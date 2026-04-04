是非心理學｜看見的是真相，還是自己受過的傷？

是非心理學｜周華山博士



母親離世五年，那個房間一直關着。門把上的灰塵像時間的封條，沒有人真正去碰。直到搬家，三兄妹才終於決定把它清空。「總要有人整理。」哥哥說。阿Sue主動進去收拾。那像一種遲來的責任，也像一種補償。



從小在家裏，她總覺得自己不夠好。哥哥優秀，姐姐耀眼，她習慣安靜，把情緒收起來。她一直渴望，有人會看到她的善良與獨特，而不是把她拿來比較。翻到書櫃最底層時，她找到一疊用絲帶綁好的信。心一下沉了，指尖微微發冷。

一疊情書撼動信念

Sue拆開第一封：「那天你在窗邊的樣子，我一直記得……」署名，是母親當年的上司。一封又一封，全是他。字裏行間，溫柔細緻，是被理解、被珍惜的痕跡。

信中一句話讓她停住：「謝謝你願意讓我聽你說話。」Sue從未聽過母親用這樣的語氣提起父親。她腦海忽然閃過幾個畫面。父親曾在飯桌上冷冷說過一句：「又是你那個上司？」語氣壓着怒氣。母親沒有多解釋，只說公司忙。

當年她聽不懂，只覺得氣氛怪，也隱隱不安。此刻，這些片段忽然連在一起，像某種遲來的答案。她一直相信婚姻是神聖的盟約。這些信，卻讓她心裏某個穩固的東西被憾動。

三種經歷三種判斷

那晚，Sue原本不打算說。可情緒壓不住。姐姐察覺她眼睛紅了，哥哥也追問，她終於失控地哭起來。信被放在餐桌上。空氣瞬間沉了下來。

姐姐看完，立刻爆發：「這男人我見過，一看就不是好人，趁虛而入的渣男。」姐姐曾被丈夫背叛而離婚，那段傷至今未癒。眼前的信，很快被她放進熟悉的劇本：男人傷害女人。她幾乎毫不猶豫，把所有責任推向那個上司。

哥哥沉默片刻才說：「其實，爸媽早就形同陌路。媽媽也會孤單吧。我小時候聽過鄰居說媽媽和上司走得近。」兩姐妹同時抬頭。「你早就知道？」姐姐愣住。Sue聲音發顫：「那為什麼不告訴我們？」哥哥語氣平穩：「這些是非，我不想理會。」「可是那是我們的媽媽。」姐姐聲音繃緊。

「鄰居怎麼說，不等於真相。我不想把流言帶回家。」他聽過父母爭執，也聽過風聲，卻選擇不捲進、不傳開、不判斷。他寧願承受模糊，也不願讓猜測擴大。兩個妹妹卻想抓住某種確定感，哪怕答案刺痛。

帶着傷痕聽着故事

Sue想到兒時那些沉默的晚餐。她曾以為，是自己不夠好，是自己不夠乖，所以家裏才少了溫度。如今一個念頭浮現，讓她更難受。如果母親早已把情感轉向別處，那自己在母親心裏，是否也悄悄往後排？

這個猜測比信本身更刺痛。姐姐感受到背叛的二度傷害。哥哥看到母親的孤單，覺得流言不必理會。Sue看到的，卻是自己曾經不被選擇的恐懼。

我們以為在聽事實，其實只聽見自己願意接受的部分。我們帶着各自的經驗與傷痕在聽故事。有人急着判斷，有人選擇抽離，有人則被觸發二度創傷。房間清空了，信也被重新收起來。只是每個人心裏，都多了一種聲音。

當秘密被打開，我們其實看見的，始終是自己。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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