楊華勇｜《預算案》轉撥外匯基金盈餘建設北都——投資還是押注？

2月25日發表的《2026-27財政年度財政預算案》中，一項舉措猶如投石入水，激起千層浪：財政司司長陳茂波宣佈，將從外匯基金轉撥1,500億港元，用以支援北部都會區（北都）的基礎設施建設。這筆堪稱巨額的注資，迅速成為社會輿論的焦點。



《預算案》提到，中期財政預測中的赤字較原先預期有所擴大。陳茂波毫不避諱地確認，這直接源於北部都會區基建規模的提升。他指出，政府的帳目分為經營帳目（日常開支）與資本帳目（投資性開支），而當前的重點是後者。以往香港每年基建開支約900億港元，而為了推進北都，這一數字需要提升至每年約1,200億港元。

這種「超前投資」的邏輯核心在於「發展容量」。陳茂波反復強調，香港正處於經濟轉型和區域競爭的關鍵時期，創科、高端製造、綠色金融等新興產業的機遇稍縱即逝。如果土地、交通、配套等物理容量和營商環境不具備，「機會和企業來到時都無法把握」。換言之，今天的赤字，是為了購買明天的增長能力與競爭力。這是一種典型的戰略性資本支出，其回報不在於即時性的財政收入平衡，而在於培育新的經濟增長極、創造優質就業、鞏固香港的長遠優勢。社會有聲音將這種投資與短期「派糖」或消費性支出相比，擔心特區政府持續入不敷支，無疑是混淆了財政政策中「消費」與「投資」的不同功能。

面對為何不繼續發債來融資的疑問，陳茂波的回答展現了特區政府的財政管理思路。他表示，政府的「荷包」不止一個，發債、土地基金、財政儲備和外匯基金都是可用的工具。選擇從外匯基金轉撥，是基於對整體財政狀況、市場條件和資金成本的綜合考量。

這背後可能有多重考慮：首先，外匯基金規模龐大，其主要目的是維持香港貨幣與金融穩定，但其投資策略中本就包含追求長期回報的部分；將部分資金用於投資香港未來最具潛力的實體發展專案，在風險可控的前提下，可視為戰略性的資產配置，有望獲得與香港經濟成長掛鉤的長期收益。其次，當前全球利率環境可能仍處於相對高位，直接動用儲備的成本可能低於大規模發債的利息支出。再者，此舉也向市場傳遞了一個明確信號：政府堅定不移發展北都，並願意動用重要資源予以保障——這本身就能提振投資者信心。

陳茂波更引用與國際評級機構和IMF的溝通為例，指出對方認同在疫後經濟復蘇鞏固期，貿然加稅「開源」並非明智之舉，反而肯定香港採取「積極有為的財政政策」的必要性。這從側面說明了，國際社會對香港當前「投資未來」的財政擴張策略，在一定時期內是理解和認可的。

儘管如此，香港社會的理財觀念向來保守，坊間仍有不少擔心資金或被濫用的憂慮。例如有市民重提香港科技園公司曾將百億存款作定期理財的爭議，直指資金監管與使用效率的核心痛點。北都發展，尤其是河套香港園區，涉及巨額公帑，如何確保「好鋼用在刀刃上」，杜絕浪費與低效，是政策能否獲得民意支持的關鍵。

對此，陳茂波的回應從「制度」和「指標」兩個層面作出回應。在制度上，他指出北都發展小組有不同政策局的代表參與，形成跨部門監督；在指標上，他強調了「關鍵績效指標」（KPI）的設立，意味着發展進程將被量化評估。

然而，這些回應仍顯原則性，而公眾期待的是更透明、更具體的監管框架。例如，針對科技園公司及新成立的河套園區公司，是否有比以往更嚴格、更公開的財務審批與專案效益審計制度？KPI的具體內容、評估周期及未達標的問責機制為何？立法會將在審批100億元河套注資時，能否設立強有力的專責監督委員會？這些問題，都需要政府以更詳盡的方案和更開放的態度來持續回應，以重建公眾對大型項目管治的信心。

「發展北都益曬深圳？」陳茂波以「錯喇」二字斬釘截鐵地回應一些市民對於港深融合發展可能導致香港「失分」的擔憂，以及對於長期投資回報的不耐——而這也都是綑綁香港發展進程的迷思。

陳茂波的駁斥邏輯清晰：首先，空間主權與稅收歸屬，北都所有土地、基礎設施均位於香港境內，在此落戶的企業所產生的利得稅、薪俸稅，以及土地相關的收益，均歸香港特區政府所有。其次，重塑價值產業鏈，過去香港創科發展不前，正是因為大量產業鏈後段的高價值環境和就業機會都由內地負責，而北都正是要彌補這一短板，在香港境內構建「研發—轉化—生產」的完整創科產業鏈，將產值和高端職位留在本地。第三，協同效應而非零和遊戲，深港在科技創新上是優勢互補的夥伴。一個強大、充滿活力的香港北部創科走廊，有助提升整個粵港澳大灣區在國際創新網路中的節點能級，吸引全球頂尖資源。

至於「回本期長」的擔憂，這恰恰點出了政府公共溝通的挑戰。政府需要更生動、更具體地向市民闡明：這些投資帶來的，不僅是遙遠未來的GDP數字，更是逐步顯現的優質工作機會（從建築、工程到研發、管理）、區域環境的改善、商業機會的增多以及整體經濟抗風險能力的增強。這是一筆為下一代人儲蓄的「未來基金」。

《財政預算案》提出從外匯基金轉撥1,500億元投資收益支持北都，這標誌着香港財政政策進入了一個更強調主動佈局、投資未來的新階段。在擺脫疫情陰影後，香港面臨的已不僅是復蘇，更是如何在快速變化的區域與全球格局中重新定位、鞏固優勢的深刻命題。

陳茂波的解釋也揭示了本屆政府的選擇：寧願承受短期的財政壓力與輿論質疑，也要堅決為香港拓展身體的和經濟的發展容量。而動用外匯基金投資收益，正正顯示了破釜沉舟的決心；聚焦河套創科，指明了以創新驅動轉型的路徑；駁斥「益曬深圳」，則重申了發展收益必須根植香港本地的底線。

不過，雄心需要精細的執行與堅實的民意基礎來支撐。巨額的公共投資，必須配以史上最嚴格的監管、最透明的問責、最有效的效益評估體系，才能不讓公眾失望。同時，政府需要以更大的耐心和更通俗的語言，向市民持續溝通這項長期投資的價值所在——它關乎的不僅是新界的土地開發，更是香港未來10年、20年的就業品質、產業結構和城市競爭力。

這筆1,500億的投資，最終能否成為點燃香港新增長引擎的火種，而非沉沒在官僚與爭議中的成本，考驗着特區政府的治理智慧、執行能力與贏得信任的本事。錢已決定用在「刀刃」上，現在，全世界都在看，這把刀將如何鍛造，又將如何披荊斬棘。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



