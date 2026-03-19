來稿｜香港中學地理教育中為何要有「國家課」？

來稿作者：鄧浩東、郭春蘭



教育局公布初中地理科課程改革框架，當中一個改變是把中國地理元素系統化地納入課程之中，這項改動我們深感認同與支持。此舉能幫助學生在宏觀的國土脈絡中，全面且整全地認識中國的地理面貌，並有效地將之與全球性及本地社會的切身議題互相連結，大大提升學習的深度與連貫性。



現行初中地理課程推行至今已有一段時間，部分內容需要適時更新。這些年，中國在經濟發展、科技進步、環境保護和區域協調等方面都有顯著變化。課程內容與時並進、推陳出新，確保學生掌握最新、最準確的地理資訊與發展趨勢，是教育回應社會發展的自然舉措。

不同地區如何融合國家地理元素？

要理解香港這次課程修訂的背景，不妨先看看其他地方的做法。對比不同國家的初中地理課程，可以發現一個共通點：融合自身國家的地理元素，是不少地區地理教育的共同趨勢。

新加坡

新加坡的地理教育注重「本土出發，連結全球」。從其課程文件可見，可持續發展是主題，但所有課題都從新加坡本土案例出發：水資源管理必談「新加坡的四大水龍頭」（新生水、海水淡化、集水區、進口水），城市規劃則以組屋政策說明如何應對土地稀缺及房屋問題。這讓學生理解：作為一個小島國，新加坡面對怎樣的自然限制，以及如何因地制宜。這種利用本國案例的教學方式，使現實生活成為學生的「地理課本」，地理知識變得具體而生活化。

加拿大安大略省

安大略省的初中地理課程（7至9年級）隸屬於「社會研究、歷史及地理」框架之下，強調培養學生的「地方感」，即理解「何處、何故，以及為何關注」。雖然七、八年級聚焦於全球議題，但常以加拿大作例子說明，例如：自然災害對加拿大社區的影響、資源開採（林業及礦業）的可持續實踐等。到了九年級，安大略設有專門的「探索加拿大地理」課程，聚焦加拿大景觀和公民責任，學生可以選擇不同的研習題目，包括加拿大的自然地理、人口變化、宜居社區和資源與產業管理等。

英格蘭

英格蘭的初中地理教育（Key Stage 3，年級7-9）同樣重視本土元素。根據其國家課程文件，雖然課程以全球視野為主，涵蓋非洲、亞洲等地，但英格蘭本土例子始終是教學核心，以強化學生的「地方感」（sense of place）。教授自然地理時，課程大量使用英格蘭景觀為例子：提到海岸地貌，就用多佛白崖做案例；學習河流作用，就以泰晤士河為藍本；探討城市化，則分析倫敦的人口分佈、城市發展及資源使用。這種設計有助培養學生對自己身處地方的認識，了解本土特徵如文化多樣性、經濟轉型等，鼓勵他們關注環境保護與可持續發展等議題。這種本土優先的教學邏輯，讓地理知識與學生的生活經驗緊密連結。

中國內地

根據《義務教育地理課程標準》，內地的地理課程內容主要分為「認識全球」與「認識區域」兩大部分，按照「宇宙—地球—地表—世界—中國」的邏輯順序，引導學生由宏觀到微觀、從整體到局部，逐步建構對地球家園的認知。在「認識全球」部分，學生學習地球的宇宙環境、地球運動、世界氣候和發展差異等基礎知識。而「認識區域」則由大洲、地區和國家入手，層層聚焦至中國全貌及其內部不同分區，最後回到學生自己最熟悉的家鄉進行地理探究。這種由遠及近的編排，讓學生在掌握全球視野的同時，也能深入了解自己身處的國家。

香港地理課程修訂的定位與意義

回看香港，現行的初中地理課程其實已包含一些國家地理元素，例如河流和荒漠課題都會涉及中國案例。然而，這些內容相對零散，且部分案例和數據有更新的空間。

這次修訂正針對這個問題。修訂後，學生會先掌握國家的基本地理知識——區位、國土邊界、地勢及自然資源等，這是學習其他地理課題的基礎。在此基礎上，課程將引導學生思考一連串問題：中國的地理環境與其他國家有何異同？人類活動如何受自然條件制約，又反過來影響環境？課程亦會與時並進，加入近年案例輔助教學，例如工業課題便會探討中國新能源汽車的發展，讓課程内容更貼近現實趨勢。

總括而言，我們積極響應並支持是次課程修訂。它旨在幫助學生建立更整全的地理認知，確保學生掌握最新、最準確的地理資訊與發展趨勢，讓學生既了解世界，也了解自己身處的國家。

作者鄧浩東是保良局甲子何玉清中學地理教師；作者郭春蘭是香港中文大學講師。



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