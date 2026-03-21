是非心理學｜男女講八卦　風格大不同？

是非心理學｜周華山博士



男女講是非，常見一些傾向，背後藏着集體心理需要。但需要注意的是，這並非定律。不是所有女性都愛小圈聊天，也不是所有男性都寡言。性格與成長背景，往往比性別更影響一個人的說話方式。



男女社交方式各異

在辦公室或聚會上，有人圍坐細談人際細節，有人則在運動或工作間隙交換幾句訊息。前者讓情緒流動，後者讓資訊流通。

發展心理學家Eleanor Maccoby指出，女孩童年較多以對話維繫關係，男孩則透過活動建立連結。這些早期經驗，逐漸塑造了日後的社交方式。

於是，部分女性習慣透過談話同步情緒；部分男性則在做事時交換資訊。這不是對錯好壞，而是連結方式不同。

性別期望造就差异

語言學家Deborah Tannen提出，女性溝通風格較偏向「rapport talk」（建立連結），較常聚焦人物關係與情緒共鳴，男性則較常使用「report talk」（傳遞資訊），拆解事件脈絡與策略佈局。

這種差異，既與童年成長模式有關，也與社會性別角色的期望密切相連。隨着社會角色流動，這種分野其實愈來愈模糊。今天不少女性擅長分析策略，願意講感受的男性也愈來愈多。差異只是傾向，不是本質。

審視他人安放自己

有些話題總是特別吸引人。「她是不是第三者？」「他靠關係上位！」——往往比日常瑣事更有張力。心理分析大師Carl Jung提出集體潛意識——某些話題反覆出現，因為它觸動人類最古老的張力——忠誠與背叛、權力與失落、被選擇與被拋棄。

八卦看似談他人，其實喚起集體潛意識的自我焦慮。談感情問題時，可能觸及忠誠與背叛；八卦別人成敗時，可能投射自己的成就欲望。我們審視他人，往往是確認自己的位置。

談論他人理解世界

性別差異只是表層形式，更值得思考是：人為何喜歡談論他人？

人類學家Robin Dunbar指出，透過談論他人，我們理解規則，也在群體中找到自己的位置。透過談論「誰做了什麼」，我們學習什麼被欣賞，什麼被批評。

很多时候，八卦也是焦慮的出口。我們會透過談話理解局勢，用情感分析減壓。表面像閒談，其實是在尋找安全感，從而確定自己的價值。

保持自覺收回投射

心理學指出，人往往在他人身上看見自己未察覺的部分。別人的故事之所以觸動我們，因為碰到自己壓抑的慾望與恐懼。

批評他人野心大，也許因為自己渴望成功；指責他人背叛，也許源於害怕失去。如果沒有意識到這些投射，它們便會化為反覆的不滿模式。成熟，是把投射收回，承認那些情緒屬於自己。它要求我們放下面子，勇敢承認自己的慾望與恐懼。

真正的成長，不是停止講是非，而是保持自覺，明白自己投射了什麼，又在尋求什麼。當我們願意把目光稍微收回，八卦便不只是閒談，而是一面鏡子。在他人的故事裡，我們其實都在學習面對自己。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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