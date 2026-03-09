藥材交易．劉良｜中醫藥國際化：標準、平台與協同路徑

藥材交易｜劉良院士

世界衛生組織對傳統醫學的重視日益提升，已將中醫藥認可為一種疾病防治體系。我們需要在國際上爭取更廣泛的認可，因為這涉及到不同文化背景下醫學思想的碰撞。獲得多元民族、文化及法律體系下的社會和國家的認同，並接受中華民族的傳統中醫藥，是一項具有挑戰性的任務。這也關乎傳統醫學國際標準的輸出，掌握標準話語權的國家將在未來的國際工業貿易中佔得先機。



一、中醫藥話語權：國際化与標準化

作為國際標準化組織（ISO）中醫藥技術委員會（ISO/TC249）第一工作組的召集人，全稱為「中藥材的品質與安全工作組」，專門負責制定中藥材的原材料品質和安全國際標準。我深知中醫藥的國際化根本上依賴於標準的國際化，在缺乏國際廣泛認可的標準的情況下，中藥產品將只能停留在主流市場的邊緣。

ISO是全球最大、最具權威的國際標準化機構。在經濟與貿易全球化的背景下，「標準」已成為國家經濟和科技競爭中的一大高地。在中醫藥領域，通過制定ISO標準，充分借鑒ISO成員國對傳統醫學的認識，將能為國際社會提供更安全、有效、且質量可控的中醫藥產品與服務，项目构建了包含通用標準、單味藥材標準、方法標準三個層次的完整ISO中藥國際標準體系。

在我主導制定的《中醫藥—茯苓》ISO標準推動下，靖州茯苓產業構建了全鏈條品質體系，2024年全產業鏈產值達81.59億元，實現了從「資源依賴」到「標準引領」的躍升。《青風藤》標準不僅填補了湖南省中藥材國際標準的空白，更直接促進了該藥材的國際貿易。為中醫藥國際貿易提供統一的基原、性狀、檢測、包裝儲存等技術規範，打破技術壁壘，是中醫藥「走出去」的基礎設施。這些工作正系統地構建中醫藥的國際語言和通行規則，為中醫藥現代化和全球化奠定堅實基礎。

二、中藥全產業鏈的現狀審視：環環相扣的機遇與瓶頸

當前，中藥產業鏈各環節雖取得長足進步，但協同依然不足，制約着整體效能與國際競爭力。

「種」之基礎，尚欠穩固：道地藥材是療效之根。然而，部分產區種植仍依賴傳統經驗，規範化、標準化（GAP）基地比例有待提高，種源退化、農殘重金屬管控、採收加工粗放等問題，直接動搖產業根基的「第一車間」。

「科」之創新，亟待突破：中藥複方成分複雜，作用機制闡釋、品質標誌物研究、臨床循證評價等核心科研課題，仍需持續深耕。將傳統「方證對應」經驗，轉化為國際通行的「成分靶點療效」科學語言，是贏得現代醫學認可的關鍵。

「工」之轉化，呼喚升級：炮製工藝的規範化、生產過程的智能化與數位化、劑型創新的現代化，是將優質原料轉化為穩定、高效、便捷產品的樞紐。

「貿」之流通，瓶頸凸顯：貿易環節尤顯傳統。產地與市場資訊不對稱，品質評價體系不一，導致「優質優價」難以實現，中間環節多、損耗大。尤為關鍵的是，既懂中醫藥又精通國際規則、貿易、法律的複合型人才嚴重匱乏，成為國際化的一大短板。

三、 湘贛粵港澳聯盟：構建區域協同發展新範式

正是基於對產業鏈協同重要性的深刻認識，我們推動湘贛粵港澳中醫藥全產業鏈協同發展聯盟的成立。2022年11月，湖南省、江西省、廣東省以及香港和澳門五省區攜手，共同組建「湘贛粵港澳中醫藥全產業鏈協同發展聯盟」（「聯盟」），其中，梁振英副主席、高永文醫生等一眾香港業界精英成立的非牟利組織「中醫藥全產業鏈香港中心」承接「中醫藥商貿合作中心」建設工作。

聯盟依託內地的「道地藥材資源寶庫」和港澳的「國際窗口+貿易優勢」，旨在構建涵蓋「種、科、工、貿」的全產業鏈新型分工與合作模式。通過資源整合與優勢互補，推動中醫藥全產業鏈的高質量發展，打造全球中醫藥產業高地。

四、香港的獨特優勢：貿易平台應運而生

中藥全產業鏈協同中，商貿流通是承上啟下的「任督二脈」。它連接着產業的供給側與需求側，其效率與誠信直接決定價值能否實現。針對中藥行業的痛點，一個現代化、數智化、以品質信用為核心的中藥貿易平台勢在必行。

在推動「中醫藥商貿合作中心」的工作中，我們需要明確香港的使命和目標。充分挖掘內地各地區中醫藥的豐厚物質與文化資源，充分發揮香港在國際貿易網路中的優勢，以及在中藥材標準和檢測認證體系的國際認可方面的實力。同時，利用香港在離岸分銷、金融結算、專業會計、法律諮詢和爭議調解等方面的優越條件，建立一站式的中醫藥國際貿易平台，促進中藥材和中成藥更快速地進入國際市場。

在與「中醫藥全產業鏈香港中心」的共同推動下，誕生了「守創中藥貿易平台」（「平台」），將致力於成為中醫藥全產業鏈協同的「數位化商貿樞紐」，其作用至關重要。平台引入權威第三方檢測認證「香港標準及檢定中心」（STC），為道地藥材頒發認證證書，確保其價值顯現並受到保障，直接對接優質客戶，實現優質優價，從而促進種植和生產標準化。平台充當「品質篩選」和「效率提升」的角色，使採購方能夠高效獲取來源清晰、品質可靠、檢測數據透明的藥材，顯著降低搜索和品質檢測成本及供應鏈風險。平台通過真實交易和質量數據的積累，指導種植、科研和生產，形成以市場為導向、以品質為準的產業閉環，推動建立基於市場認可的誠信體系。

中醫藥的國際化並非僅僅是單一產品的出口，而是一個涵蓋東方哲學與千年實踐的健康醫學體系的全球認可。這一進程面臨許多挑戰，核心在於如何將「天人合一」和「辨證論治」的靈活智慧，與現代產業所需的標準化、規模化和可監管性相結合。要實現高質量的「走出去」，必須從全產業鏈的角度進行系統審視與重構，建立貫穿「種、科、工、貿」的協同生態。

希望大家共同參與、建設平台，當每一份道地藥材的價值能夠通過可信平台在全球市場上公正地被認可時，中醫藥才能真正憑藉其獨特的整體醫學智慧，為構建人類健康共同體作出不可替代的貢獻。

作者劉良是中國工程院院士，廣州中醫藥大學終身教授，中醫證候全國重點實驗室主任、橫琴實驗室主任。



