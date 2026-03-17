楊詠珊｜讓「基建先行」打造北都發展引擎

來稿作者：楊詠珊



《2026-27年度財政預算案》為香港未來基建與城市發展定下清晰方向。政府在最新公布的《運輸策略藍圖》中，再次強調以公共交通為核心，推展涵蓋鐵路與主要幹道的「八縱八橫」的運輸基建布局，作為支撐香港中長期發展的重要引擎。這反映香港正透過系統性的基建部署，回應人口、產業及區域競爭格局的深層轉變。



香港並非首次以大型基建推動長遠經濟與城市發展。從香港機場核心計劃到多條鐵路線的落成，基建一直是城市轉型的重要工具。然而，今次的不同之處在於，政策思維正由「單一項目帶動增長」，轉向以基建系統重構城市與區域發展格局。鐵路不再只是交通設施，更被視為塑造城市空間結構與經濟容量的關鍵骨幹。



鐵路不只是交通工具：

助香港轉向多核心發展

過往的城市發展經驗顯示，高容量公共運輸往往是新區成敗的關鍵。鐵路的角色，並非單純回應既有的通勤需求，而是在規劃初期便為新區預先創造可承載人口與產業的發展容量，這正是實踐「基建先行、創造容量」規劃理念的核心。

《2026-27年度財政預算案》提出，政府正爭取北環線主線及支線於2034年或之前同步開通，並配合古洞站及洪水橋站等多個新鐵路站陸續落成，進一步完善新界北的鐵路骨幹。從城市規劃角度看，這類鐵路布局的真正價值，在於能否與土地用途、就業節點及人口分布深度整合，避免日後出現「先有社區、後補交通」的結構性問題。

成功的交通基建，往往同時扮演經濟節點與城市門戶的角色，而非單純連結空間。鐵路能把原本分散的發展地區串聯起來，形成多個具備就業、居住與公共空間功能的核心，從而支撐並鞏固多核心城市結構的形成。

預算案把北部都會區相關鐵路明確納入整體發展框架，反映鐵路已被視為重塑城市空間格局的核心工具。這種做法有助香港逐步由集中於維港一帶的「單核心」發展，轉向更具韌性與彈性的城市結構，有效分流市區的經濟與交通壓力，同時提升整體競爭力。

公共交通導向發展進化：

避免「只通勤、不生活」

回顧香港以往的經驗，單靠交通接駁不足以支撐新區長遠發展。若鐵路站周邊缺乏完整的生活與就業配套，新區容易淪為「睡城」，增加跨區通勤負擔。

因此，升級版的公共交通導向發展（TOD），不應只着眼於提高發展密度，而應在規劃初期整合步行環境、公共空間及社區設施，讓鐵路成為日常生活的組織者。隨着多個新鐵路站及新發展區同步推展，北部都會區正好成為實踐「進化版」TOD的平台。

生態保育、自然為本：

以韌性與藍綠基建護航長遠發展

預算案亦強調，未來基建須配合可持續發展及智慧轉型方向。對於擁有濕地及豐富自然資源的新界北而言，如何在發展與保育之間取得平衡，是不可迴避的課題。把生態保育、自然為本（Nature-basedSolutions）的解決方案與大型交通走廊同步規劃，有助提升城市對極端天氣的韌性，同時降低長遠營運與社會成本。

《財政預算案》為香港未來基建與城市發展勾劃出清晰藍圖，把鐵路、土地、產業與韌性整合為一個有機系統。若能善用過往累積的基建經驗，把政策藍圖轉化為具前瞻性與協同效應的規劃實踐，鐵路基建將不只是交通投資，更是推動北部都會區及香港整體高質量發展的長遠引擎。

作者楊詠珊是跨國工程顧問公司奧雅納（Arup）東亞區總裁。



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