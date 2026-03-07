來稿｜星港預算案—— 愛（AI）啟未來

來稿作者：陳文坪



新港兩地政府先後公布下個財政年度的《財政預算案》。兩城的預算案都各自精彩，在庫房收入有盈餘時，也不忘派「紅包」給人民。另一方面，兩城都對「AI」這一智取未來工程「情有獨鐘」，推出的AI計劃都由政府高層直接負責。



新加坡政府於2月12日公布新財政年預算，2026財年的預算為1,547億新元，佔國內生產總值（GDP）的18.4％，比2025財年的1,433億元增加約8％，是歷年來最高預算支出。

新預算案亮點有，加大投入創新研究、推動人工智能（AI）科技發展、提倡終身學習、加大家庭支援、關愛退休國人、培育兒童成長、協助國人減低生活費、加強國防建設等等，是一個充滿未來感、具前瞻性的預算案！

每年財政預算增加，這或許是一個社會發展的必然現象。人口老齡化、醫藥衛生、社會援助、新科技發展等都需要投入更多的資源；加上世界格局的改變，提升防務力量，國防支出也是一筆不可或缺的預算。

就如今年預算案，新國政府積極推進「人工智能發展願景」（AI Missions），也將成立全國人工智能理事會，由黃循財總理親自領導掛帥。這意味着，政府不斷重視AI的發展，人民也要跟上學習與掌握AI技能的步伐。這是下一個人人須加以探索的「新技能時代」，如同過去各行業/社會走向電腦化時代跨出的步伐。

因此，政府將投入更多資源在培訓實用AI的技能上。除了成立全國人工智能理事會，也會在緯壹（One-North）發展AI園區；在報讀指定AI培訓課程後，免費獲得6個月使用高階AI工具；為下個階段以AI驅動變革開拓新的「疆域」、促進未來經濟發展。

這是一個雄心勃勃的計劃，過程中或許會有顛簸，但邁向成功的道路是可期的。

2026年財年的預算開支雖是歷來最多高達1,547億新元，並沒有出現赤字，預估本財政年會有85.43億元盈餘。但是，以新國政府理財向來審慎來看，若國際局勢無重大突發事件，如區域戰爭導致供應鏈中斷，本財政年結束時實際盈餘可能超出現有的預估一至兩倍。

以2024財年為例，新國雖多次發放社理會購物券（CDC Vouchers）數億元等補助給人民減輕生活費負擔，原本預計僅有8億新元盈餘，最終仍實現64億新元盈餘，遠超預算的八倍。而2025財年的預算雖為1,431億新元，在派發各類「紅包」之後，仍預估有68億新元盈餘。但最終實際盈餘超出預算的2.22倍，取得151億元。

建國以來，新國歷屆政府對財政管理都持嚴謹務實，形成了一套「持國有方」，生財有道的財務方針，國庫儲備金持續增加。多數人民也了解小國的生存之道——「自救」好過「他救」的硬道理，並不會向政府施壓，要求還「錢」於民。

然而，政府也體恤人民，在財政盈餘的同時，也與民分享國家的繁榮成果。如今年的財政預算就繼續發放CDC Vouchers 給每戶家庭、生活費特別補助、定心與援助配套、水電費回扣、組屋雜費回扣、消費稅補助券、年長人士公積金填補等等，合格人士累積也有數千元。

香港特區政府也在2月25日發表2026年財政預算案。財政司司長陳茂波說，過去一年香港經濟和資本市場向好，政府的稅收增加，公共財政狀況改善較預期快。原本預估約670億港元赤字，轉為錄得29億港元盈餘。可喜！

香港在新財政預算案也加大力度「派糖」，如薪俸稅退稅上限3,000港元，較去年多1,500港元；綜援、生果金及長者生活津貼則加發一個月金額，較去年多半個月。另外，多項免稅額調高，包括基本免稅額由目前的13萬2,000港元，增至14萬5,000港元。

無獨有偶，因應人工智能（AI）近年發展迅速，鑒於其應用正推動產業革新，新技術、新產業及新產品急速冒起，港府也在今年預算案中加大投入。陳茂波宣布，會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，初期將聚焦生命、健康領域。港府也提出推行「全民AI培訓」，讓市民意識到自我提升的重要性。

新國在AI Missions中，率先推動四個關鍵經濟領域的人工智能轉型，即聯通業務、先進制造業、金融和醫療保健。其中「醫療保健」與港府的「聚焦生命、健康領域」有一定的關聯性、相通性。這方面兩城可以相互借鑒、彼此合作，共同促進並取得利效益最大化。

AI時代到來，對每個人既是技能挑戰，也是必須經歷的過程。因此，學習新知識、新技能，掌握如何使用AI是今後生活中的基本需求。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



