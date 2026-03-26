醫護行者｜香港引入「社會處方」的需要與方向

來稿作者：范寜醫生、梁雅姿



現今科技日新月異，卻無法提升健康質素，只會延長工作時數，拉遠你和家人、朋友之間的距離，更不能保證健康飲食、居住舒適，或減輕你對當下的焦慮、壓力和失眠。慢性疾病，如：三高（即高血壓、高血脂、高血糖）、腸胃問題、失眠、焦慮和孤獨等，不能單靠服藥或聽從醫囑改變生活習慣就能根治。



世界衛生組織指出，若醫療系統能引入社會處方，由處方者（Prescriber）與連結員（Link worker）與當事人（Client）同行，將健康與健康管理目標連結到當事人當下最着緊的事情（What Matters to you），共同制定可行的健康計劃，並串聯社區資源，不單能提升個人和家庭健康，而英國的案例更反映，社會處方也可同時減輕醫療系統的壓力和社會成本。

「What Matters to You」

筆者深信「What Matters to You」是不可或缺的核心理念。傳統治療中雖通常不以此為考量，但若以病人角度出發，全面關顧身心，則必須探討疾病與藥物以外的因素。這些因素正式決定病人能否重回健康軌道、着緊和掌控健康，並投入社區資源於健康管理。

現實中，醫生雖明白病人受生活挑戰阻礙重回健康，然而醫療系統卻無針對性「藥方」，也欠缺時間讓患者傾訴「What Matters to Me？」。醫生與病人之間的期望落差，不但破壞醫患關係，更令社會付出沉重代價。

社會處方由此應運而生，由英國率先推出的創新模式，透過提升個人動機、認識和善用社區資源，建構多元路徑應對加納看那個的社會決定因素，協助病人治未病或穩定慢性疾病情況，減輕醫療系統負擔。

健康夥伴的角色和意義

每年三月舉辦的全球社會處方日，促使大家持續探索如何推動社會處方如何在有香港落地生根。醫護行者團隊一直由醫護專職及社工所組成的貫專業團隊去推動社會處方，但單靠此模式有往往鞭長莫及、難以擴大規模。

這令筆者們體會到，設立社區連結員至關重要。透過招募有意出力的熱心人士，經系統式培訓後，成為接受社會處方服務對象的健康夥伴（Buddy）。

參考海外國家經驗，社區連結員主要都是先與服務對象建立信任，了解其生活處境、興趣及健康目標，協助制定及執行個人化計劃。過程包括轉介及連結有用的社區資源，例如康樂運動、興趣小組或義工服務，並與醫護人員與社工合作，讓服務對象了解自己健康狀況的改變，藉此加強對方持續健康生活的動機，建立健康生活。

為確保服務質素與安全，連結員須接受專業培訓，涵蓋健康知識、溝通技巧及轉介流程。透過「工作分流」（task shifting）策略，他們負責非臨床任務，讓醫護及社工專注高強度臨床介入。同時，連結員與跨專業團隊緊密合作，持續監察進展，以及調整方案，堅守「不造成傷害」（do no harm）原則。

現時已有多間機構開始試行連結員模式，我們拭目以待其成效，如何為社區健康帶來新轉機。大家或許會問：誰來開出社會處方？是醫療系統內的醫生嗎？這就留待下回分解。

作者范寜醫生是「醫護行者」創辦人暨執行董事；作者梁雅姿是「醫護行者」高級社區營養師。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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