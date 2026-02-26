進言廣達｜《預算案2026》撥款精準助旅遊　盛事佈局應更上一層樓

來稿作者：黃進達



新一份《財政預算案》出爐，筆者作為旅遊業界一分子，自然最關心當中有關文旅發展的篇章。縱觀全文，財政司司長陳茂波今次在旅遊方面的佈局，可謂有聚焦、有深度，既體現了對業界的實際支持，也展現了推動「無處不旅遊」的決心。筆者對此予以充分肯定，同時亦認為，在盛事經濟的規劃上，政府還可以有更進取的思維。



撥款到位：支持業界固本培元

預算案中多項與旅遊相關的撥款，筆者認為都是「用得其所」的投資。首先，向「保育歷史建築基金」增撥十億元，這是一個極具遠見的決定。香港不少法定古蹟經過維修活化後，如饒宗頤文化館、美荷樓等，已成為旅客和市民深度認識香港文化的據點。這種「政府修繕、民間營運」的模式，既能保存城市記憶，又能為舊建築賦予新生命，正是「以文塑旅」的最佳體現。

其次，撥款二億元推行「北都城鄉共融基金」先導計劃，配合「無處不旅遊」理念，鼓勵非政府組織在鄉郊推展旅遊項目。筆者一直強調，香港旅遊必須多元發展。北都鄉郊擁有豐富的自然生態和傳統文化資源，若能透過基金引導民間力量開發深度體驗項目，例如鄉郊導賞、農耕體驗、傳統手工藝工作坊等，將能為鄉村注入經濟活力，同時為旅客提供有別於鬧市的旅遊選擇。

至於向旅發局撥款16.6億元，以及積極推動會展旅遊和國際郵輪來港，這些都是鞏固香港作為國際旅遊樞紐的必要投資。會展旅遊帶動的是高消費商務旅客，郵輪旅遊則能吸引過夜旅客，兩者都是提振酒店、餐飲、零售等行業的重要引擎。司長能夠精準投放資源於這些高增值領域，值得肯定。

資源運用：多方合力才能成事

當然，撥款只是第一步，如何運用才是關鍵。以「保育歷史建築基金」為例，政府除了修繕古蹟，更應思考如何協助營運機構做好市場推廣和內容策劃。筆者參觀過不少活化項目，有些成功吸引大量旅客，有些卻門可羅雀，差別往往在於「故事」講得好不好。政府可考慮牽頭建立「活化歷史建築網絡」，將分散的景點串聯成主題旅遊路線，並協助營運機構對接旅行社和線上旅遊平台，擴大客源。

至於「北都城鄉共融基金」，筆者期望政府能夠簡化申請程序，讓中小型機構、地區組織甚至旅遊社都能夠參與。同時，基金應鼓勵跨界別協作，例如結合環保團體、文化組織、餐飲業界等，共同開發具特色的鄉郊旅遊產品。畢竟，鄉郊旅遊講求的是「體驗」，單靠一個機構的力量往往有限，需要多方合力才能成事。

旅發局的16.6億元撥款，筆者認為應重點用於兩方面：一是加強在東盟、中東等新興市場的推廣；二是深化與大灣區城市的旅遊協作。香港要吸引過夜旅客，不能單靠自身魅力，還需善用「一程多站」的優勢。例如與深圳、廣州合作推出「大灣區文化遺產之旅」，或者與珠海、澳門聯手打造「海島度假之旅」，都能增加旅客停留日數，帶動整體消費。

盛事經濟：需有「主題月」思維

儘管預算案在旅遊方面的佈局已相當周全，但筆者認為，在盛事經濟的規劃上，政府還可更上一層樓。目前香港的盛事活動雖然不少，但略嫌零散，未能形成最大的市場聲量。筆者建議，政府可考慮規劃幾個「香港主題盛事月」，集中資源打造年度亮點。例如將三月定為「藝術三月」，集中Art Basel、影視娛樂活動、博物館展覽的做法，這樣做有幾個好處：一是方便海外旅客提前規劃行程，二是讓本地業界可以集中資源提供接待服務，三是容易在國際市場建立品牌認知。

更重要的是，盛事經濟必須帶動商界參與。筆者在過去多篇文章中反覆強調，商界是盛事經濟不可或缺的持份者。政府可考慮為支持盛事的商戶提供稅務優惠，例如在盛事月期間，參與推廣活動的零售、餐飲、酒店企業可獲特定稅務寬減。這樣既能鼓勵商界投入資源，又能讓盛事效益滲透至社區層面，真正做到「有人氣自然有財氣」。

此外，筆者亦期望政府能夠善用科技提升盛事體驗。例如在大型活動中加入無人機表演、AR互動元素，甚至開發盛事專屬手機應用程式，提供即時資訊、餐飲預訂、交通指引等一站式服務。科技應用不僅能提升旅客體驗，更能收集大數據，幫助政府分析旅客行為，優化未來策略。

投資旅遊：就是投資香港未來

總括而言，這份預算案在旅遊方面的佈局，展現了政府對業界的支持與對未來的承擔。從活化歷史建築到開發鄉郊旅遊，從支持旅發局到推動會展郵輪，每一項措施都體現了「多元發展、精準投資」的思維。筆者對此予以充分肯定。

當然，旅遊發展是一場馬拉松，不是短跑。撥款到位只是起點，如何執行、如何優化、如何與時並進，才是未來的考驗。筆者期望政府能夠在盛事經濟的規劃上更具前瞻性，以「主題月」思維整合資源，以「商界持份」擴大效益，以「科技創新」提升體驗。

香港旅遊業經歷了疫情的嚴峻考驗，如今正處於復蘇與轉型的關鍵時刻。這份預算案為業界注入了強心針，接下來，就需要政府與業界攜手合作，將每一分資源都用在刀鋒上，共同譜寫「香港無處不旅遊」的新篇章。

作者黃進達是​香港菁英會主席，全國青聯委員，重慶市政協委員，經民聯文化體育及旅遊事務委員會聯席主席。



