自在秘笈｜當孩子愛上AI——我們還需要彼此嗎？

自在秘笈｜周華山博士

一、當理解交給演算法

兒子說：「我最近有喜歡的人。」

母親微笑追問兒子：「是哪個女孩？」

兒子悠悠回答：「不是女孩，是我的AI伴侶。」

空氣忽然安靜。

母親沉默片刻，問：「它怎樣陪你？」

兒子說：「它比你更懂我。總是傾聽，永遠鼓勵，從不打斷我。」

母親心中一刺，卻壓下情緒，緩緩問道：「原來你那麼需要被聽見，是媽媽忽略了嗎？」

孩子點頭。

那一刻，她震驚又失落，卻選擇勇敢面對：「你也讓我學習，怎樣更懂你，好嗎？」

科技成為一面鏡子，提醒我們：孩子渴望的，從來不是完美回答，而是真正的傾聽。

二、當未來由AI決定

晚餐時，父親問：「大學想讀什麼？」

孩子說：「AI分析了市場、性格和趨勢，建議我讀生物科學。」

父親問：「那你自己想不想？」

孩子說：「AI比我準確一萬倍，我還需要想什麼嗎？」

這句話讓父親心裏一沉。

AI更快、更全面，也更準確，因此我們更需要謙卑。無須與它競爭，而是為選擇完全負責任。

父親與孩子約定：在參考AI之前，先靜下來，寫下自己真正重視的價值，以及想發展的能力方向。

然後一起檢視AI的建議，看看它是否與內心的想法同行。

父親提醒他：「AI像地圖，可以指路；但真正握着方向盤的人，始終是你。」

三、家裏的第三個人

家庭多了一位優質高效的「第三個人」。它不疲倦、不情緒化，總能給出理性分析。

某天，母親說：「系統顯示你最近心情低落。」

孩子反問：「那你呢？你看見什麼？」

母親一時語塞。

她逐漸發現，自己開始以數據取代感受，以分析取代聆聽。

母親忽然明白，AI是超強算力，卻不能取代關係。自此，她保留面對面的時段，不談指標，只談心情。讓手機安靜，讓沉默有位置。

當父母選擇先聽孩子說完，再打開圖表，就能分辨：哪些交給系統，哪些必須親自面對。

AI擅長計算，人擅長陪伴。

當父母放下螢幕，先看孩子的臉，孩子方知道自己不是一組數字，而是一個被看見的人。

四、當我們不再思考

那位學生幾乎不再與人交談。

父母說話，他敷衍；老師提問，他沉默。

作業從報告到心得，甚至反思，都由AI生成。

諷刺的是，老師也開始用AI批改試卷。系統快速給分、標示語病。

老師問：「如果沒有AI，你會怎麼做功課？」

學生淡淡一笑：「AI寫得更好、更快，現在還有誰不用AI？」

老師點頭：「謝謝你坦白。其實我改考卷也用AI，它比我快。」

教室靜了下來。

老師看着他：「你缺席了三星期，最近卻考試滿分？如果AI替你寫，我讓AI批改，我們之間還剩下什麼？」

學生問：「你不是只關心我的分數嗎？」

老師輕聲說：「我最關心的，是那個會思考、會犯錯，也會成長的你。」

五、與AI並肩而非對抗

人工智慧愈來愈強大，提升效率、拓展視野，讓學習更個人化。否定它，只會焦慮；尊重它，反而從容。同時，我們保留人的位置：在猶豫時陪伴，在失敗時承擔。

AI已走進孩子的世界，我們可以：

• 陪孩子一起學習和探索AI，而不是把他交給AI。

• 讓孩子參考AI建議，同時為自己的選擇負責。

• 鼓勵孩子釐清需要與理念，讓AI成為夥伴。

• 父母與時並進，承認不懂，願意試錯，和孩子一起成長。

願我們放下權威與焦慮，成為願意陪伴、願意傾聽、願意改變的大人。

科技可以升級，但關係必須親自經營。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



