是非心理學｜專業的邊界——我們不是應承保密嗎？

來稿作者：周華山



課程結束時，天色已沉。整整一天的個人成長課程，情緒翻湧、眼淚交織。一群生命教練陪伴幾位學員走過深刻創傷。有人童年遭受性侵犯，20年後才第一次說出口；有人經歷家人自殺，心中仍留着未竟的告別；有人離婚後迷失，在自責與憤怒間擺盪。這些故事，在課室裏是神聖的。每一句話，都建立在保密與尊重之上。



「我們不是應承保密嗎？」

晚上，幾位教練到附近茶餐廳。燈光明亮，碗碟碰撞，奶茶與菠蘿油上桌，大家開始討論今天的成果。

「童年受侵犯的Mary，其實還未放下憤怒。」

「孩子自殺的Jenny，我覺得她有依附問題。」

「離婚的Leo控制慾很強，只是不承認。」

話題愈來愈深入。有人模擬語氣，有人加入推測。專業術語讓人誤以為這只是正常的工作檢討。他們沒有察覺，在背後卡座裏，有人正聽見自己的名字。20分鐘裏，她靜靜聽着，呼吸急促，手指微微顫抖。直到某一句評論，越過最後一道界線，她猛然站起來。

「你們很過分！」

整間茶餐廳瞬間安靜。

「我們不是應承保密嗎？你們憑什麼做生命工作者？」

她的聲音顫抖、眼眶泛紅，卻沒有退縮。那不是失控，而是信任的碎裂。

無心之失也是傷害

那20分鐘的推論，看似是「專業分析」，沒有嘲笑；然而，傷害仍然發生。傷害不一定來自惡意，可能來自權力不對等。當一方擁有解釋權，而另一方只能被談論。

問題不只是談論內容，而是談論的位置：誰在說？誰被說？誰無法回應？當掌握話語權的人，在公共空間拆解他人的創傷，甚至指名道姓，足以讓人感到被曝光、被消費。

真正的專業，不只在於洞察他人，更在於守住邊界。保密不僅是口頭承諾，尊重也不是開場宣告。它是一種對生命的敬畏。在餐廳、地鐵或社交媒體，只要談及可辨識的細節，都可能讓信任悄然流失。

愛心需要自覺

當我們默許公開談論個案，其實正在動搖他人對專業的信任。專業，不在分析多深，而在自律多穩。熱心不等於成熟，洞見不等於謙卑。

我們有時急於分析，卻忘了那是一個真實的人，一段仍在疼痛中的生命。也可能在不自覺中，透過拆解他人來確認自己的位置，讓自己顯得更清醒、更高明。若缺乏覺察，我們容易滑向傲慢，而傲慢往往披着專業的外衣。

那晚，最震撼的不是她的指責，而是她的勇氣。她用顫抖的聲音提醒我們：信任，是一點一滴累積的；尊重，是必須被守住的。真正成熟的專業，不是完美無瑕，而是在犯錯時願意停下來，願意承認，願意修正。

別讓脆弱被消費

在生活裏，我們都握有某種權力。父母對孩子，上司對同事，甚至朋友之間的傾聽與轉述，都是一種位置上的優勢。別人的脆弱與秘密，曾在信任中交到我們手上。在開口之前，不妨先停一秒。

我運用這份權力，是出於關心，還是只是滿足好奇，甚至證明自己？如果當事人在場，我還會這樣說嗎？權力未必張揚，卻真實存在。它來自別人對我們的信任。那晚的20分鐘提醒我們：任何關係裏，都別讓脆弱成為被消費的話題。

願我們在每一次轉述之前，都記得那份對生命的敬重。

附註：此文的案主名字和資料稍作修改，以保障案主隱私。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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