藥材交易．陳宇齡｜「雲端採購」如何重構香港中藥行業生態？

藥材交易｜陳宇齡



在中醫藥國際化進程加速與香港中醫藥產業升級的雙重背景下，中藥材採購作為中藥企業生產經營的核心環節，其成本控制能力直接決定企業的市場競爭力與可持續發展潛力。香港作為全球中醫藥貿易的重要樞紐，約70%的中藥材依賴進口，本地企業長期面臨採購鏈條冗長、中間環節冗餘、品質檢測成本高、供需信息不對稱等痛點，導致採購成本居高不下，制約產業高質量發展。近年來，雲端採購模式的興起為破解這一困境提供了有效路徑，其中守創中藥貿易平台憑藉獨特的資源整合優勢與數位化服務能力，成為香港企業優化中藥採購成本、提升供應鏈效率的重要載體。



自1998年成立至今，培力集團（培力）一直致力於中醫藥的國際化及現代化，並與多位國際知名的學者合夥協作，於中藥市場中早已建立了科技先驅者的地位。經過不斷創新，培力無論在產品研發、生產技術及設備、市場及行銷策劃、品質控制以至基礎科學研究方面，已被譽為領先同業，並受到消費者及醫藥界的廣泛認同。

培力於中國廣西南寧，自設國際現代化中藥生產及研究基地，生產設施不僅符合國家生產品質管理規範GMP標準，更達到國際最嚴格的標準認證之一的澳洲藥物管理局TGA標準。培力自設的國家標準實驗室，獲得中國合格評定國家認可委員會（CNAS）按ISO17025認證，此乃一個國際多邊相互認證系統，令培力堪稱亞洲最先進的中藥研究及生產設施之一。

培力是一間領導濃縮中藥配方顆粒市場的香港中藥製造商，以旗下「農本方」品牌，從事對濃縮中藥配方顆粒的研發、生產、市場推廣及銷售。我們是國家食品藥品監督管理總局所獲准生產濃縮中藥配方顆粒產品的生產商中，第一間設有中國合格評定國家認可委員會CNAS按ISO17025認證的國家標準實驗室、標誌培力的檢測報告，獲得全球70多個國家認可。培力自2004年起，一直為香港主要醫院提供濃縮中藥配方顆粒產品。現時，培力已穩具香港濃縮中藥配方顆粒產品市場的領導地位，為最大供貨商，佔市場份額達80%。

香港中藥採購長期面臨三大挑戰

香港中醫藥產業憑藉完善的監管體系、國際化的貿易優勢，已形成涵蓋種植、採購、生產、銷售、科研的完整產業鏈，但其採購環節仍存在諸多制約成本優化的瓶頸。

中藥採購長期面臨三大核心挑戰：信任難建、成本高企、流程繁瑣。

1.品質與信任的雙重考驗突出表現為信息不對稱

供應商資質難辨，供貨時屢現品質參差。篩選可靠夥伴需投入大量精力，即使建立合作，後續供貨穩定性與品質一致性仍難以保障，直接影響生產計劃與產品品質控制。

2.多層流通推高成本是另一痛點

從產地到終端歷經多級加價，採購價格居高不下。價格形成機制不透明，企業在議價中處於信息劣勢，品質問題追溯更是困難重重。

面對這些痛點，我們迫切需要公平、透明、可靠的第三方採購平台。我認為理想平台應具備四大特徵：全流程陽光透明，交易各環節清晰可見；嚴格品質管控，建立供應商篩選評估體系；完善配套服務，提供檢測、物流、糾紛處理等支持；實現信息對稱，助力採購決策優化。

守創平台：成本優化的核心載體

在此環境下，我們尋找了許多管道來應對困局，了解到守創中藥貿易平台依託中醫藥全產業鏈香港中心的資源優勢，契合國家中醫藥戰略，致力於為中醫藥全產業鏈客戶提供數位化採購解決方案。平台以「香港認證、現金結算、供采智聯、全球流通」為核心亮點，通過整合產地供應商資源、搭建數位化服務體系，直擊香港企業採購痛點，從源頭降低採購成本，提升採購效率。

與傳統採購平台相比，守創中藥貿易平台的核心優勢在於「直連產地、檢測認證、合規保障」，其通過B2B會員制模式，對入駐供應商進行嚴格資質審核，所有上架商品均需經過香港標準及檢定中心（STC）檢測認證，確保符合香港及國際品質標準，為企業提供合規、安心的採購管道。同時，平台依託數位化技術，實現採購全流程線上化，涵蓋商品展示、價格查詢、線上下單、結算支付、物流跟蹤、品質溯源等環節，全方位優化採購流程，降低運營成本。

該平台通過STC對國內多種道地藥材做了檢測認證，包括常見大宗品種，如人參、西洋參、金銀花、黨參、當歸、茯苓、甘草、紅參、黃芪、天麻、白芍、白術、白芷等。

率先破解中藥採購四大痛點

作為採購方，我們率先嘗試了守創中藥貿易平台，在平台上採購了茯苓、木香、天麻、白及、白果、紅景天、白芷、赤芍、丹參、澤瀉、當歸等，獲得了令人滿意的體驗和效果。具體表現在以下幾個方面：

1.藥材品質把控

針對香港企業品質檢測成本高的痛點，守創中藥貿易平台與香港標準及檢定中心STC達成戰略合作，共建「中藥認證計畫」，所有入駐供應商的商品均需經過STC檢測認證，合格後方可上架交易，實現「認證即准入」。這一模式大幅降低了企業的檢測成本，避免了品質不達標導致的人力、效率損失。

2.公開透明的採購執行

守創中藥貿易平台採用了公開透明的交易機制。所有報價、成交信息等在平台上清晰展示，避免了傳統採購中的信息不對稱問題。我們能夠清楚地瞭解市場價格水平，做出更合理的採購決策。平台還建立了供應方資質體系，為我們選擇合作夥伴提供了重要參考。

3.採購效率的顯著提升

通過平台，我們實現了採購流程的數位化和標準化。從供應方篩選、報價比較、合同簽訂、現金結算，全部線上完成。過去需要數周才能完成的採購流程，現在縮短到幾天甚至更短時間。特別是在尋找稀缺品種或緊急補貨時，平台的高效匹配能力展現出了明顯優勢。

4.綜合成本的切實降低

最直觀的感受是差旅等直接成本的減少。傳統採購往往需要頻繁出差考察產地、拜訪供應方，這不僅耗費時間和精力，也增加了企業的運營成本。通過守創平台，我們可以線上完成大部分採購工作，大大減少了差旅頻次和相關費用。

同時，由於減少了中間環節，採購價格更加合理。平台直接連接優質產區和終端企業，避免了層層加價，讓我們能夠以更具競爭力的價格獲得優質藥材。

中藥採購數位化是行業生態重構

中藥採購的數位化轉型不僅是技術升級，更是行業生態的重構。以守創中藥貿易平台為代表的雲端採購模式，正在改變傳統的中藥材流通格局，為採購方提供了更高效、更透明、更可靠的解決方案。

作為採購企業，我們樂見這樣的創新，並將繼續支持和參與平台的發展。相信在各方共同努力下，中醫藥行業的採購環節將變得更加規範、高效，最終惠及整個產業鏈的健康發展，為中醫藥的現代化和國際化注入新的動力。

作者陳宇齡是培力農本方創辦人、主席、行政總裁兼執行董事，中醫藥全產業鏈香港中心理事。



「藥材交易」欄目旨在普及好中醫要有好藥材，香港可以助力中醫藥傳承創新發展。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

