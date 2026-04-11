是非心理學｜拒絕捲入別人是非

是非心理學｜周華山博士



「你老公最近和她特別親近？」「聽說老闆想換掉你。」一句話落地，當事人甚至不在場，關係卻已開始動搖。是非真正動搖的，是信任與自我價值。一旦懷疑生根，即使澄清，也難回到最初的安心。懷疑不需要證據，只需要一個源頭；一句耳語，足以改變關係。信任碎裂，往往無聲無息。



評論折射焦慮

「她的穿著好像太暴露了？」「是啊，我覺得她太cheap。」

話題就這樣成形。評論呈現的，往往不是事實，而是說話者的焦慮。

當自我價值動搖，便容易放大別人的瑕疵，透過評論他人來肯定自己。貶低他人、抬高自己，看似無傷大雅，卻逐步侵蝕信任；即使換來優越感，卻留下長久的疏離。

是非出於不安

「你有沒有覺得，老闆最近特別照顧她？」「何止，還一起吃晚飯，態度真有點曖昧。」

這樣的語氣，比指控更具暗示性。是非的力量，往往藏在那些模糊的暗示裡，例如似乎、聽說、好像。說得模糊，好像不用負責，卻讓想像容易失控。

談論第三者，是建立連結最快、也最危險的方式。親近，未必是善意。許多是非，未必出於惡意，而是出於不安。當人沒有安全感，談論別人讓自己覺得有存在感。

四個修復方向

問題是，當發聲空間不對等，話語權集中在少數人手中，弱勢的人便容易失去發聲的機會。即使傷害已經發生，仍然可以修復，關鍵是改變我們參與流言的方式。

1. 拒絕捲入別人的是非。當有人對你講是非，你可以溫和打斷：「這是對方的故事，我不適合評論。不如分享你的近況。」拒絕參與，是清醒。不再轉述，是成熟。

2. 停止透過第三者傳話。不要說：「大家都這樣認為。」可以說：「我聽到一些說法，心裡有疑問，希望能直接聽你的想法。」情緒可以表達，但不必透過第三者轉嫁。

3. 承擔責任，而不是解釋動機。不要說：「我只是隨口一提。」可以說：「我沒有意識到那句話會讓你受傷。我願意道歉，也會調整表達方式。」重點不是你的本意，而是對方的感受。

4. 建立界線。如果母親對孩子說：「你去告訴爸爸，我對這件事很不滿。」孩子可以回應：「這是你們之間的事，我不想做傳話人。請你直接和爸爸談。」清晰的界線，是把對方的情緒和責任，還給對方。

自己開始做起

所有修復，都從自我覺察開始。開口前，不妨停一秒：「我這句話，是為了解決問題，還是為了紓解不安？」「如果當事人在場，我還會這樣說嗎？」

那一秒，就是成熟的開始。說話，是一種責任。真正穩定的人，不需要靠評論別人來證明自己。少一次揣測，多一次直接對話。

這是《是非心理學》系列的最後一篇。一句話，可以種下懷疑，也可以止住傷口。或許我們改變不了世界，但至少可以決定，不成為下一個轉述的人。也不讓流言，從自己口中傳出去。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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