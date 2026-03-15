是非心理學｜茶餐廳倫理課——當「不孝」成為人格審判

是非心理學｜周華山博士



周末早上，茶餐廳裏傳來一句：「她真不孝！」有人皺眉，有人嘆氣，話題在奶茶與多士之間流轉。那一句話落地，很輕，卻很重，猶如一次人格批判。在香港，「孝順」從來不只是家庭私事，更是一種社會道德標籤。一旦被貼上「不孝」標籤，一個人的社會形象便迅速滑落。



社會心理學家Charles Cooley提出「鏡中自我」：我們往往透過想像別人如何看待自己，來形成對自己的理解。當一個人長期被說「不孝」，他承受的不只是批評，而是無形中被重塑「自我形象」，甚至開始懷疑「我是否有問題」。



孝：內化的心理結構

香港大學心理學家何友輝指出，孝道不僅是外在規範，更是一種深植於文化中的心理結構。他提出「雙元孝道理論」，區分兩種模式：

權威式孝道 —— 強調服從，父母的意願變成唯一答案。聽話被視為德行。

情感式孝道 —— 重視感恩與關懷，容許分歧，關係可以透過對話改善。

當倫理只剩單一標準，它便容易由連結變成壓力。在權威模式下，子女若違背父母意願，容易產生強烈內疚感；在情感模式下，即使意見不同，也仍能維繫關係。

是非的力量：人言可畏

為什麼一句閒話會這麼有分量？

社會心理學家Solomon Asch的「從眾實驗」發現，只要大多數人給出錯誤答案，參與者往往會選擇跟隨。這種從眾，源於人對被排斥和孤立的恐懼。

家庭與人際間的議論，其實是一種微型群體壓力。久而久之，我們不再依循內心行事，而是朝着想像中的輿論方向移動。

人言可畏，因為我們渴望被接納，而非被排斥。

當期待變成心理壓力

Edward Deci與Richard Ryan的「自我決定理論」指出，人對自主、能力與關係連結，具有基本的心理需要。心理學研究指出，當個人長期生活在「必須符合他人期待」的壓力下，焦慮與情緒耗竭往往隨之而來。

試想，一位年輕人獲得海外發展機會。若選擇離開，可能被認為忽略家庭；若選擇留下，又可能壓抑夢想。他真正承受的，不只是離家與否的選擇，而是「一旦選錯，我會不會變成壞人」的恐懼。

當道德評價與人格價值綁在一起，人便不再只是被批評行為，而是整個人被否定。

在強調服從的家庭裏，拉扯容易內化為愧疚；在鼓勵溝通的家庭中，則較可能尋得平衡。於是，一句評價，便可能成為壓倒內心平衡的最後一根稻草。

坦誠溝通才是出路

是非本身並非邪惡，而是一種文化運作機制的雙刃劍。一方面，它們維繫秩序，提醒責任，強化群體價值。另一方面，規範若缺乏彈性，也可能演變為壓迫。

一個有厚度的社會，不是沒有是非，而是多一分同理，也多一分自我覺察。

下次再聽到「她真不孝」時，不妨先停一停：我真的了解她的處境嗎？

孝道或許沒有單一標準，問題在於如何詮釋它。當倫理能夠容納對話，它會成為連結；當倫理失去彈性，它便可能成為審判。

真正成熟的倫理，不在於急於判斷對錯，而是看見人性的複雜與脆弱，仍願意用心去理解，尊重彼此。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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