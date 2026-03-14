是非心理學｜我們為何愛講八卦？

是非心理學｜周華山博士



在香港，消息流動極快。WhatsApp群組、IG限時動態，或公司茶水間一句「聽說她昨晚……」就足以讓人停下腳步。人天生是群居動物。我們在意「誰和誰親近」、「誰值得信任」、「誰可能越界」。八卦，正是這套社群雷達的日常運作。



八卦是一種關係資源

McAndrew、Bell與Garcia（2007）的實證研究指出，八卦往往是一種建立人際關係的策略。透過分享資訊，人們可以：拉近距離、建立同盟、測試彼此是否「自己人」、塑造「我有內幕」的形象。

「社會交換理論」指出，資訊是可被交換的資源。當我向你透露某些消息，其實是在進行交換：我給你資訊，你給我信任與親近。談論八卦，看似在談論別人，其實是在鞏固自己在群體的位置。

為什麼壞消息更吸引人？

從演化心理學角度看，人類大腦對「違規」與「關係變動」特別敏感。例如誰出軌、誰失信、誰破產，這些都涉及人際關係與社會秩序的變化。在香港這樣人際網絡密集的城市，「自己人」與「外人」的界線尤其重要。分享內幕，有時是一種無聲的邀請與證明：「你是自己人。」然而，被談論者也可能成為被消費的對象。

研究指出，負面資訊比正面資訊更容易吸引注意，這是「負面偏誤」（negativity bias）。也難怪，聽到朋友說「她的婚姻出事」，往往比「她很幸福」更令人想追問。

關鍵在表達方式

問題不在「有沒有講」，而在「怎樣講」。例如，同事出軌：

•直接提醒——偏向修補與保護

•背後碎語——可能是風險提示，也可能是拉近距離

•公開轉述——容易演變為貶低

同一件事，不同表達方式，反映不同心理動機：

•我在傳遞事實，還是在製造情緒？

•我想解決問題，還是在拉攏關係？

•我重視團隊凝聚，還是自身利益？

換言之，八卦的形式，往往比內容更準確呈現講者的動機與價值觀。

當八卦開始失控

八卦能增強親密感，帶來連結與信任。然而，若這種信任建立在他人隱私之上，它既脆弱，也暗藏風險。當道聽途說被當成事實傳播，當情緒快於查證，傷害便可能發生。社會心理學的「責任擴散現象」指出：當旁觀者越多，個體越傾向將責任分散給他人。

當未查證的消息在群組流傳，我們容易心想：「大家都在講，我轉發一下應該沒問題。」可是，小圈子的分享，可能逐步失控，以訛傳訛，最終演變成網絡欺凌。

檢視內在的動機

下次轉發前，不妨先問自己：

•是否涉及公共利益？

•會否傷害當事人？

•是否已查證事實？

•我的動機是甚麼？

在資訊爆炸的網絡城市裏，我們可以多一份覺察與自律。當我們想說「聽說他最近……」，可以先反思：我是真誠溝通，還是拉幫結派、尋求心理補償，甚至純粹報復？

如果我們習慣論斷別人，不妨提醒自己：一旦自己被評頭品足，我會有何感受？

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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