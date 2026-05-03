來稿｜大灣區15校躋身亞洲百強　香港應引領高教集群服務國家大局

來稿作者：陳錦雲



香港高校如何融入、甚至引領粵港澳大灣區高等教育和產業、人才高質量發展，是香港在第一個五年規劃應該思考的課題。其中尤其應該思考如何引領粵港澳大灣區形成具有世界影響力的高等教育集群，如何聯動香港北部都會區大學城、科技城的規劃發展，壯大粵港澳大灣區高等教育集群、助力大灣區城市教育、科技、人才、產業一體化發展。



大灣區15校躋身亞洲100強

近年來，不但香港高等教育的發展水平日益得到國際認可推崇，整個大灣區高等教育也在崛起。香港除了有五所高校持續佔據世界大學排行榜100強，香港大學甚至高踞世界第11（QS2026）， 在2026年4月THE發布的亞洲大學排行榜又有好消息：香港全部八所公辦高校躋身了亞洲大學100強，整個粵港澳大灣區則總共有15所高校躋身100強，包括位於廣州的中山大學（60-70）、華南理工大學（70-80）、南方醫科大學（80-100），位於深圳的南方科技大學（31）、深圳大學（60-70），以及澳門大學（28）、澳門科技大學（52）。

廣東省近年還建設了一批新型研究型大學，比如深圳理工大學、大灣區大學等，還有深圳灣實驗室等新型科研實體，更重視科研轉化、師生比和國際化合作等指標，也都有力地推動廣東更高更強、更國際接軌的高等教育邁進。澳門高校也有快速提升，澳門大學、澳門科技大學、澳門城市大學等不但在國際上招兵買馬、大力推廣招生，也即將入駐建設中的橫琴國際大學城，迎來澳門高等教育最好的發展時期。

應該說，粵港澳高等教育在高校數量和質量上都具有了相當的規模，粵港（尤其是深港）高等教育、創新科技、高層次人才方面有很好的融合發展的實踐，香港高校在服務引領粵港澳大灣區建設更強高等教育集群、國際人才集聚高地、國際創新中心方面和服務國家發展大局，都有相當優勢和責任。

大灣區是服務國家大局的起點

國家「十五五」時期把「教育、科技、人才」放在十分突出的位置，強調三者的一體統籌推進。對香港而言，意味着要把高校科研、國際人才、專業服務和制度優勢，更主動地轉化為服務內地區域發展的動力。

大灣區無疑是香港服務國家大局最直接的起點。其中，肇慶、惠州、中山、東莞等城市尤其值得香港高校和科研機構進一步重視。這些城市正處在產業轉型升級、承接先進製造、拓展應用場景的重要階段，對高端科研力量和國際化資源有着更強需求。

香港高校完全可以在這些城市尋找新的合作空間：圍繞當地產業所需，共建技術研究院、科研成果轉化基地、聯合實驗室和卓越工程師培養平台，把香港在人工智能、新材料、生物醫藥、綠色製造等前沿領域的研究，與地方產業鏈中的真實需求更緊密地對接起來，推動科研成果更快走向市場化和商品化。這樣的合作，不只是推動地方項目落地，更是讓香港教育、科技、人才的國際化優勢進入國家發展的廣闊場景。

香港高校在大灣區和全國的實踐

香港高校多年以來在廣東有比較廣泛的布局，包括四所粵港合作辦學高校：即香港中文大學深圳、香港科技大學廣州、香港城市大學東莞、北師香港浸會大學；還有全部八所公立大學也都入駐了深圳虛擬大學園，設立深圳研究院，開辦了實驗室等科研機構；以及香港高校也在前海、河套深圳園區、廣州南沙、深圳福田區和羅湖區、惠州市、中山市等地建立研究和教學機構，粵港之間在教育科技人才方面融合發展已經有相當的深度。

當然香港各高校在全國各地有不少布局，近期香港大學在上海設立總部和教研機構就引起不小關注。香港高校在廣東及全國各地的各種合作實踐，積累了不少以香港教育、科技、人才服務國家發展大局的經驗。

在香港高校融入和服務國家發展方面，香港理工大學(港理工)走出了與內地省市及產業合作廣泛建立技術研究院的模式。根據港理工的官方資料，截至2025年底，該校在內地已建成2所深圳研究院、12所技術創新研究院和1個前沿技術創新中心，覆蓋廣東惠州和中山，江蘇無錫、杭州和南京，浙江溫州和紹興，江西贛州興國縣、福建晉江、湖北武漢、山東淄博、安徽合肥等多個省市，初步形成較為完整的產學研合作網絡。港理工內地技術創新研究院的定位也很清晰，即把香港的跨學科研究成果與當地的產業需求結合起來，使大學科研更貼近當地發展實際，服務當地產業經濟發展。

香港高校在雙向奔赴中大有可為

香港北部都會區（「北都」）列入國家十五五規劃，提升至國家戰略發展層面，為香港及香港高校都提供更好發展機遇。香港也可以依托「北都」把有利因素引進來。香港高校完全可以助力引進內地和海外頂尖高校、科研機構和高層次人才，在「北都」設立新的大學或實驗室為高校本身和香港產業進一步發展，開辟新的天地。

高等教育資源目前正在向香港聚集。中山大學等一批內地較有實力的高校已經在香港設立技術研究院或實驗室等機構，並引進一批海外高端人才，香港行政長官也先後拜訪了北京大學和清華大學發出來邀請，力爭內地優秀高校創新資源落地「北都」。

香港高校可以主動行動起來，積極依托自身的科研實力和強大的人才吸引力，更主動發揮長處，對接、聯動大灣區其他城市的高等教育和產業發展，尤其是引領和進一步壯大粵港澳大灣區高等教育集群，不斷為提升香港和大灣區在教育科技人才領域在國際上的聲譽、競爭力和吸引力。香港政府可以支持統籌民間機構、市場積極為內地高校和其科研機構及科技企業來香港布局發展提供服務，比如法律注冊、辦公場所等並且盡快銜接本地高等教育可創新科技生態圈和產業鏈，使其盡快落地形成生產力和影響力。

世界動蕩不安，香港這個「安全感」背靠祖國、聯通世界，風景獨好。歸根到底，香港當前應抓住發展窗口期，不只是怎樣把首個五年規劃「寫出來」，可以兼顧「走進去」和「引進港」更是怎樣把規劃和行動落實到服務大灣區、服務祖國大地，為科技強國、教育強國、人才強國建設作出貢獻。

作者陳錦雲是（香港）大灣區教育融合發展智庫主席。



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