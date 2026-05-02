風起守護｜職業司機中風風險高　提早識別助逆轉危機

風起守護｜劉巨基醫生

在餐廳吃飯，不時遇上行色匆匆的職業司機，吃了不夠十五分鐘，就要趕回車上繼續駕駛。筆者感受到他們的壓力，普遍需要長時間駕駛，又要輪班工作，久坐且缺乏運動之餘，飲食習慣多數高鈉高脂，加劇高血壓和心血管負擔，中風的風險比一般人高。



助司機評估風險

港大醫學院免費篩查

正因如此，為響應「世界健康日」，港大醫學院與筆者帶領的港大中風研究組（HKU Stroke）於4月19日，在醫學院校園舉辦「世界健康日：齊來預防中風！」健康篩查活動，為約200名職業司機提供免費檢查，希望提升他們對中風的警覺，同時減低突發疾病對道路安全構成的潛在風險。

當天參與的職業司機雲集不同族裔，駕駛各式車輛，由巴士、的士、校車，到混凝土車等。他們都有共同的經歷，身邊總有司機朋友曾經中風，甚至因此失去工作，令他們更關心自己的健康。

年輕中風高危族

高血壓膽固醇偏高

筆者理解他們的擔憂，其實職業司機是年輕中風的高危群組，而且中風對他們的打擊尤為沉重。有研究分析本港近千宗55歲以下年輕中風個案中，多達8%為職業司機。由於工作繁忙，不少人忽視了「小中風」等早期警號，錯過最佳治療時機，再次中風時病情變得嚴峻。

再者對司機而言，即使中風後僅留輕微後遺症，也可能無法重返駕駛工作。統計顯示，近四成中風司機在四年後可能無法復工。

活動當日，筆者舉行講座，講解中風的預防與管理。數據顯示，每四位成年人中，就有一位一生可能面對中風風險。過去20年，55歲以下的中風患者發病率增加約30%，而且仍有上升趨勢。這些數字讓參加的司機深感警惕。

不少司機特別關注高血壓與中風的關係。的確，高血壓是導致中風的最常見且可改變的風險因素。有研究指出，中風的年輕職業司機中，近半患有高血壓，六成膽固醇偏高，約四分之一有糖尿病，近半屬肥胖，七成曾有吸煙習慣。這些都是導致中風與心血管疾病的高危因素。

早識別早治療

九成個案可預防

篩查活動由約百名醫科生與中學生組成的「健康大使」負責，他們協助司機量度血壓、血糖、血脂，檢測心房顫動，並提供中風風險評估及個人健康諮詢等。

「健康大使」源於跨代傳承的理念，鼓勵年輕人走進社區。過去數年，港大中風研究組除了為大眾安排健康篩查外，亦曾與建造業議會、外籍傭工等團體合作進行篩查。這些健康篩查活動，讓醫科學生和中學生透過社區服務，理解社會不同階層的需求，把醫學知識與關懷精神一代代傳承。

當日活動氣氛熱烈。筆者與多位職業司機聊天，發現不少人已出現高血壓及高膽固醇問題。當他們了解到近九成中風個案，可透過控制血壓、血糖、體重及戒煙等方法來預防時，紛紛表示有意調整飲食與生活習慣。

事實上，行內有成功逆轉風險的例子。像的士司機梁先生，眼見十多位同業相繼因中風等健康問題黯然退下，自己的體重又由180多磅激增至230多磅，兼有「三高」，他意識到自己若不改變，中風危機迫在眉睫。兩年前，他開始踢足球，飲食亦減鹽減油減糖，體重由230磅降至190磅，血壓與血脂逐漸回復正常。他笑言告別大肚腩，能夠重拾自信，並呼籲同業定期檢查，及早識別風險。

定期量度血壓

改變生活方式永不遲

泥頭車司機謝先生在一年多前，曾因作息混亂與睡眠不足，導致「血不上腦」被緊急送院，之後接受針灸才見好轉。康復後，他痛下決心改變飲食及生活習慣，從此飲食清淡，且養成每天跑步的習慣，放工後隨即換上跑鞋，健康顯著改善。這兩位職業司機在活動當日，與一眾同業分享經驗，帶來莫大鼓舞。

改變生活方式，永遠不嫌遲。無論是職業司機或一般市民，只要從小處着手，都能降低中風風險。例如把運動融入日常生活，利用空檔於原地緩步跑或進行伸展運動，或放工後快步30分鐘，以至提前下車步行至目的地。飲食方面，即使要吃快餐，也可選擇低鈉、低糖、低油和高纖的食物，並主動要求「少醬」、「少油」或「走薑蓉」，減少鹽分與脂肪攝取。

此外，應建立定期量血壓的習慣，理想值為130/80mmHg以下。面對壓力時，不妨練習深呼吸或靜觀緩解情緒。長遠而言，要提升公眾健康，需要整個社會各行各業一起合作，將疾病發生的機會減到最低。

作者劉巨基醫生是香港大學中風研究組主任，香港大學醫學院內科學系臨床副教授，瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生。



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