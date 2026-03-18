張美雄｜「十五五」惠及香港長者：老有所養、老有所為、老有所樂

來稿作者：張美雄



上星期回家鄉惠州，探親之餘亦與當地政府官員見面會議，商討灣區對接。茶餘飯後，我特意在家鄉村裏走了幾圈，觀察兩地長者的生活差異。惠州的長者，物質上可能比不上香港，但勝在無憂無慮。鄰舍開幾張麻雀枱，打牌聲此起彼落；公園裏晨運客耍太極、唱粵曲，悠然自樂。反觀香港的街頭，不時見到白髮蒼蒼的長者彎腰執紙皮，拖着沉重的手推車，形單影隻。



這讓我想起一個地區工作聽回來的真實故事。有位獨居長者，一生慳儉，生病也不去看醫生。去世後親友執拾遺物，才發現她床下藏着數十萬現金，一輩子省下來的積蓄，但最後一天也沒敢用在自己身上。這不是單一個案，而是香港長者普遍缺乏安全感的縮影。他們不是沒有錢，是不敢用錢；不是不想安老，是不知如何安老。



安全感的缺失：香港長者的難處

麥肯錫（McKinsey）去年發布的香港退休規劃調查報告顯示，多達七成香港市民憂慮退休後資產不足以應對生活，五成缺乏明確的退休規劃。這種焦慮背後，是香港獨特的安老困境。另一方面，團結香港基金去年同樣發佈有關退休政策的研究報告，指退休人士普遍存在三大問題，分別是難以維持積極情緒、財務穩定性不足，以及照顧者責任沉重 。

作為黃大仙及西貢康復服務協調委員會委員，我在地區接觸的個案中，長者或照顧者最常問的三個問題是：「排資助院舍仲要等幾耐？」、「病左唔知搵邊個求助」、「我啲錢夠唔夠用到走嗰日？」這些問題的答案，關乎香港安老服務體系能否真正回應長者的需要。

「十五五」規劃：安老服務的國家藍圖

有人或會問：「十五五」規劃是國家的總體發展藍圖，與香港長者的日常生活有何關係？翻開規劃綱要，第四十章正正為「積極應對人口老齡化」，開宗明義要「促進老有所養、老有所為、老有所樂」。這不是空泛的口號，而是有具體的政策措施：

第一，完善城鄉養老服務網絡。 綱要提出「發展社區嵌入式養老服務」、「推進居家適老化改造」、「健全失能失智老年人照護體系」。國家民政部進一步表示，爭取「十五五」末基本建成縣鄉村三級養老服務網絡，其中一個關鍵量化指標是：力爭將社區養老服務機構和設施覆蓋率提高到70%以上。由此可見，國家正推動城市層面上建設「嵌入式社區養老服務中心」，讓長者在熟悉的家門口獲得服務。

第二，營造豐富多彩的老年生活。 綱要強調「加強公共設施適老化改造，持續開展『智慧助老』行動」。這正是回應長者除了「生存」之外，還需要「生活」的訴求。

第三，發展銀髮經濟與專業人才。 綱要提出「培育智慧養老等新增長點」。今年全國「兩會」上，國家民政部透露向中度以上失能老人發放養老服務消費補貼券，讓長者直接選擇自己需要的服務。與此同時，綱要計劃將「養老服務師」納入國家新職業，推動從業員有專業認證、有晉升階梯，從人手和質素方面支撐整個安老服務體系。

這些政策方向，對於正着手制定首份五年規劃的特區政府而言，是重要的參照。國家已有清晰藍圖，香港如何對接、在安老服務上尋求新的突破，將直接左右未來長者的生活質素。

灣區對接：讓長者多一個選擇和保障

有讀者或許會擔心：這篇文章是否一味叫人「北上養老」？

必須澄清：灣區對接從來不是「二選一」的命題，而是為長者提供多一個選擇、多一份保障。「十五五」規劃綱要第五十九章第二節提及到：「完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。」對於安老而言，這意味着未來五年，國家層面會持續推動跨境生活的便利化。

港區全國人大代表陳曼琪在今年「兩會」建議，研究在粵港澳大灣區「跨境養老法治示範區」，依托一站式智慧養老服務平台，探索意定監護與養老信托深度銜接，完善跨境繼承與遺產管理機制，港人內地物業抵押釋放年金養老等等。

全國政協社會和法制委員會副主任李民斌則建議，把香港針對長者的「慢病共治計劃」等新福利盡快擴展到北上養老群體，增加醫療券在內地合作醫院數量，並將病歷互認、港澳藥械通等成熟試點政策擴至大灣區全域。這些建議如果落實，選擇留在香港的長者不受影響，而選擇北上的長者則能得到更好保障——這才是「融合」應有的內涵。

回到社區：基層治理可以做甚麼？

談及國家層面的規劃後，也要回到香港的社區。選擇留在香港的長者，同樣需要政策關顧。工聯會與中大那打素護理學院去年調查發現，受訪者中有62.4%的體弱長者沒有安裝平安鐘，其中78%坦言經濟考慮是主因 。這意味着一旦在家中發生意外，他們難以便捷地得到緊急支援。針對這個問題，社會福利署自2024年起透過關愛隊推行「支援長者及照顧者計劃」。如本人負責的環保南關愛隊，也曾多次透過探訪識別有需要的獨老和雙老家庭，並轉介合資格的長者安裝平安鐘 。這項地區層面的主動介入，正正是基層治理回應長者需要的實例，期望未來可以持續做深做廣。

國家「十五五」規劃將「加強公共設施適老化改造」列為重點任務。以西貢及黃大仙區為例，有不少公共屋邨和休憩設施建於八九十年代，長者設施未能完全滿足當前需要。若香港的五年規劃能對接國家的適老化改造方向，在舊區改善工程中融入通用設計原則，將是惠及長者的舉措。

銀髮經濟也不應只是商業概念。去年施政報告提及的「促進銀髮經濟工作組」，已公布30項措施並逐步落實，但關鍵在於能否落地社區，例如樂齡科技應用、長者就業配對、跨代共融社區，這些都是基層治理可以發力的地方。

回到文章開端的個案。那位床下底藏幾十萬的長者，她缺的不是錢，是安全感。她不敢用錢，是因為不知道未來要面對甚麼、不知道病了誰來照顧、不知道錢用完之後怎麼辦。「十五五」規劃為香港融入國家發展大局提供了清晰路徑，而安老服務正是其中最能體現「以人民為中心」的領域。無論是完善本地社區養老服務，還是推動灣區跨境養老對接，歸根結底都是為了一個目標：讓香港的長者，無論選擇留港還是回鄉養老，都能夠真正「老有所依」。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長、黃大仙及西貢康復服務協調委員會委員。



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