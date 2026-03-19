來稿｜駁斥「中國崩潰論」的歷史虛無與現實荒謬

來稿作者：楊華勇



《求是》雜誌最新一期發表的《持續做好穩預期工作》一文，以深邃的歷史視野和扎實的現實資料，深刻揭示了西方勢力炮製「中國崩潰論」的本質邏輯與荒誕本質。從上世紀90年代萊斯特·布朗的「誰來養活中國」之問，到章家敦《中國即將崩潰》的預言破產，再到近年來「中國見頂論」的沉渣泛起，這些論調雖形式各異，卻始終服務於一個根本目的：通過製造認知混亂、擾亂市場預期，遏制中國發展進程。然而，歷史與現實反復證明，中國經濟發展的韌性與制度優勢，早已讓這類「預言」淪為國際輿論場上的笑柄。



西方對中國發展的唱衰，最早可追溯至冷戰思維主導下的意識形態偏見。1994年，美國學者萊斯特·布朗發表《誰來養活中國？》以14億人口的糧食需求與耕地資源矛盾為切入點，預言中國將因糧食危機成為「全球負擔」。這一論調看似基於「科學測算」，實則忽視了中國農業革命的深層動力：通過雜交水稻技術突破、耕地集約化利用和糧食儲備體系完善，中國不僅以佔全球9%的耕地養活了近20%的人口，更在2025年實現糧食總產量1.43萬億斤，連續兩年站穩1.4萬億斤台階。布朗的預言被現實擊碎，但其背後的邏輯——將複雜問題簡單歸因於單一變數——始終是「中國崩潰論」的方法論底色。

2001年，美籍華人學者章家敦在《中國即將崩潰》中宣稱「中國經濟將在2008年奧運會前崩潰」，其論證邏輯同樣充滿荒誕性：以局部行業波動否定整體發展，以制度差異曲解治理效能。然而，2008年金融危機中，中國不僅未崩潰，反而以4萬億投資計劃穩住全球經濟，並在2010年超越日本成為世界第二大經濟體。章家敦的預言被摩根士丹利前亞洲主席傑克·沃茲沃思斥為「紙上談兵」，其本人更被《外交政策》雜誌評為「年度最糟糕預言家」。這些案例揭示了一個真相：西方對中國經濟的唱衰，本質是對自身發展困境的焦慮投射。

2025年，中國經濟交出了一份沉甸甸的答卷：GDP突破140萬億元，同比增長5.0%；規模以上工業增加值增長5.9%，高技術製造業占比達17.1%；貨物貿易順差突破萬億美元，新能源汽車、光伏產品等「新三樣」出口增長13.2%。這些資料不僅體現規模優勢，更折射出發展品質的躍升：創新驅動的動能轉換​，研發經費投入強度達2.8%，首次超過OECD國家平均水準；人工智慧、量子計算等前沿領域實現突破，民用無人機、工業機器人產量分別增長37.3%和28%。這種創新勢能，使中國在全球供應鏈中從「參與者」轉變為「規則定義者」。​面對房地產調整、地方債務等挑戰，中國通過「因城施策」的房地產政策、地方政府債務置換等舉措，有效防範系統性風險。2025年城鎮調查失業率穩定在5.2%，社會保障覆蓋率達95%以上，彰顯「以人民為中心」的治理邏輯。

「中國崩潰論」的反復出現，絕非偶然的學術誤判，而是西方中心主義思維的必然產物。英國學者馬丁·雅克指出，西方總以自身歷史經驗為尺規衡量中國，卻忽視中華文明「超穩定結構」的獨特性。從秦漢大一統到改革開放，中國始終通過制度創新實現危機轉化，這種內生動力與西方「危機—革命」模式形成本質差異。

美國政治學家福山曾斷言「歷史終結於西方自由民主」，但中國的發展證明「歷史並未終結」。於是，西方將中國崛起汙名化為「對既有秩序的威脅」，通過製造「修昔底德陷阱」敘事轉移國內矛盾。2024年《經濟學人》承認「中國已成科學超級大國」並向全球道歉，正是這種認知失調的體現。

日本右翼學者中嶋嶺雄提出「中國分裂論」，與台灣李登輝合著《亞洲的智略》，其本質是為「台獨」勢力提供理論工具。而當前「去風險」論調的流行，則服務於美國遏制中國產業鏈升級的戰略意圖。

中國經濟的穩健發展，為全球治理提供了新範式。2025年，中國對世界經濟增長貢獻率超30%，仍是150多個國家的主要交易夥伴。通過「一帶一路」倡議，雅萬高鐵縮短印尼兩地通行時間至40分鐘，蒙內鐵路帶動肯亞GDP增長2%。這些實踐印證了中國式現代化的包容性：既追求自身高品質發展，更注重與世界共用機遇。

反觀西方，從特朗普政府的「美國優先」到歐盟「去風險」政策，其單邊主義行徑加劇全球供應鏈割裂。2025年德國《焦點》周刊指出：「美國經濟增速1.8%，通脹壓力持續，卻要求中國承擔全球經濟治理責任，實為雙重標準。」這種對比，揭示了「中國崩潰論」的實質——為西方制度缺陷尋找替罪羊。

「十四五」圓滿收官，「十五五」藍圖已繪就。中國將繼續以高品質發展為主線，通過「新質生產力」培育、全國統一大市場建設、碳中和目標推進，實現發展能級的躍遷。年輕一代對中國的更高好感度（18-24歲群體達57%），則昭示着民族復興的精神凝聚力。

歷史終將證明：任何試圖割裂中國發展進程的論調，都是螳臂當車；任何基於偏見與恐懼的預言，終將在中國共產黨的領導下，在14億人民的奮鬥中，化為泡影。正如習近平總書記所言：「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢。」這一優勢，正是破除一切「崩潰論」的根本保證。

從「崩潰論」到「威脅論」，從「黃禍論」到「修昔底德陷阱」，西方對中國的認知始終困於意識形態的窠臼。而中國的發展歷程，則是一部不斷突破西方中心主義敘事的歷史。當全球資本市場用真金白銀押注中國市場，當發展中國家將中國視為現代化道路的參考樣本，世界終將看清：所謂「中國崩潰論」，不過是西方霸權焦慮的遮羞布，而中國正以不可逆轉的復興之勢，書寫人類文明的新篇章。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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