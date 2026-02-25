來稿｜供應鏈物流帶動大灣區「谷子經濟」

來稿作者：袁尚文博士、戴智康



今年馬年市道可謂「車水馬龍」；農曆新年期間來香港和大灣區內地城市的旅客均有所增長，不同盛事和節慶活動帶動酒店餐飲及消費外，新興的「谷子」文化也帶動更多年青人消費，拓展更多相關產業和配套。香港擁有成熟和完善的物流基建，更能為「谷子經濟」整合和優化供應鏈網絡，創造無限商機！



谷子經濟（Goods Economy）是指以動漫、遊戲、影視等IP衍生周邊商品為核心的消費生態，涵蓋公仔、手辦、襟章、盲盒、聯名周邊與潮玩等。近年隨着Z世代與泛二次元文化崛起，相關消費在香港呈現快速增長與「出圈化」趨勢，既帶動零售、展覽會與旅遊，也成為創意產業與本地設計品牌的重要收入來源。

谷子經濟市場規模與增長動力強大。雖然主要統計數據分析以中國內地為主，但整體谷子經濟在2024–2025年間呈現高速擴張，市場規模以數百億至千億人民幣計算。香港作為區域消費與IP流通樞紐，市場規模雖小於內地，但單客價值與周邊活動密度高，商業化速度快。需求驅動方面主要由Z世代消費力、社群展示文化（展示收藏品）、線上社群與直播帶貨驅動；限量與聯名策略（Limited Edition）推高溢價與收藏需求。

藉着香港本地設計品牌、潮玩店與連鎖展銷空間（快閃店、商場專櫃）聯合舉辦活動，與內地、日韓供應商緊密連結，形成新興產業鏈，促進跨境物流和供應鏈需求不斷增長。

香港擁有成熟的商品市場，具備發展谷子經濟的優勢。高密度消費群，年輕消費者集中，願意為情感價值與收藏付費。而且，香港便於跨境採購、授權與資本運作，利於IP商業化與品牌擴張。零售與體驗經濟成熟，商場、展覽與快閃活動，亦能迅速擴大話題效應。

不過，谷子消費在香港仍然是起步階段，市場規模有限，本地消費人口基數小，而且過度依賴旅客與外部市場；加上授權成本、假貨與品質管理及同質化競爭，大量普及商品使得差異化與品牌忠誠度，成為未來成功的挑戰。

要抓緊這新興產業發展的機遇，我們必須要鼓勵更多創意和破格思維：強化本地IP與設計孵化小企業；扶持本地創作者與小型IP，透過商場聯名、展覽會曝光與跨境授權擴大影響力；結合線上線下策略，利用直播帶貨與快閃體驗連接消費者，提升轉化與回購率；建立可追溯與正版驗證機制，採用防偽標籤或數位溯源，提升消費者信任並打擊假貨；加快拓展二手與收藏經濟，鼓勵二手交易平台與認證服務，延長商品生命周期並形成社群生態。

總而言之，香港的谷子經濟正處於從「小眾文化」走向「主流消費」的進化期。憑藉本地創意思維、成熟的零售體驗與區域供應鏈優勢，香港有條件成為區域性IP與潮玩商業化的重要節點。要長期穩健發展，業界應在正版化、體驗化、數位化與跨境產業化四方面同步拓展，構建和整合供應鏈管理網絡，建立可持續的品牌生態圈，造就香港新經濟藍海。

作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌；作者戴智康是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士。



