來稿｜拓展低空經濟——無人機物流體現技術和安全運送

來稿作者：戴智康、袁尚文博士



今年財政預算案提出加大力度支持新興產業，包括低空經濟擴展試驗跨境物流及載人，不斷增加應用埸景。其實，香港物流業正面對人手緊絀、成本上升及「最後一公里」配送瓶頸。無人機（UAV）被視為突破限制的新工具，能在偏遠地區、工地、山區或離島進行快速運送。然而，當無人機正式踏入物流場景，職業安全（OSH）不再只是操作員的責任，而是整個供應鏈、場地管理人員、監管者共同面對的新挑戰。



無人機配送不是「飛得快就行」。物流企業不能只看到無人機能「飛得快、飛得遠」，但不可忽略物流場景的複雜性：高頻飛行、重載貨物、密集環境、與工人距離等因素令風險遠高於一般航拍。

而且，技術問題、電池老化、GPS 受阻、貨物掉落、碰撞，每一項都足以造成嚴重後果。更重要的是，不幸遇上意外，損失的不只是貨物，而是責任、信譽與整個行業的公眾信任。

香港過去主要把無人機視為「拍片工具」，但在物流場景，它的本質更接近叉車、吊機，是工業設備，而不是科技展示。現時，香港《小型無人機令》要求進階操作須購買1,000萬至2,000萬港元的第三者保險。很多企業覺得這是「負擔」，但事實上，這只是最低底線。無人機運輸要求更高載重量、飛行環境更複雜，沒有保險根本不應起飛。

有些企業常有一個錯覺，只要技術夠先進，風險自然會下降。但在無人機領域，真正降低風險的不是技術，而是制度。工作人員必須在每次飛行前後對無人機作出檢查，建立安全企業文化，不在於飛行時的華麗功能，而在於飛行前後的「瑣碎」程序：包括：風速、能見度、人群密度；電池健康度、螺旋槳、感測器；GPS 校正、標準化路線；貨物固定裝置和飛行數據備份、異常報告、維修紀錄等安排。

這些程序看似繁複，但正是工業安全的核心。香港不少企業仍抱着「能飛就飛」的心態，卻忽略制度才是避免事故的唯一方法。無人機物流不是靠「高手操作員」撐起來，而是靠制度、規例、流程與紀律。

物流場景涉及倉庫、碼頭、工地、屋苑，每個場地都有不同風險。場地管理人員若不懂高度限制、禁飛區、保險要求、起降區圍封，無人機再先進也無法安全運作。這正是香港的文化盲點：我們習慣把科技交給「技術人員」，卻忘記安全是整個場地的責任。

現時任何無人機事故都必須在三天內向民航處呈報。事故呈報不是「找麻煩」，而是讓企業能夠改善、避免重複錯誤。真正危險的不是事故，而是「無事故紀錄」——因為那往往代表事故被忽略、被隱瞞、或根本沒有制度去記錄。

低空經濟和無人機發展為香港物流帶來很多新項目和機會，偏遠配送、工地物料運送、海島醫療補給、智慧倉庫巡查等等。但前提是企業願意承認一個事實：「無人機物流不是科技競賽，而是管理考試。」真正決定成敗的，是企業是否願意投資在制度、培訓、風險管理與安全文化上；當香港企業願意把無人機視為專業工業設備，而不是科技噱頭，無人機物流才真正落地，成為香港物流業的重器，為未來事業提供無限動能。

作者戴智康是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士；作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。



