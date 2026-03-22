來稿｜《哈姆尼特》：失去之後如何繼續承受？

來稿作者：馮廣榮



同名小說改編的英美合拍電影《哈姆尼特》，獲得多項電影獎項提名，當中Jessie Buckley取得奧斯卡最佳女主角。電影把視線由文學神話移回家庭日常：妻子、孩子、生活細節，還有那場突如其來、改變一切的喪子之痛。當孩子離世，世界並沒有為此停下，大人也未必懂得如何回應；生活只是照常推進，而痛，靜靜留在其中。



需要先說清楚的是，孩子的死亡，本身已經是沉重的事。無論是否名人的孩子，無論歷史是否記得，都沒有比較的需要。沒有把這份失去推高成戲劇高潮，也沒有替哀傷安排可被期待的轉折；事件發生，時間向前，悲傷成為一種持續存在的狀態。生活並沒有停下，卻已被改變。

香港預設了「繼續」

把這種經驗放回香港的處境，並不陌生。在這座城市，「繼續」往往不是選擇，而是被預設的前設。可以難過，但仍要返工；可以失去，但仍要交租；可以心裏混亂，但日程與制度不會為個人暫停。生活的推進，從來不需要情緒的同意。

「To be or not to be, that is the question」出自莎士比亞悲劇《哈姆雷特》，最經典的翻譯是：「生存還是毀滅，這是一個值得考慮的問題」。然而，在香港的生活語境之中，這句話不再像一道哲學辯題，而是一個極其日常的提問：在明知人生之苦不會消失的情況下，是否仍然能夠承受？這不是一次性的抉擇，而是一條每天都要重新面對、反覆出現的界線。

《哈姆尼特》選擇貼近這條界線。孩子離世之後，家庭沒有獲得一套完整的說法，也沒有被帶往另一條看似更有意義的路。痛並未轉化為答案，只是改變了往後生活的質地。人仍然要生活，但已經不能回到從前。

「繼續」撐住了生活

創作在這樣的背景之下出現，顯得克制而誠實。影片沒有把創作描寫成療癒機制，亦沒有把文字視為理解一切的工具。寫作與排練，更像是在無法開口之前，已經發生的行動——不是為了說清楚，而是因為在混亂之中，仍需要有事可做。

因此，創作在這裏不是出口，也不是解釋，而是一種仍然留在場內的方式。那些被寫下、被排練、被重複的片段，未必帶來安慰，也未必獲得理解；但至少標記了一件事：在被失去改變之後，生活尚未完全中斷。

這種「繼續做」的狀態，對香港人而言並不陌生。許多承受，並不是透過言說完成，而是體現在行動之中——照顧、應對、工作、維持。這些行動很少被描述為勇敢，也未必能被即時看見，卻正是它們，撐住了生活不致停擺。

「生活」仍然要繼續

從這個位置重看「To be, or not to be」的獨白，它或許不是在追問最終的去向，而是在為一個停頓騰出空間。那是一種承認疲倦、承認不確定的時刻：在下一個選擇出現之前，容許暫時不作判斷。不是反抗，也不是逃離，而是先留在原地。

《哈姆尼特》沒有告訴觀眾應該如何面對失去，也沒有為創作與哀傷之間建立一條清晰的轉換公式；只是安靜地呈現：有些人生之苦，無法被終結；有些失去，也不會被完全理解。而在這些無解的狀態之中，仍然有人選擇留下來，繼續完成日常。

這種留下來，沒有宣言，也沒有光亮，只是不動聲色的承受。或許，在哀傷之中真正留下的，從來不是一句問題，而是一個空隙——讓人在疑問之中，仍然繼續生活。

作者馮廣榮是東華學院人文學院高級講師，美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。



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