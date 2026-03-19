來稿｜AI時代——香港物流將被重新定義

來稿作者：戴智康 、袁尚文



世界政經局勢不斷變化，供應鏈韌性對企業維持競爭力尤其重要。在這不斷變革的浪潮中，香港正站在一個關鍵的十字路口。一方面，AI、自動化與數碼化正在重塑全球供應鏈格局。另一方面，深圳、上海、新加坡等地正以驚人的速度崛起，挑戰香港作為國際物流樞紐的地位。面對這場前所未有的競爭，香港要如何在 AI 時代重新定位？怎樣鞏固香港作為大灣區供應鏈優勢？



答案或許不是「與 AI 競爭」，而是「與 AI 協奏」。香港的優勢，不在於機器速度，而在於人類智慧；不在於倉庫規模，而在於決策能力；不在於成本，而在於判斷、協調與信任。



香港強項在於「人性化」

香港一直以來不只是國際物流樞紐，其真正的核心競爭力從來不是倉庫大小或運輸速度，而是國際化人才。香港擁有亞洲最成熟的跨國企業人才庫，能同時理解中西文化、商業語言與市場差異。再者，多語言溝通能力，英語、普通話、廣東話三語並行，是供應鏈協調的天然優勢。

香港商家對亞洲市場有深度理解，他們熟悉中國供應商、東南亞工廠、國際品牌的運作模式，能在文化差異中找到平衡。危機處理能力也很強：香港物流業者在 SARS、金融海嘯、疫情中累積了大量危機應對經驗，這是 AI 無法複製的。換言之，香港的強項不是「自動化」，而是「人性化」。

但現今香港的營商環境也遇到前所未見的挑戰。鄰近地區，例如深圳的自動化速度驚人。深圳的智慧倉庫、無人碼頭、機械人物流已成為亞洲標杆，成本更低、速度更快。而東南亞市場崛起，越南、馬來西亞、泰國成為「中國+1」的首選，吸引大量製造業轉移。新加坡的政策與科技優勢，政府積極投資 AI、物流科技與供應鏈金融，形成強大的區域競爭力。我們也面對香港的老問題 - 成本高、土地少；傳統物流模式已難以支撐長期競爭。香港若要突圍，必須從「物流中心」升級為「智慧供應鏈決策中心」。

AI賦予香港全新優勢

當然，人工智能 (AI) 的出現，使香港有機會重新定位，發揮創意潛能，使行業升級轉型。AI 讓物流不再只是「搬貨」，AI 能處理需求預測、庫存最佳化、路徑規劃及供應鏈可視化，這些都是香港企業可以發展的高價值業務。

香港更可以成為「供應鏈指揮塔」，所謂指揮塔（Control Tower），不是倉庫，而是決策中心。它負責數據整合、風險預警、危機協調、多國供應鏈調度、ESG 與合規監察。這些工作需要判斷、經驗、協調、跨文化溝通、商業洞察等，這正是香港最擅長的。我們更可以成為「區域供應鏈大腦」讓AI 提供數據，人類提供判斷。香港可以成為企業在亞太區的決策中心，而不是單純的物流節點。

其實，香港的真正優勢「智慧決策力」是AI 都無法取代的。香港人和企業擁有危機協調能力，在突發事件中的反應速度與靈活度是全球公認的。我們具備跨文化談判能力，香港人能同時與中國工廠、歐美品牌、東南亞供應商溝通，這是 AI 無法做到的。香港的供應鏈人才熟悉國際貿易、海運、空運、法規、金融，是亞洲最成熟的供應鏈人才庫之一。人情味與信任文化是香港企業與供應商之間的長期合作關係，是危機時最強的防火牆。

要發揮香港在環球供應鏈的獨特優勢，筆者認為我們必須鞏固區域供應鏈指揮塔、多國供應鏈協調中心、危機管理中心及ESG 與合規監察中心。這些都是高附加值功能，提升競爭力。

應升級為智慧供應鏈決策中心

我們也應盡快培養「數據 × 商業」複合型人才，未來最有價值的人才不是工程師，也不是傳統物流人員，而是懂數據、懂供應鏈、懂商業、懂溝通的「供應鏈物流師」。香港大學和智庫機構等可以推動供應鏈科技課程，建立 AI 供應鏈人才培訓中心及與企業合作培育跨領域人才，這類人才是香港未來的核心競爭力。打造「智慧供應鏈生態圈」，香港可以結合AI 科技公司、物流企業、金融機構、大學與研究中心及高端國際品牌，共同打造亞洲最具影響力的智慧供應鏈生態圈。

AI 正在重塑全球供應鏈，縱使香港遇上不同的挑戰，但香港仍有雄厚實力和機遇。香港的價值在於擁有創新和智慧力，AI 能讓供應鏈更快，但香港能讓供應鏈更穩，AI 能提供數據，但香港能提供決策，AI 能分析風險，但香港能完善合規和管理風險。

在 AI 時代，香港不是被取代，而是被重新定義。真正的問題不是「AI 會不會取代香港」，而是「香港能否抓住 AI 帶來的機遇」。只要香港抓緊AI帶來的機遇，願意從航運物流樞紐升級為智慧供應鏈決策中心，這座城市必定能立足全球，在供應鏈版圖中佔據無可替代的地位。

作者戴智康是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士；作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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