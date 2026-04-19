醫善同行｜拆解四大口臭體質　對症下藥排除口氣

醫善同行｜盧志文中醫師



口臭——中醫稱之為「口氣穢惡」，不單是口腔衛生問題，更往往是臟腑功能失調的「警報器」。所謂「有諸內必形諸外」，口腔異味正反映身體內部變化，多與脾、胃、肝功能密切相關。以下這四類體質容易引起口臭問題，需要在生活及飲食習慣上對症下藥。



作者盧志文是「醫善同行」醫學顧問、註冊中醫師。（醫善同行提供）

脾開竅於口，脾同胃又互為表裏關係，其運化與人的食欲、口味直接相關，當體內熱與濕不能正常代謝排出，就會化為濁氣，隨呼吸上升，去到口腔繼而形成口臭。

中醫將口臭主要歸納為以下四種常見體質：

第一，胃火熾盛型：這類人士經常進食刺激性食物，嗜辣及重口味，經常飲酒。常見症狀為牙齦腫痛、唇色偏紅、口乾喜冷飲、便秘、尿黃。

第二，飲食積滯型：主要是脾胃運化失調，食物積在胃腸。常見症狀為腹脹、噯氣（打飽嗝）酸腐、大便黏臭、放臭屁、舌苔厚膩。

第三，濕熱蘊脾型：長期處於濕熱環境，好肥甘厚膩、甜食、凍飲或生冷食物，導致濕熱積在脾胃。常見症狀為口乾但不喜喝水、身重乏力、大便黏膩、肛門灼熱感、苔黃膩。

第四，肝火犯胃型：多由情緒壓力、熬夜、肝陰虛引起，導致口苦咽乾、胸口脹悶、急躁易怒、睡眠欠佳。

現代生活習慣是「催化劑」

四種體質來說，以飲食積滯型的口氣較為特別，帶有酸腐味，臭味較強烈；肝火的口氣則常伴腥臭味。無論是哪種類型的口臭，許多現代人的生活習慣是加劇口臭的元兇，例如頻繁進食煎炸、辛辣、油膩或過甜的食物，容易化火生熱，導致胃火上炎。暴飲暴食或進食不定時，會加重脾胃負擔；進食後立即躺下，導致食物殘渣停滯於胃中，形成酸腐之氣。

另外，長期熬夜會耗傷體內陰液，引起虛火，導致口乾舌燥，唾液分泌減少，加劇口臭。而經常壓力大、情緒抑鬱會影響脾胃運化，間接導致口臭。

針對不同體質，中醫講究「辨證論治」，從根源解決問題。針對胃火熾盛者，常見清胃散來清解胃熱，食療上可吃豆腐花，亦有清解作用。針對食積者，以保和丸為主，亦可煲山楂麥芽水，幫助消化，去除陳積。濕熱蘊脾者，建議服甘露消毒丹，或煲赤小豆排骨湯，利濕化濁、清熱解毒。肝火犯胃者，多用丹梔逍遙散，或飲菊花茶及夏枯草，疏肝解鬱，清降胃火。

改善日常習慣根除口臭誘因

除了藥物及食療，改善日常習慣才是長久之計。口腔衛生方面，除了早晚刷牙，建議飯後漱口，多用牙線清潔牙縫的食物殘渣。平時多養成規律排便習慣，脾氣運化正常，濁氣就不會上泛形成口臭。

日常亦要減少偏重口味及難消化的飲食，保持心境平和，多做運動抒發情緒，並於晚上11時前入睡，有助養肝，肝平則火降，口氣自然清新。

作者盧志文是「醫善同行」醫學顧問、註冊中醫師。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」是註冊慈善團體，不時舉辦健康講座和義診，並提供各種醫療服務優惠；期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與義工計劃，幫助弱勢社群。



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