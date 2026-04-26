來稿｜新皇崗口岸巴士線催谷北上　港府應以同樣力度救助本地商戶

來稿作者：蔡裕龍



新皇崗口岸啟用在即，運輸署以「為本港不同地區往返口岸的旅客提供最大便利」為由，加開四條新巴士B線，往返啟德及馬鞍山等地，並將多條小巴線改道新口岸為終點站，全力催谷通關流量。港府此舉無異是為24小時全民無間斷北上消費助攻，對深圳商戶當然是喜訊，但對本地商戶來說，猶如在傷口上灑鹽。筆者明白，大灣區一體化是國家大方向，只想弱弱一問：政府是否也應用同樣力度「為促進本港不同地區消費提供最大幫助」？不少本地商戶正在努力投放資源增值轉型，可是當局的措施如果只鼓勵單向北上消費，實在有違公平競爭。



在剛過去的復活節長假期，入境處數字顯示，各口岸累積近299萬人次港人出境，旅客入境人次僅76.3萬，當中包括54.9萬內地客及21.3萬海外旅客。與去年的數字比較，今年港人日均出境人次接近50萬，日均旅客入境人次卻不足13萬，如以港人離境「淨流出」人次計算，今年復活節長假期達到222.7萬人次，十分驚人。

香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，今年復活假期飲食業生意額較平日下降25%；並指有酒樓稱生意額跌逾半，重災區是北區，主因是該區往內地較為方便。

這說明交通越便利，越多港人會「被鼓勵」北上消費，這必然嚴重打擊本地商戶生存空間。所以復活節期間，有港人到時代廣場逛街，發覺人流冷清得可憐，慨嘆「成個商場竟然靜過圖書館，真係有啲心酸」。筆者支持本地消費，對此深有同感，故對當局趁新皇崗口岸開通大幅增加四條新線跨境巴士線往來感到有點訝異，亦對這種安排的必要性存有很大疑問，更別說新路線在功能上與現存的交通工具有所重疊。例如行經中九龍繞道及昂船州大橋等快速路段的「新皇崗口岸至啟德（世運道）」，現時已有24小時跨境巴士途經鑽石山及九龍灣，也有一條跨境巴士線（旺角線）及一條小巴線（616S號）以旺角為總站。

當局在啟德這個九龍新興旺區加開新巴士線往新皇崗口岸，可說是直接搶走區內多個大型商場的客人，相信有商戶甚至會覺得「等於喺我舖頭門口拉走啲客」。有報道引述一間深圳大型商場內茶飲店負責人表示，每逢周末和假日，有三分之一的顧客都是來自香港，如果相關新巴士線開通，該茶飲店的港人顧客可能升至過半也不出奇。

另外，當局一次過新開四條巴士線往新皇崗口岸，再將多條現有巴士及小巴線伸延至該處，必然會加重口岸周邊及主要幹道的交通負荷，極可能導致口岸周邊的道路網絡（如新界北區或幹道）出現交通擠塞，最終延伸影響新界各區的交通，同時也影響沒有跨境需要的市民的日常出行。

新皇崗口岸將改為「一地兩檢」，整體通關時間由原本約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。這本身已經是一個重大誘因鼓勵港人更頻繁北上消費，加上新交通安排，本地商戶注定處於「捱打」局面。筆者認為，這個大勢不可逆轉，但港府理應有責任幫助商戶撐住，加大力度推出更多政策及措施吸引市民及遊客在港消費，否則只會令形勢更加一面倒。

港府不是完全沒有作為，但之前的「日夜都繽紛」相關措施只是曇花一現，「盛事經濟」也只惠及中環、灣仔、尖沙咀等個別傳統遊客旺區。因此，當局必須投放更多資源，構思更多點子，以真正落實「18區日夜都繽紛」，至少打造一個較為公平的營商環境，之後一切就靠本地商戶自身努力留客。這樣最終即使要執笠，起碼也心甘命抵。

根據港深兩地政府的規劃，新皇崗口岸的設計通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，設計流量將提升至每日約30萬人次。總括而言，直達新皇崗口岸的B線巴士，將進一步將大批港人推往內地消費，繼而導致本地零售、飲食及服務業客源大量流失，成為加劇市道低迷的幫兇。筆者希望港府正視這個問題，無論在硬件或政策上，盡快作出相應「救市」措施，因為本地商戶已不只是「生意」問題，而是「生存」問題。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。



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