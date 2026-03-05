藥材交易．高永文｜香港在中藥全國統一大市場中的角色和作用

來稿作者：高永文醫生



中醫藥作為我們民族文化的重要組成部分，有數千年的歷史，承載着深厚的文化底蘊和智慧。近20年來，中醫藥在香港得到了廣泛認可與接受，並在特區政府的支持下取得了長足的發展。如今，香港已成為全球中醫藥傳播與發展的重要參與者，擁有堅實的監管體系、教育、研究及臨床服務、貿易、標準化、國際化基礎。



監管體系日漸成熟

自1980年代以來，香港社會對中醫藥的發展日益重視。1989年，政府成立中醫藥工作小組，促進中醫的正確使用與專業發展。1999年制定了《中醫藥條例》，明確中醫師的註冊地位及中藥管理體系。

目前，香港有近2,000間中醫診所和超過8,823名註冊中醫師及2,017名表列中醫，提供註冊中成藥約為8,200款，其中口服藥約5,000款，建立了具有國際示範性的監管體系和強大的服務網絡。中醫服務逐步融入香港的醫療體系，各大醫院設立中醫中心，推行中西醫結合的臨床協作模式。

香港首間中醫醫院已正式投入服務，提供純中醫、中醫為主、中西醫協作三種模式。這標誌着中醫藥在香港發展的重要里程碑，必將進一步推動臨床服務、培訓與科學研究的發展，鞏固中西醫協作的模式。

教育研究穩步推進

香港的中醫藥高等教育穩步推進，大學提供符合國際標準的中醫藥教育課程，培養具有全球視野的專業人才。這為中醫藥事業注入了新的活力，助力香港成為國際中醫藥中心。

在科學研究方面，香港有相當數量已獲得國際認可的專利，為中醫的標準化、現代化和國際化提供了堅實的科學依據。大學與業界緊密合作，促進了科學研究成果的商業化。

助力國家中藥出海

國家在《十四五規劃》中強調推動中醫的傳承、創新與發展。香港特區政府也高度重視中醫的發展。《2024年施政報告》宣布將香港作為中醫藥國際化的橋頭堡，促進了中醫發展處的成立、制定《中醫藥發展藍圖》，以及推廣中西醫結合臨床服務模式、運用大數據促進國際間研究合作、通過數位化和人工智慧推動資訊互通、推廣中醫文化，以及利用中藥檢測機構推動中藥材標準的設立與國際貿易等舉措。《2025年的施政報告》提出將會加大推動香港中醫藥發展，助力國家推動中醫藥國際化及企業出海。

2025年12月，香港政府發佈首份《中醫藥發展藍圖》，明確香港中醫藥短、中、長期發展路徑：優化中醫臨床服務，確立中醫藥服務定位，建立跨專業協作機制與優勢病種清單、完善人才培養與持續進修體系，提升行業專業水準、全面實施中成藥生產質量管理規範（GMP)，依託政府中藥檢測中心推進國際標準共建、發揮香港「超級聯繫人」優勢，推動中醫藥「走出去」與國際合作。

香港檢測國際認可

香港衛生署政府中藥檢測中心永久大樓已正式啟用，檢測中心重點工作之一是推行香港中藥材標準（港標）計劃，目前建立了廣為收到認可的中藥安全和品質標準「香港中藥材標準」，共12冊，涵蓋357種中藥材。這套標準旨在保障中藥的安全與品質，助力香港中藥產業的現代化與國際化，對進一步推動中藥材的國際貿易至關重要。

內地市場龐大，但品質標準不一，需要引入國際認可的標準以提升檢和認證的國際認受，香港的標準具備良好的推廣潛力。港標對於中藥全國統一大市場在標準建設方面具有關鍵價值。

市場龐大缺乏機制

面對西醫的競爭和國際上跨國制藥公司對中藥材的積極開發和爭奪。如果我們無法重塑發展軌跡，則可能目睹中醫藥的衰退，甚至失去在全球的話語權。因此，推動中醫藥的創新與現代化，提升其國際影響力，將是未來發展的關鍵。

目前內地的中藥批發市場交易量龐大，但缺乏統一高效的交易機制，難以推動中藥材的國際流通，產品的檢測往往依賴於生產企業自身的實驗室進行，缺乏獨立性、公正性及透明度不足。同時存在諸多挑戰，如品質參差不齊、層層中間商加價，買賣雙方信息不透明、信任缺乏、貨款周期長、賬期不明等，以及反復進行藥材檢測延長了採購周期並成本增加，難以實現優質優價，而導致企業面臨採購成本增加和銷售渠道拓展障礙。

守創平台交易藥材

2022年12月，我們在香港註冊成立了非牟利組織——「中醫藥全產業鏈香港中心」（「中心」），致力於推動中醫藥全產業鏈的傳承、創新與發展。

《2025年中央政府工作報告》強調「全國統一大市場」的重要性，我們需要進一步探討和調整當前的交易機制，針對以上提及的問題，急需提供有效解決方案。「中心」自成立以來，積極搭建中醫藥海內外貿易中心，通過在香港建立貿易平台，以促進中藥材的標準化和規範化交易。我們的「守創中藥貿易平台」（「平台」）作為一個B2B交易平台，採用企業會員制，旨在對接優質買家，簡化採購流程，提升採購效率，並提供直觀的藥材價格資訊，進而增強市場的信任度和透明性，幫助企業降低採購成本，拓寬銷售渠道。

「平台」已吸納來自多個中醫藥重點省份的中藥企業加入，供應方企業已經完成或者正在進行香港標準及檢定中心（STC）的認證與檢測，從而保證中藥的品質，目前已經完成認證的道地藥材品種有人參、甘草、黨參、黃芪、茯苓等四十種常用的中藥材。「平台」將在2026年4月9號在香港、南沙兩地正式敲鑼啟動，希望業界積極參與，期望其成功運營能促進香港作為中醫藥國際化橋頭堡的願景。

構建全國統一中藥大市場，讓中醫藥走向國際，都絕非易事，但只要我們團結一致，充分發揮香港的優勢，未來一定能在中醫藥的國際化道路上取得輝煌成就。

作者高永文醫生是全國政協常務委員，中醫藥全產業鏈香港中心主席。



「藥材交易」欄目旨在普及好中醫要有好藥材，香港可以助力中醫藥傳承創新發展。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

