍上新台階，助力雙城共建大灣區文化旅遊新高地。



《驚蟄無聲》的爆火，是深圳城市文化與影視產業深度綁定的必然結果。影片九成場景在深圳實拍，市民中心、福田CBD、崗廈北地鐵站、深業上城、春筍大樓、深灣睿雲中心「天空之鏡」等城市地標悉數登場，熟悉的場景讓觀眾從旁觀者變為親歷者，強烈的代入感引爆全城打卡熱潮。「跟着電影遊深圳」成為新春主流玩法，社交媒體同款機位刷屏，市民遊客自發開啟電影主題Citywalk，銀幕景觀快速轉化為文旅流量。

儘管如此，深圳沒有止步於單一影片的成功，而是以「電影+文旅」、「科技+體驗」、「傳統+時尚」 三維融合為抓手，將城市空間轉化為文化內容，讓科技基因注入影視創作。片中無人機追蹤、量子通信干擾等高能場景，道具源自華強北改裝、用車由比亞迪支持，硬核特效皆為深圳科技實力的真實寫照；央視春晚上深圳越疆機器人驚艷亮相，更讓「深圳智造」與「深圳出品」雙向賦能，彰顯奇蹟之城的文化底氣。

筆者認為，深圳用一部電影講活一座城，證明最好的城市推廣不是宣傳片，而是讓城市成為人人可走進、可參與、可分享的現實大片。這一經驗，對於正全力推動港產片復興、文旅產業升級的香港而言，極具參考價值。

香港從來不缺爆款電影與經典IP，從引爆全城的《九龍城寨之圍城》到跨越24年情懷的電影版《尋秦記》，港產片始終擁有強大的市場號召力。香港特區政府順勢而為，推出「龍城深度遊」項目，打造《九龍城寨光影之旅》場景展，依託電影熱度串聯歷史文化與美食旅遊；《尋秦記》在剛過去的跨年夜上映後，以「港劇/電影+打卡」模式激活文旅消費，成為港產片復興與城市旅遊升級的雙重範本。這些探索印證了香港電影IP的巨大潛力，但與深圳系統化、全鏈條的融合模式相比，仍需在頂層設計、政策扶持、產業聯動上進一步突破。

深圳經驗啟示香港：電影+文旅才是灣區新密碼，而立足香港文旅發展實際，筆者在2026至2027年度《財政預算案》諮詢中，向財政司司長陳茂波提出了多項建議，包括深化「電影IP+文旅」融合發展，設立專項基金資助原創IP孵化，推動電影IP與文旅景點、文創業態、主題樂園深度綁定；打造「香港電影IP文旅體驗區」，開發主題導覽路線與沉浸式項目，盤油麻地警署、九龍城寨等經典影視取景地；深化「無處不旅遊」戰略，整合歷史文化、都市景觀、鄉村生態資源，資助打造特色線路與網紅打卡地；設立「旅遊推廣效果獎勵金」，鼓勵網紅達人參與傳播，以流量帶動客流，助力香港建設國際旅遊休閒中心。這一系列舉措，既是對深圳經驗的借鑑，也是貼合香港實際的創新實踐。

筆者認為更為重要的是，深港電影合作已成為雙城文旅共融的核心契機。深圳擁有強大的科技實力、完善的產業鏈、廣闊的內地市場與政策支持，香港具備頂尖的創意人才、成熟的製作經驗、國際化的發行渠道與豐富的IP儲備，兩地優勢互補、相得益彰。前海深港現代服務業合作區已先行先試，出台影視扶持政策，對深港合拍項目給予獎補、對取景拍攝提供獎勵，吸引TVB、英皇等港企入駐，《新聞女王2》等多部港產作品在前海取景拍攝，「香港創意+深圳技術」的合作模式初具雛形。CEPA協議實施20年來，深港電影合作日益緊密，從合拍片創作到人才交流，從發行推廣到IP開發，兩地產業協同不斷深化。

當下，筆者相信深港攜手共推電影產業融合，恰逢其時。一方面，可聯合打造大灣區影視基地，共建電影IP孵化平台，整合資金、人才、技術、場景等資源，推出兼具灣區特色與國際水準的影視精品；另一方面，以電影為紐帶，串聯雙城文旅資源，開發「深港電影主題旅遊線路」，將深圳的科技地標、城市景觀與香港的經典片場、人文街巷融為一體，打造大灣區沉浸式文旅新品牌。筆者認為透過深港電影合作，既能讓港片藉助深圳的科技與市場優勢重煉輝煌，也能讓深圳的城市文化藉助香港的國際平台走向世界，共同推動「電影+文旅」模式邁向國際舞台，提升大灣區文化軟實力與國際影響力。

光影為媒，雙城共進；文旅融脈，灣區生輝。深圳以《驚蟄無聲》開闢城市文化傳播新路，香港以經典IP激活文旅產業動能，深港電影合作則為雙城發展注入全新動力。未來，香港可借鑑深圳經驗，以專項基金護航IP孵化，以場景活化推動文旅融合，以全域傳播放大品牌效應；深港兩地深化影視協同，以創意互通、產業互聯、市場共享，打造世界級電影文旅融合示範區。從銀幕上的精彩故事，到城市中的文旅實踐，筆者認為深港進一步深化合作，以電影為橋，以文旅為脈，書寫文化共生、產業共榮、民心相通的新篇章，讓大灣區的光影魅力與城市活力，綻放於世界舞台。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



