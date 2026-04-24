周伯展｜別再照搬外國醫療制度　自我革新助力建設「健康中國」

來稿作者：周伯展醫生



到2035年建成健康中國是中共中央作出的一項戰略決策，而「十五五」正是實現該目標的關鍵時期。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在兩會期間看望參加全國政協十四屆四次會議的農工黨、九三學社、醫藥衛生界、社會福利和社會保障界委員，其講話內容同時為國家包括香港的醫療衛生界訂下任務。到2035年建成「健康中國」是一個重大目標，也是「十五五」的關鍵，必須在此時期加緊推進並取得決定性進展。而建設「健康中國」必須堅持從中國國情出發，堅定不移走中國特色衛生與健康發展道路，同時在根本問題上始終頭腦清醒、保持戰略定力。



按照本地情況推進制度勿盲從外國

香港的醫療衞生開支總額約GDP的7%，已能做到全世界最好的醫療數字。香港人在過去10多年的人均預期壽命亦為全世界的冠軍，而嬰兒夭折率則為全世界最低，此兩項數字足以證明香港的醫療水準極佳。基於歷史等因素下，香港以往經常「照搬」外國制度，如英國的醫療制度，惟往後必須按照本地的具體情況推進制度，不應盲從外國。

香港實行公私營醫療體系的雙軌制，以往多年獲彭博評為最有效率的醫療系統。公營醫療系統主要負擔「急重貧培」四大工作，包括照顧所有人的急症需要與複雜的重病需要、貧苦大眾的醫療需要，以及培訓，在資源有限下不應「做多」於這四大工作。具經濟能力市民不應依賴公營體系，而是應該選擇私營醫療服務。

人口老化加上面對群眾的多元化衛生健康需求日益增長，面對無窮需求與有限資源，如何抓住惠及面廣、牽一髮而動全身的工作，醫管局應專注自身的四大工作，私營醫療則服務有能力、有選擇的市民。為應對中產的需求，則需要推進第三者付款，即醫療保險。筆者建議政府應花更多力氣與保險界商討，從而探討更理想的醫保方案以更好保障中產階層。

徵「糖稅」、「酒稅」引導更健康生活習慣

在倡導健康文明生活方式方面，飲食與生活習慣是關鍵因素。香港人一般的飲食習慣已相當健康，包括實行「三少一多」飲食原則等，而政府的控煙工作亦甚為理想，惟筆者對於政府提出下調烈酒稅感到失望，因為此舉無形中或會驅使更多市民飲用烈酒。世界衛生組織已表明任何酒類或任何份量的酒精均對健康有害，故期望政府可以撥亂反正。

同時，根據衞生署人口健康調查顯示，香港超過一半成年人屬於肥胖或超重，其中一個主要原因正是飲用或進食高糖份的食物或飲品，故筆者早前已多次建議政府參考全球逾百個國家及地區徵收「糖稅」，針對含糖量高的食物及飲品徵收重稅，透過「寓禁於徵」方法引導公眾形成更健康的生活習慣，這方法已證實有效。除了飲食以外，健康作息也同樣重要。現時講求勞逸結合，建議僱主與僱員互相配合，讓僱員不會工作過勞。

完善體系同時推進醫療資訊互通

在完善健康促進政策制度體系方面，有些政策或制度已過時，不符合現今社會要求或期望，如醫務委員會積壓過多投訴個案，導致處理時間過長，故應積極推進深化改革。

在完善醫療、醫保、醫藥協同發展和治理機制方面，建議鼓勵香港與內地的醫保互相「過河」。同時必須搞好基層醫療，只要做好基層醫療，便不需要太多第二層、第三層醫療。在醫藥方面，基於內地可以自行製造醫藥等原因，故藥物價格較香港便宜。香港現時未有加入中央採購機制，期望國家容許香港加入有關機制，從而減輕香港的藥物費用。醫療資訊互通也同樣重要，除了病人的病歷以外，醫生及醫院的資訊也需要雙向互通。醫務委員會現時嚴格限制醫生發佈資訊，禁止他們「賣廣告」。筆者認同醫生或專業團體不應「賣廣告」，惟提供適當資訊可讓病人了解哪個醫院、醫療組織或醫生在治療某一疾病上特別優良，這是病人的福祉。

在推動科技創新成果轉化運用方面，醫療界現時已逐步應用更多人工智能。人工智能可以協助遠程醫療，包括診症甚至做手術，惟需要清楚知道人工智能只是工具，不應讓其主導醫療。另外，香港在推進全民健康數智化建設方面應與國家拼船出海，共同將數智化建設或良好制度向外推廣，造福人類。

在弘揚優良醫德醫風，着力營造風清氣正的行業環境方面，香港的醫療界一般具備高水準的醫德與風清氣正的環境，故已建成一個深受信任的良好「品牌」，應透過教育繼續保持。

筆者非常贊成與支持發展公益慈善事業，並已二十多年身體力行在內地為白內障患者進行治療。世界上甚少政府可以獨自包攬所有民生工作包括醫療，故需要非政府組織補充政府的不足。

習主席的有關講話內容以及「十五五」規劃綱要，均為香港醫療衞生高質量發展指明方向，香港應善用自身優勢主動對接國家戰略，成為推動健康中國建設的重要力量。

作者周伯展醫是香港專業及資深行政人員協會副會長。



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