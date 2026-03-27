來稿｜宏福苑聽證會有感：淚謝英雄，嚴懲圍標！

來稿作者：高松傑



作為一名香港市民，筆者持續關注大埔宏福福苑火災獨立委員會的聽證過程，希望了解事件真相。連日來部分人士對開場陳詞進行了過度解讀，甚至對相關公務員作出具名的責任暗示與推論，讓公眾產生錯誤印象，社會逐出現「未審先判」的氛圍。所以筆者才一直發文呼籲大家，現階段宏福苑大火聽證會曝光的細節僅屬陳述，絕非定論，籲社會勿過早「判案」。然而，筆者留意到，在3月26日，委員會舉行首輪第四場聽證會，連同24日的第三場，已有11名居民作供。在滿是傷痛的回憶裏，救援人員的英勇、各界追責的決心，為這場悲劇注入了寶貴的「正能量」，讓我們在悲痛中看見香港的溫暖與擔當。



火海溫情：救援人員的專業與善意，是香港的驕傲

聽證會上，85歲的冼善卿婆婆的作供，讓人在悲痛中感受到滿滿的溫暖。曾任宏福苑法團司庫的她，家住14樓，火災當日下午1至2時準備外出時，見到黑煙便果斷返家，用濕毛巾堵住門縫，開抽氣扇、風扇排煙，還向竹棚淋水、噴熄着火的棚網，在危險中冷靜自救。當消防員進入單位搜救，發現她屋內幾乎無煙時，得知她的自救舉措後紛紛豎起大拇指。

撤離途中，冼婆婆跨過遇難者遺體時，留意到後方消防員低頭默默將遺體帶離，這一幕讓她滿心感動。她直言，「香港好驕傲，好專業的消防員」，及時帶走遺體，是對逝者的尊重，也能讓逝者家人少一些傷痛。此外，她還特別感謝999求救熱線接線員，對方用技巧安撫了她崩潰的情緒。獨立委員會主席陸啟康法官也對冼婆婆的冷靜與智慧大加讚賞，稱她十分「叻」，並表示其證供不僅助力調查，更為香港帶來正能量。

居民張次濂的經歷，同樣讓人揪心又感動。他雖對港府此前的監管缺位多次投訴無門、痛惜168人遇難的慘劇，卻依舊真心感謝救援人員。他與妻子、鄰居被困單位至傍晚6時半，絕望之際，消防員撞開門闖入，頭盔上的燈光宛如「天使」光環，在滾燙的樓梯間將他們救出。全程無力行走的他，被消防員攙扶着跨過消防喉，最終逃出生天。這份不棄不離的守護，是香港人心中最堅實的依靠。

嚴肅追責：嚴打圍標亂象，守護樓宇安全底線

宏福苑火災的背後，樓宇維修行業的「圍標」亂象是不容忽視的深層原因。在3月26日的聽證會上，競爭事務委員會代表律師的補充陳詞，釋放了嚴厲打擊的強烈信號——不排除宏福苑存在兩個或以上圍標集團，並將全力推進檢控程序。

據了解，競委會前年接獲廉署轉介後，已聯同廉署針對以「俊豪建築工程有限公司」張烱權為主腦的可疑集團展開調查，搜獲關鍵證據，並於3月25日入稟競爭事務審裁處，追究6間業務實體及12人的責任。該集團兩年間參與11個屋苑維修工程投標，合約總值近7億元，其中宏福苑工程也在其列，涉事金額超3,773萬元。

陸啟康法官也再三提醒公眾，案件仍在調查階段，切勿未審先判。而競委會代表律師也強調，現階段入稟僅屬指控，答辯人尚未抗辯，委會將徹查集團「收功課、交功課」、價格操縱等核心問題，並已聘請實力大律師及御用大律師協助。若指控屬實，這將是香港《競爭條例》下首宗成功檢控圍標集團的案例，打破圍標者「罰款了事」的僥倖心理，重塑行業遊戲規則。

長效整改：政府出實招，筑牢樓宇安全屏障

筆者認為面對樓宇維修的安全漏洞，香港政府也拿出了切實的整改舉措，用行動守護市民居住安全。今年財政預算案預留43億元支援樓宇維修，其中3億元撥款予市建局推出加強版「招標妥」，計劃5月公布細節、下半年正式上線。

據發展局局長甯漢豪早前介紹，3億元撥款中，1億元作為啟動資金，助力市建局組建90至100人的專業團隊，甚至考慮成立子公司專責服務；另外2億元用於為使用「招標妥」的業主提供費用寬減。現行「招標妥」每座大廈最高收費16萬元，經資助後業主僅付8萬元，每戶負擔僅數百元，加強版即便調價，也將保持市民可負擔水平。

此外，加強版「招標妥」將拓展服務範疇，除招標、評標外，還負責聘請檢驗人員，杜絕檢驗人員為招攬業務誇大驗樓結果，同時禁止驗樓人員「一條龍」負責維修監管，從流程上切斷利益鏈，保障維修工程質素。這一系列舉措，均體現了港府直面問題、補足短板的決心，也為香港樓宇安全長效治理奠定了基礎。

筆者留意到大部分人士也積極配合聽證會的傳召出席作供，只有維修承建商宏業董事拒絕出席作供，筆者相信後續必有方法，一些企圖避責的人士必定難逃法網。

宏福苑火災是香港的一記深刻教訓，但聽證會裏的溫暖善意、各界的嚴肅追責、政府的長效整改，讓我們看到香港面對困難的勇氣與擔當。我們既要銘記教訓，守護生命安全，也要珍惜社會中的正能量，相信在全港各界的共同努力下，香港必能築牢樓宇安全屏障，讓悲劇不再重演，讓每一位市民都能安心居住、安心生活。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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