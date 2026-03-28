是非心理學｜「愛他還是愛神」——不應是一道單選題

是非心理學｜周華山



傷害未必出於惡意，只是熱心缺乏同理，便成了壓力。



困在愛與標準之間

淇淇信仰基督教多年，性格安靜，不喜張揚。她的信念卻穩定而持久。後來，來了新組長。May充滿熱情，談禱告與見證時語氣堅定，很快成為焦點。起初淇淇也被打動。

轉折出現在一次分享裏。淇淇坦白說最近有些迷失，因為她的男朋友Ryan不是基督徒。May皺眉：「價值不同，很難走遠，你難道不知道？」「如果把神放在第一位，應該早就分手。」

淇淇解釋，Ryan很愛她，願意陪她參與崇拜，只是還沒作出決定，仍在尋找。May搖頭：「只要一天沒有立場，你就在冒險。」四周忽然安靜，沒有人再接話。淇淇意識到，自己已被歸類為「不夠虔誠」的人。

關心越界愛就變質

之後，May經常發短訊「關心」。「你愛他還是愛神？」、「這段關係會否衝擊你的信仰？」話語有道理，也隱含批判。每句話，都像在提醒她還不夠好。

淇淇漸漸失眠，胸口發緊。聚會前，她在門外坐很久才敢進去。她不是怕信仰，而是怕再次被審視、被衡量。傷害未必出於惡意，只是熱心缺乏同理，便成了壓力。

半年後，淇淇被診斷出焦慮症。

擺脫創傷專業助人

資深輔導員Janet察覺她的變化。一次主日崇拜後，她在人群散去時輕聲關懷，淇淇終於說出壓力。提到Ryan時，她落淚：「他其實一直陪我，我卻好像做錯了。」

Janet沉默，想起自己童年被取笑的日子。沉默內向的她曾被同學圍住推撞。那種被孤立的感覺，至今仍刺痛她。後來為了不再成為弱者，Janet用堅定的語氣壓人，直到有位被她嚴厲「提醒」的人離開教會，她才驚覺自己也曾傷人。

那份愧疚，使她反思這種無聲的壓迫，最終成為專業助人者。她溫柔地關心淇淇：「在這段關係裏，你覺得自己最渴望被看見的是什麼？」

保持尊重彼此扶持

淇淇收到有力的支持。幾周後，Janet在公開分享中提到，原則若缺少溫柔，容易變成催逼；勸勉若沒有尊重，反而失去力量。她沒有點名，只提醒大家彼此扶持。

Janet也主動關心May。原來父母同時確診癌症，May獨自承受壓力，也懷疑自己是否做得不夠好。這才發現，自己一直在害怕。「如果我更堅強，也許事情會不同。」May低聲說。

Janet明白，那份強硬其實來自恐懼。當世界失控，人很容易在別人的選擇裏尋找安全感。她邀請May一起為彼此禱告，也把淇淇交託給神。

淇淇感受到May的關心，看見每個人都在努力守護自己的信念。

因愛着急反成操控

淇淇開始接受輔導，學習分辨哪些聲音出於愛，哪些出於焦慮。一次小組裏，May輕聲說：「我之前太急了，對不起。」

淇淇點頭，感受到一份重新開始的誠意。在Janet的引導下，她們學習先聆聽，再給建議。大家也開始反思，關心是否摻雜了自己的焦慮。

任何群體，都是一群仍在成長的人。我們可能因愛而着急，也可能因害怕而變得操控。真正健康的關係，不是用愛包裝控制，而是願意陪伴。

我們都是淇淇，在愛與信念之間拉扯。我們也是May，在焦慮裏抓緊原則。我們也像Janet，在反思中學會溫柔。

成熟，不是急着替對方下結論，而是在他迷失時，願意放慢腳步，用心陪伴。那樣的關係，人才願意停留，安心成長。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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