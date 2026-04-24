議員來稿．劉文君｜以專業之責護國安發展　以界別之力築香港新篇

來稿作者：劉文君議員



4月15日參加今年全民國家安全教育日系列活動開幕式，聆聽開幕典禮上夏寶龍主任、李家超行政長官的致辭，我心潮澎湃，更深感身為香港專業界別一員的責任千鈞。作為建築、測量、都市規劃及園境界別，我們深知維護國家安全與發展大局，既是時代賦予的使命，更是專業價值落地的核心場域——唯有以專業之智築牢安全底線，以行業之力對接發展藍圖，方能讓「一國兩制」行穩致遠，方能呼應及助力今年「統籌發展和安全，護航『十五五』新征程」的新主題。



作者劉文君是第八屆立法會功能界別（建築、測量、都市規劃及園境界）議員。（羅國輝攝）

以專業解碼公共危機

以理性消弭社會暗湧

夏寶龍主任講話中提到，大埔火災發生後，一些別有用心的人把災情政治化，妄圖「以災亂港」，再一次告訴我們，香港由治及興道路上還會有各種風險挑戰。宏福苑火災牽動全城，當不實言論試圖藉災情攪動社會情緒時，香港專業界別挺身而出，以理性之光廓清迷霧，平息公眾因為不懂相關專業信息而產生的質疑聲音。

我與界別同仁從樓宇維修工程級別、大型維修工程中委託獨立專家參與的可行性與必要性、委託專職人員監察大維修過程、提出不同重置方案供居民選擇等等專業角度深入跟進宏福苑事件，督促政府檢討制度，並為善後安排提供專業界別意見。這場「專業界別護城行動」，既是對夏寶龍主任「警惕公共安全領域存在的風險」、「織密織牢全方位、立體化的公共安全網」要求的具體響應，更是對「只有守住安全底線，才能贏得發展、贏得未來」的生動詮釋——當外部勢力妄圖以「以災亂港」製造動盪時，專業界別必須成為「謠言粉碎機」、「事實擴音器」，用行業公信力穩住社會信心，協助政府在專業事項上提出意見及建議， 以專業之力守護好香港的安全穩定，鞏固好香港繁榮發展的態勢。

錨定「北部都會區」機遇

以專業動能對接國家規劃

夏寶龍主任在講話中強調：「希望工商界和企業家當好推動香港經濟發展的主力軍，積極做香港五年規劃的支持者、實踐者。」這一希望為專業界別錨定了發力座標系。

建測規園專業界別在推動北部都會區建設等方面走在前、把自身發展融入美好香港建設的征程上責無旁貸，作為深度參與城市空間塑造的群體，我們清晰看到北部都會區建設絕非簡單的「基建工地」，而是「安全與發展共生」的系統工程——建築專業需在智慧樓宇、低碳社區中嵌入防災減災設計，讓「韌性城市」從概念落地為抵禦風險的堅固長城；測量與都市規劃領域要以「十五五」規劃為綱，優化深港跨境空間協同佈局，推動科創、產業、民生資源在灣區維度無縫銜接；園境專業更要守護好都會區的生態本底，讓「綠水青山」與「金山銀山」在規劃圖紙上實現和諧共振。

對接國家「十五五」規劃，專業界別不是旁觀者，而是「施工圖」上的執筆人：用BIM、MiC等前沿技術破解發展難題，以國際視野整合灣區創新要素，讓北部都會區成為香港融入國家發展大局的「橋頭堡」，更成為「高水平安全護航高質量發展」的示範樣本。

國安則家安，社會穩定乃發展之基。從宏福苑火災的「專業應急」到北部都會區的「戰略佈局」，香港專業界別始終與「國家安全、香港繁榮」同頻共振。未來，我們將繼續扎根行業、胸懷大局：建築人以匠心築牢安全防線，測量師以精準守護法治根基，規劃師以遠見鏈接國家機遇，園境師以綠色展現美麗香港。我們將與全社會一道，把專業智慧轉化為護國安、促發展的實幹力量，讓「獅子山下」的奮鬥故事在新征程上續寫更璀璨的篇章！

作者劉文君是第八屆立法會功能界別（建築、測量、都市規劃及園境界）議員。



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