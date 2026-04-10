來稿｜當校長們遇上ai：萬眾歡騰背後的思考

来稿作者：葉君博



ai浪潮不是從天而降，它從人類之中生長，卻在短短數年間反過來淹沒人類自身。教育界，本來以人對人為基礎，用作傳道、授業、解惑的場域，忽然被推到技術浪潮的最前線。當「ai教育」成為口號，當各式平台與代理人方案鋪天蓋地而來，當資助金額大到不能不申請、不敢不使用，校長們其實已經沒有「觀望」的餘地。但真正的問題，不在於要不要用，而在於：用到哪裏為止。



（ai教育場域的真人真事，筆者親身經歷。本文將人工智能寫作「ai」而非「AI」，以突顯人類主體性在場。)

當ai擁有「靈魂」

學習成為「外掛」

表面上，一切都是熱鬧的。展覽會人頭湧湧，簡報裏充滿未來藍圖，學校之間暗自較勁誰走得更前、誰用得更深。可是，坐在ai面前的校長們，內心的節奏並不一致。有些是興奮，有些是遲疑，有些則帶着一種難以言說的重量——像極了站在技術歷史臨界點上的見證者。

那不是單純的希望或恐懼，而是一種「知道事情已經發生，卻未必能完全掌控其後果」的清醒。有校長開始將ai代理人引入學校決策層。這些代理人不再只是工具，而是被賦予「靈魂」、「身份」、「記憶」與「技能」的系統性存在。

學生學會一項技能，不只是自己掌握，而是被prompt進代理人的「靈魂」，成為一種可累積、可調用、甚至可放大的能力庫。這一刻，學習開始出現微妙的轉變——它不再只是個體內在的成長，而變成一種外掛式的能力擴展。

技術加速不公

反思學習本質

問題隨之而來。當不同家庭背景的學生，擁有不同質量的ai代理人、不同深度的「靈魂訓練」，學習成果的差距將不再只是努力與否，而是「系統配置」的差異。

過去我們談資源不均，現在則可能進入一種更隱性、也更難逆轉的分化：貧者越貧，富者越富，而且這個差距，是被技術加速、被結構固化的。

於是，那個看似最基本的問題，被重新拉回檯面——學習的目的，到底是什麼？是累積能力？還是建構一個可以不斷外包能力的系統？

答案唾手可得

困惑有無價值？

另一位校長的關注點，落在完全不同的層面。ai可以補底，可以拔尖，甚至可以在極短時間內讓學生「看起來學會了很多」。但那些看不見的部分——情感、挫敗、關係——卻沒有同步被照顧。學生在與ai互動中獲得即時回應，卻未必學會等待；獲得高度個人化的建議，卻未必學會理解他人；獲得答案，卻未必經歷過真正的困惑。

同一時間，家長其實更迷失。他們知道ai重要，卻不知道重要在哪裏；知道不能落後，卻不知道應該如何參與。資訊的不對稱，使家長在焦慮與依賴之間擺盪——一方面希望學校帶領，一方面又害怕孩子成為實驗的一部分。

而在更遠的地方，一個更難處理的問題正在成形：當ai逐步滲透各行各業，學生今日所學的能力，究竟還能對應到什麼樣的未來？不是沒有未來，而是未來變得難以命名。

「能力」可被強化

「誠信」成為核心

第三位校長的視角，更直接，也更尖銳。當ai被推到教育前線，學習壓力並沒有減少，反而被重新編排。學生不再只是與同儕比較，而是與「被ai強化過的同儕」比較；作業不再只是完成與否，而是「有沒有用ai做到更好」。在這樣的環境下，「能力」的定義開始模糊，而「誠信」成為少數仍然需要被強調的核心。

但誠信本身，也變得複雜。當ai可以生成內容、優化表達、甚至模擬思考，什麼才算是學生真正的學習？什麼又算是合理的輔助？界線不再清晰，而教師在這條界線上的判斷權，正一點一點被侵蝕。於是，教師開始猶豫：應該擁抱，還是節制？應該引導，還是設限？家長同樣無所適從：應該放手讓孩子使用，還是設法保留一個「沒有ai」的學習空間？

萬眾歡騰背後

守住教育底線

而校長，坐在這一切交錯之中，必須作出決定。這些決定，不只是資源分配或課程設計，而是關於一所學校，究竟相信什麼。當萬眾歡騰，當所有人都在談效率、談創新、談未來，校長們其實更接近另一種狀態——不是站在舞台中央，而是站在一個稍微後退的位置，看着整個場景推進。那個位置，既孤獨，也必要。

因為他們必須同時看到兩件事：ai所帶來的可能性，以及它正在悄然改寫的人類結構。也許最難說出口的，不是擔心技術本身，而是那個更深層的問題——當學習可以被外包，當判斷可以被生成，當人與人之間的差距被系統放大，我們還剩下什麼，是不能、不應，也不可以交出去的？校長們未必有答案，但他們知道，這個問題，不能不問。

作者葉君博，資深教育及戲劇工作者，長期觀察特定情境下的人際動力、語言結構與判斷過程，近年專注研究人在ai決策系統中的判斷與責任。



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