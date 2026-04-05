醫護行者｜誰來開出社會處方箋？

醫護行者｜范寜醫生、鄺寶兒護士



社會處方以「What Matters to You」為核心理念，透過處方者、連結員與當事人三方協作，把健康管理與 當事人此刻着緊的事情及人生目標連結起來，共同制定可行的健康計劃。這種進路把健康管理的焦點，由 「有病醫病」拉闊至個人身、心、社交福祉的追求，放眼影響當事人健康的社會決定因素（Social Determinants of Health），同時讓當事人擺脫「病患角色」（Sick Role），重新成為一個能夠管理及改善 自身健康、享有生活自主、參與家庭及社區事務的人。



在《香港引入社會處方的需要與可能方向》中，筆者談及連結員與當事人持續同行的重要性，以及培訓 連結員的核心元素。本文將進一步探討：在推行社會處方時，除了醫生以外，究竟誰可以開出社會處方箋？

筆者們認為，凡是有機會察覺市民健康背後的非醫療因素，並對健康的社會決定因素具備敏銳度的助人專 業，都有潛力成為處方者。例如現時基層醫療藍圖中的家庭醫生、護士、社區藥劑師、其他專職醫療人員及 社工，若經過相應培訓，掌握辨識當事人所面對的健康的社會決定因素的能力，同時與連結員和當事人建立 良好的溝通及記錄機制，便能擔當處方者的角色。

筆者們最近遇到一位同時患有高血壓及高血脂、並因心血管堵塞徵狀而需排期接受俗稱「通波仔」手術的街 坊。我們先從關心當事人的日常生活入手，察覺到超長工時是令其無法建立運動習慣的主要障礙。由於當事 人現時因健康狀況而被迫停工，復工便成為她此刻最着緊的事。

在此脈絡下，筆者先按其心臟健康狀況，為當事人訂立安全可行的運動目標，同時提供多種適切的運動選 擇，讓當事人按自身興趣自主決定。最終，筆者「處方」了一項當事人現階段能力所及的散步計劃。在與連 結員的合作下，我們結合當事人對親近大自然的喜好，揀選簡單易行且安全的行山路線，鼓勵當事人與連結 員同行。

現時，當事人不單恆常與連結員一同散步，更主動邀請親友同行，體會在大自然中活動身體的樂 趣，並逐步將運動融入日常習慣。與此同時，連結員在過程中做好記錄，由處方者跟進當事人的健康行為與 其健康狀況的變化，讓當事人了解自己的努力和生活習慣改變如何與健康改善相互扣連，從而更有動力持續 保持健康習慣。

開出一張社會處方箋，需要多層面的資訊：當事人的生活狀況、現時在乎的事、個人喜好，以至身心狀況和 醫療紀錄。處方者的責任之一，是以淺白而到位的方式記錄相關資料，方便與當事人及連結員溝通跟進，同 時列明當事人的風險及相關注意事項。連結員亦需要在記錄中，分享當事人對介入的反應和體會、影響其動 機的因素，以及與當事人一同發掘到的社區資源。當事人在行為改變過程中遇到的障礙，也應記錄在案，供處方者與當事人再行協商和調整計劃。

筆者們的另一個重要體會是，處方者同時也是「社區健康及社會系統的導航者」（Community Health and Social Systems Navigator），與連結員一同協助當事人「導航」至社區中有助改善及提升其健康的各項資 源，將這些資源轉化為可及、可用、可持續的健康支援。當社區資源不再只被視為「福利」或「服務」，而 是促進健康的積極元素，每一位社區成員都有機會成為自身健康的主動管理者。

在人口老化及長期病患人口與日俱增的大環境下，醫生既要處理林林總總的急性疾病問題，已是分身不暇。 筆者期望推動社會處方在香港落地，並非要加重醫生的負擔，而是邀請不同助人專業共同成為處方者，讓 「人人健康」的願景得以逐步實現，長遠減輕醫療系統的壓力和社會成本。

作者范寜醫生是「醫護行者」創辦人暨執行董事；作者鄺寶兒是「醫護行者」高級社區護士 。



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