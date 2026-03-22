送澧手記｜從紙上風景到都市典範：香港NbS設計指南的突破與未竟

送澧手記 | 黃仲澧

筆者此前撰寫的兩篇《香港城市發展與自然共融之道》文章，回顧了香港濕地保育政策從民間倡議到法制建構的演變歷程，並以新田科技城及三寶樹濕地公園為例，探討「自然為本解決方案」（NbS）於本地的應用前景。文中強調了包括「生態單位轉移」在內的制度創新，借鑑英國「生物多樣性淨增益（BNG）」的實踐經驗，並倡議香港建立跨區補償機制。



最近，土木工程拓展署與漁農自然護理署聯合發布了《香港基於自然的解決方案設計指引》（HKNbSDG）（2026年3月出版），這是首套專為香港高密度城市環境度身訂造的NbS技術框架。文件涵蓋三大核心原則、九項設計指引、六個環境類型的模擬設計，以及完整的績效評估體系，並收錄六個本地案例。

HKNbSDG的出台，填補了香港NbS發展的關鍵空白。過去，雖然政府部門在部分工程中引入生態元素，但始終缺乏統一的設計語言及評估標準，致使NbS項目零散、難以規模化推行，亦無法與傳統「灰色基建」作出客觀比較。

HKNbSDG正針對這一痛點，將國際自然保護聯盟（IUCN）的全球標準本地化，成為落地實踐的操作手冊，助力工程師、規劃師、園境師在日常工作中系統融入生態思維。更重要的是，該指引建立了可量度的績效指標——涵蓋生物多樣性單位、碳儲存量、水資源調節及社會經濟效益等層面——讓NbS的價值不再僅停留於概念，而是變得可量化、可比較、可問責。

HKNbSDG肯定了NbS在應對氣候變化與生物多樣性流失方面的潛力，並以北部都會區作為重點應用場景。「藍綠交織」的理念，與我過去強調的生態走廊及棲息地重置等設計一脈相承。HKNbSDG聚焦技術細節，提供微觀層面的設計指引，但針對「如何融資」、「如何監管」、「如何交易」等制度環節尚未觸及，相關部門仍須清晰界定執行責任、資金來源及監測失效的問責安排。

若欲令NbS普及化並推動落地，建議政府部門可依HKNbSDG為基礎，推動下列制度措施：

第一，試行「生態單位轉移」——以北部都會區為試點，允許發展項目投資於三寶樹濕地公園等修復工程，以贏取合規的生態補償指標，同時建立本地化的生態計量標準，確保生態單位「貨真價實」；

第二，設立「生態成效責任機構」——參考英國南唐斯國家公園模式，由政府委任專業機構（如環保署、漁護署或學術聯合體）對生態修復成效作長期監管，杜絕「一鋪過」的象徵式補償；

第三，建立NbS項目庫與成效數據平台——將《指引》提出的監測技術落實於本地，逐步積累實證數據，為未來項目的成本效益分析提供支持；

第四，對接大灣區生態網絡——促進三寶樹濕地與深圳河流域的規劃協作，建立跨境濕地生態走廊，擴大NbS的區域綜效。

HKNbSDG的發布，標誌著香港NbS發展正由零散實踐走向系統規範，是值得肯定的制度突破。然而，技術指引僅為起點，真正的挑戰在於——如何將設計語言轉化為制度動力。

北部都會區既是試驗場，亦是試金石：若能率先實現「生態單位轉移」、建立成效監管平台、連接區域生態網絡，香港有潛力成為亞洲率先系統推動NbS的都會典範。否則，再精美的設計圖則，也僅止於紙上風景。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



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