黃偉信｜香港應全速躍升全球右舵自動駕駛示範城市

來稿作者：黃偉信



過去兩年，筆者親身體驗了多款自動駕駛系統，其演進速度之快與成熟度提升之顯著，令人印象深刻。現今系統的表現已相當穩定，在複雜路況中能提供近乎人類駕駛般流暢、自然的行車體驗。技術的躍進清晰可見：從早期僅限於封閉道路的L2級輔助駕駛，發展至如今能應對城市複雜環境的L2+系統，再到基於視覺—語言—動作架構（VLA）的新一代AI驅動方案，乃至已在特定區域實現商業化營運的L4級自動駕駛。當前，環球智慧交通建設正迎來百年一遇的範式轉移，自動駕駛技術已由「算法競賽」的上半場，全面邁入「規模化商業營運」的下半場。



全球Robotaxi服務已形成以蘿蔔快跑、谷歌Waymo和特斯拉為引領的競爭格局，頭部企業正從區域測試快速轉向全球部署。在國家踏入「十五五」規劃的關鍵開局之年，香港作為國際創新科技中心，應憑藉極具挑戰性的城市拓撲結構與獨特的右舵交通規則，主動擔當起內地技術「走出去」的戰略實驗場，將自身打造成全球右舵自動駕駛的標竿城市。

從本地測試到制定全球智駕標準

特區政府在自動駕駛領域展現了務實的執行力，已構建從頂層設計到具體規管的初步框架。以《香港智慧城市藍圖》為綱領，以2024年3月正式生效的《道路交通（自動駕駛車輛）規例》（第374AA章）為法律基礎，為技術研發與道路測試提供了清晰的合法空間。截至2026年1月的數據顯示，運輸署已發出六個先導牌照，允許62輛自動駕駛車輛（包括私家車及小巴）在北大嶼山、數碼港、啟德及將軍澳等具代表性的多元場景中進行測試。自2024年底啟動常態化測試以來，這些車輛累計安全行駛里程已突破八萬公里，並成功實現了「多車協同運行」、「載客服務測試」、「測試路段擴展」及「車速安全提升」四大關鍵技術躍進，為規模化應用奠定了實證基礎。

香港無可替代的核心競爭力，在於其終極複雜的城市路網。這不僅是地理挑戰，更是稀缺的戰略資產：西營盤等地勢陡峭、彎急路窄的斜坡，考驗車輛的動力控制與坡度感知極限；夏季頻繁的極端黑雨與能見度驟降，是對傳感器在惡劣天氣下可靠性的終極試煉；中環、尖沙咀等核心商業區的「摩天大樓叢林」所引發的嚴重GPS信號多路徑反射與遮蔽，迫使算法必須在衛星定位不穩的條件下，高度依賴視覺與激光雷達進行高精度定位。

這些極端「邊界案例」構成了訓練下一代「強韌型」自動駕駛系統的天然高壓實驗室，能夠在此環境中達成高安全標準的「香港方案」，其技術穩健性與適配性將具備全球公信力，可直接作為內地乃至國際企業進軍英國、澳洲、日本、新加坡及東南亞等龐大右舵市場的「技術認證書」與「合規通行證」。必須強調，「安全」是自動駕駛技術得以應用的絕對前提與核心基石。香港極端複雜的路況所提供的嚴苛測試環境，其終極目的正是為了錘煉出在全球範圍內都經得起考驗的最高安全標準。

思維應從管理風險轉向創造機遇

然而，頂級的「硬件」測試場必須配以前瞻而敏捷的「軟件」政策框架，才能將地理優勢轉化為產業與話語權優勢。儘管《2025年施政報告》已明確加速無人化與商業化的方向，由運輸及物流局與運輸署牽頭成立的「自動駕駛車輛應用促進工作小組」也已全面運作，但全球產業競爭已進入以「商業化落地速度」決勝負的下半場，香港必須汲取過去在應對網約車等新業態時因規管思路相對審慎而可能錯失局部先機的經驗，展現更大的制度魄力。當前的關鍵在於，在確保安全底線的基礎上，從「管理風險」的防禦性思維，徹底轉向「創造機遇」的賦能型思維，推行「敏捷治理」。

具體而言，政府應立即着手制定並公佈覆蓋全港的、分階段的「無人化商業營運路線圖與藍圖」，明確技術標準、保險責任、事故處理等規則。這將為企業提供清晰穩定的預期，吸引頭部企業將最先進的L4級別車隊投放至香港核心社區（如新市鎮、特定商業圈）進行大規模真實場景服務驗證，而不再局限於封閉或半封閉測試區。運輸署計劃於2026年推動的「遠程安全員」測試模式是關鍵的制度創新，此類「監管沙盒」應擴大其邊界與靈活性，允許在嚴格監控下進行更多樣化的商業模式探索。唯有通過這種「先行先試」的敏捷監管，香港才能快速積累無人化營運的監管經驗與公共信任，從而完成從「技術測試基地」到「商業模式孵化器」與「國際標準協調員」的戰略躍升，真正成為主導右舵市場自動駕駛發展規格的關鍵節點。

千億級智慧交通市場帶動庫房與就業雙贏

從宏觀經濟角度視之，自動駕駛將為香港注入強勁的財政與社會紅利，符合發展「新質生產力」的要求。參考運輸署最新交通數據所構建的經濟價值模型估算：若Robotaxi在2030年實現日均50萬乘次（約佔現時計程車市場七成滲透率），以平均行程里程八公里和每公里3.5港元的競爭性運價計算，香港年度自動駕駛市場規模將達到51億港元。 基於此規模，透過前瞻性的稅務佈局——包括企業利得稅（假設利潤率20%，按16.5%稅率計算，約兩億港元）、建議增設的6%「自動駕駛服務稅」（按營收6%徵收，約三億港元），以及應對燃油稅流失而設、按每公里0.2港元徵收的「里程稅」（以年總里程14.6億公里計算，約三億港元）——預計每年可為庫房創造約八億港元的穩定稅收。

更重要的是，效率提升的社會價值更為可觀。參考北京數據，在車路協同環境下，通行效率可提升25%至30%，這意味着每年可為港人節省大量通勤時間。若以交通諮詢委員會估算本港因擁堵造成的年均經濟損失為基數，自動駕駛預計可減少約30億港元的直接經濟流失。 此外，自動駕駛也同時填補運輸業勞動力老齡化的缺口，帶動車輛運維、遠程監控等高技能崗位，推動就業市場向高附加值轉型。

政府主導以政策沙盒驅動標準化

香港的戰略定位，在於成為連接內地完整自動駕駛產業鏈與國際右舵市場的關鍵樞紐。內地產業從芯片、算法到整車整合已趨成熟，亟需一個符合國際規範的「合規通道」與「展示窗口」進行技術驗證與適配，而香港正是此一角色的不二之選。當前，中國自動駕駛企業出海步伐明顯加快，並將右舵市場視為戰略重心。例如，百度「蘿蔔快跑」已計劃於2026年在英國倫敦啟動無人駕駛測試與出行服務，標誌着中國無人車首次進入香港以外的右舵市場核心。與此同時，蘑菇車聯成功中標新加坡首個正式納入公共交通系統的L4級自動駕駛巴士項目，充分證明中國技術已能滿足國際最高標準的營運要求。

香港與英國、日本、澳洲及東南亞等主要右舵市場共享相似的道路規則、駕駛文化與高密度城市肌理，這種高度相通性使其成為技術出海前最理想的「終極壓力測試場」。正如百度副總裁楊楠所言：「作為全球路網最複雜的右舵駕駛市場之一，香港擁有開放的政策環境和前沿科技資源，是孵化自動駕駛業務的寶地。」在此驗證成功的解決方案，將自然獲得進軍龐大右舵經濟圈的通行證。

然而，時間窗口正在收窄，政府主導的果斷行動已刻不容緩。 全球競爭已進入白熱化階段，技術優勢的窗口期轉瞬即逝。香港若不能迅速將地理與測試優勢，通過敏捷的政策創新轉化為產業規則制定權，將面臨邊緣化的風險。因此，特區政府必須立即主導，制定清晰且具雄心的三階段實施路徑，系統性地從測試邁向規模化商業營運，最終實現標準輸出：

短期（2026-2027年）：法規突破與場景擴容（政府主導，立即執行）

政府的核心任務是立即完善《自動駕駛車輛管理條例》細則，以「監管沙盒」模式，將測試區域戰略性、快速地擴展至北部都會區等新增長點。必須在年內全力推動並落地僅配備遠程安全員的「車內無人化」測試，為在2027年前頒發首批商業營運牌照掃清所有法律與監管障礙。制定「無人化商業營運路線圖與藍圖」，明確技術標準、保險責任、事故處理等規則。此階段的遲滯將直接導致香港錯失吸引頭部企業部署最新技術的黃金機會。

中期（2028-2030年）：生態構建與數據融通（政府引導，市場主體）

政府需牽頭設立專項產業引導基金，並加速建設「車—路—雲」一體化的智能基礎設施公共平台。同時，必須主動協調，重點推動粵港澳大灣區內的跨境數據安全有序流通，實現自動駕駛算法在跨域交通場景中的無縫應用，打造區域協同示範。基礎設施的投入是產業生態繁榮的前提，必須提前佈局。

長期（2030-2033年）：人才深耕與標準輸出（政府與業界共創）

政府需與大學及業界合作，大力培育本土高端研發、測試驗證與監管人才。將自動駕駛深度融入城市總體規劃與交通藍圖。最終目標是將香港積累的海量測試數據、技術規範及監管經驗，體系化地轉化為可供全球右舵市場採納的「香港標準」技術規範與政策框架，確立香港作為國際規則協調者與輸出者的領導地位。

展望「十五五」，香港的發展路徑已然明確。在最近舉行的「智慧交通聯盟」成立典禮上，運輸及物流局局長陳美寶明確指出，特區政府將於今年內積極推動自動駕駛技術從試驗階段邁向規模化商業營運。該聯盟匯聚了包括機管局、港鐵、城巴、百度、哈囉、小鵬及優步在內的14家創始機構，旨在透過「創新、協作、可持續」的核心價值搭建跨領域平台。這種由政府主導、業界響應的協作機制，正為香港追趕乃至領先全球自動駕駛發展奠定堅實基礎。

總而言之，行動的緊迫性前所未有。 香港憑藉「一國兩制」下的獨特法治優勢與國際化環境，完全有條件成為國家前沿技術出海的最佳橋頭堡。政府當下的決策速度與執行力度，將直接決定香港是成為全球規則的制定者，還是僅僅一個測試服務的提供者。 必須以只爭朝夕的戰略魄力，把握稍縱即逝的技術與政策窗口期，將自動駕駛打造成為香港建設國際創新科技中心、講好新時代「香港故事」的標誌性工程，為國家乃至全球的智慧交通發展作出不可替代的貢獻。這一切宏偉藍圖的實現，必須建立在絕對安全的堅實基礎之上，唯有贏得公眾信任，技術變革才能真正釋放其巨大潛能。​ 憑藉當前穩健的測試進展、對安全至上的堅持和清晰的政策方向，香港有望在2030年前成為全球右舵自動駕駛技術的示範標杆。​

作者黃偉信工程師是「香港新方向」工程及交通專業召集人，「未來都會願景」始創主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

