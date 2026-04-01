來稿．中六生｜2028奧運SRY基因檢測：保護女性還是踢走女性？

來稿作者：王顯杰



為了保護女運動員，結果反而傷害了女運動員？國際奧委會上周宣布：2028年洛杉磯奧運起，所有女子項目參賽者須通過SRY基因檢測（性別決定區域的Y基因）。有這個基因，你就不是女人；沒有，你才能比賽。



巴黎奧運的教訓還不夠嗎？

巴黎奧運期間，阿爾及利亞的Khelif與台灣的林郁婷被指「男扮女裝」參賽，Trump與JK Rowling公開攻擊。但指控源頭是已被國際奧委會逐出的國際拳擊總會（IBA）——由普京友人任主席、俄羅斯國企贊助的組織。Khelif被取消資格，恰在她擊敗一名不敗俄羅斯選手三天之後。IBA從未公開檢測細節，國際奧委會認定該決定「完全任意、缺乏公信力」。

林郁婷上周通過了世界拳擊聯盟的SRY檢測，確認為女性。Khelif亦表示願意受測。當日叫囂最兇的人已沉默，但兩人早已承受全世界的羞辱。如今國際奧委會要將同一種檢測推廣至所有女子項目。聽來科學，但發現SRY基因的科學家Andrew Sinclair親自撰文反對，稱做法「完全錯誤」。法國體育部長批評是「開倒車」。

問錯問題，答案怎會對？

檢測準確，但問錯了問題。你想知一個人會不會游泳，卻去檢查他家裏有沒有泳衣——有泳衣不代表會游泳，沒泳衣不代表不會。SRY就是那件泳衣。國際奧委會想知的是「運動員有沒有從男性發育中獲得優勢」，驗的卻只是「體內有沒有這段基因」。選錯了對象，答案永遠不對。

有這個基因，不等於是男性。SRY是啟動男性發育的「開關」。但開關可以失靈、信號可以中斷、身體可以對男性荷爾蒙完全無反應。有人攜帶SRY但男性發育從未啟動，有子宮、有陰道，終身是女性。有人產生睪固酮但身體無法利用，體格與一般女性無異。她們全會驗出「陽性」，失去參賽資格。

即使不論基因，界線同樣劃不清。生理女性之間睪固酮水平差異本就很大。南非田徑運動員Caster Semenya自始至終是女性，卻因天生荷爾蒙偏高被禁賽。天生荷爾蒙高要罰，天生長腿的游泳選手呢？運動本就篩選天賦，為何唯獨這種天賦要被懲罰？

跨性別女性=男性？

國際奧委會資助的研究都不支持「一刀切」。2024年一項由國際奧委會資助、香港浸會大學參與的研究，以非精英級別、每周訓練至少三次的跨性別運動員為受試者，發現接受荷爾蒙治療的跨性別女性握力雖高於順性別女性，但肺功能、最大攝氧量均較低，下肢爆發力更遜於順性別男女雙方，通氣效率亦顯著偏低。

研究作者、國際奧委會醫學委員會成員Yannis Pitsiladis明確指出：「跨性別女性並非生物學意義上的男性。」經歷男性青春期後轉換性別的運動員，「需以更小的引擎帶動更大的骨骼」——荷爾蒙治療後肌肉量下降，血紅蛋白供氧水平在治療僅四個月後已降至與順性別女性相同，以女性體能支撐男性骨架。Pitsiladis以排球為例指出，跨性別女性運動員的跳躍及攔網高度將不及從前；參與長跑、游泳等耐力項目時亦更為費力，整體表現反而可能下降。

國際奧委會資助研究得出這樣的結論，卻推出直接矛盾的政策。更何況，從小接受荷爾蒙抑制、從未經歷男性青春期的跨性別女性，根本不存在任何男性體能優勢，卻同樣會因SRY陽性被禁——這不是科學，是懶惰。

究竟是保護，還是傷害？

歷史早已示範過結局。

三十年代，女運動員須接受裸體檢查——赤裸站在評審面前，由肉眼判定性別。六十年代改用染色體測試，波蘭選手Kłobukowska因「多一條染色體」被禁賽、紀錄取消——但翌年她懷孕生子。1996年亞特蘭大奧運用SRY檢測，3387名女運動員中8人驗出「異常」，全部確認為女性，全屬誤判。1999年國際奧委會承認缺乏科學依據，正式廢除。

廿餘年後，同一組織，同一檢測，同一理由，重蹈覆轍。筆者不反對保護女子運動的公平。但一個連發現者都認為不可靠、歷史證實會誤傷女性、廿多年前已廢除的檢測——搬出來究竟是保護，還是傷害？

搬起石頭想砸人，最後砸的可能是自己的腳。

作者王顯杰是應屆文憑試中六生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

